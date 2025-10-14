Milliárdos kriptovaluta-csalás: rabszolgaként tartott emberekkel követték el a történelem egyik legnagyobb befektetési átverését

A lefoglalás az igazságügyi minisztérium történetének legnagyobb ilyen akciója.

A brooklyni szövetségi bíróságon kedden hozták nyilvánosságra a csalással vádolt Chen Zhi, más néven "Vincent" elleni vádiratot, aki jelenleg szökésben van.

Zhi a bírósági dokumentumok szerint a kambodzsai Prince Holding Group alapítója és elnöke, amely a vádhatóság szerint "titokban Ázsia egyik legnagyobb nemzetközi bűnszervezetévé nőtte ki magát". Joseph Nocella ügyész szerint Zhi "a történelem egyik legnagyobb befektetési csalását irányította, amely járványszerű méreteket öltött".

A több mint 30 országban működő Prince Group Kambodzsában kényszermunka-telepeket működtetett, ahol embereket tartottak fogva akaratuk ellenére. Ezeket a személyeket arra kényszerítették, hogy "pig butchering" (disznóvágás) néven ismert kriptovaluta-befektetési csalásokat hajtsanak végre, amelyekkel világszerte, köztük New Yorkban is milliárdos károkat okoztak.

A csalás során az áldozatokat közösségi médián és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül keresték meg, és hamis befektetési ígéretekkel vették rá őket, hogy kriptovalutát utaljanak a csalók által ellenőrzött számlákra.

Valójában az áldozatoktól ellopták és tisztára mosták a pénzt az elkövetők javára

– közölte az ügyészség. A csalók gyakran hosszú időn át építették a kapcsolatot áldozataikkal, elnyerve bizalmukat, mielőtt ellopták volna pénzüket.

A vádhatóság szerint Zhi és a Prince Group felsővezetői politikai befolyásukat és megvesztegetéseket használtak több országban is, hogy megvédjék bűnszervezetüket a bűnüldöző hatóságok fellépésétől.

