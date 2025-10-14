Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Brutális menetelésben az arany
Az arany ára ma újabb történelmi csúcsot ért el, unciánként 4170 dolláron, miután a befektetők ismét menedékeszközöket kezdtek vásárolni a fokozódó amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek és a kamatcsökkentési várakozások erősödése közepette.
10 ezer milliárd dollárral növelheti a globális GDP-t a mesterséges intelligencia
A Broadcom vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia jelentősen növelheti a globális GDP-t, ami hatalmas lehetőséget jelent a technológiai szektor számára - írta a CNBC.
Figyelmeztet a pénzember: spekuláció fűtötte a ralit
Jim Cramer szerint tegnap túl sok kockázatos részvény segítette a piac visszapattanását a múlt heti eladási hullám után, ami aggasztó jelenség a tőzsdén - számolt be a CNBC.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,2 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,55 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,25 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,3 százalékos mínuszban áll.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,36 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma több hazai adat is érkezik: az MNB közzéteszi szeptemberi statisztikai mérlegét, míg a KSH augusztusi építőipari és ipari termelési részletes adatokat publikál. Ezekből a befektetők képet kaphatnak arról, mennyire gyenge volt a harmadik negyedév ipari teljesítménye, illetve hogy az építőipar kilábalása folytatódik-e. Ugyanezen a napon Németország közli a szeptemberi végleges inflációs adatát, valamint a ZEW gazdasági hangulatindexet, amely az euróövezet egészére is kiterjed. Ezek az adatok irányadóak lehetnek az EKB következő döntései szempontjából, különösen a gazdasági lassulás jelei miatt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,0 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 067,58
|1,3%
|-1,3%
|0,5%
|8,3%
|7,5%
|60,6%
|S&P 500
|6 654,72
|1,6%
|-1,3%
|1,1%
|13,1%
|14,4%
|89,5%
|Nasdaq
|24 750,25
|2,2%
|-0,9%
|2,7%
|17,8%
|22,1%
|104,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 088,8
|0,0%
|0,3%
|7,4%
|20,5%
|21,4%
|103,8%
|Hang Seng
|25 889,48
|-1,5%
|-4,0%
|-1,9%
|29,1%
|21,8%
|5,0%
|CSI 300
|4 593,98
|-0,5%
|-1,0%
|1,6%
|16,7%
|18,2%
|-5,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 387,93
|0,6%
|0,0%
|2,9%
|22,5%
|25,9%
|87,3%
|CAC
|7 934,26
|0,2%
|-0,5%
|1,4%
|7,5%
|4,7%
|60,4%
|FTSE
|9 442,87
|0,2%
|-0,4%
|1,7%
|15,5%
|14,4%
|58,2%
|FTSE MIB
|42 167,59
|0,3%
|-2,3%
|-0,9%
|23,3%
|22,9%
|115,6%
|IBEX
|15 541,6
|0,4%
|-0,1%
|1,5%
|34,0%
|32,6%
|126,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 607,3
|0,6%
|2,7%
|1,4%
|29,3%
|38,2%
|207,9%
|ATX
|4 729,38
|1,3%
|0,0%
|1,8%
|29,1%
|30,8%
|115,6%
|PX
|2 375,97
|0,4%
|-0,1%
|3,6%
|35,0%
|49,1%
|173,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 100
|1,8%
|4,0%
|3,1%
|38,8%
|59,0%
|207,1%
|Mol
|2 794
|0,9%
|1,5%
|-2,0%
|2,3%
|5,4%
|70,4%
|Richter
|10 430
|-1,6%
|3,1%
|2,5%
|0,3%
|-5,4%
|57,4%
|Magyar Telekom
|1 794
|-0,3%
|-1,4%
|-4,0%
|40,8%
|70,5%
|398,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,75
|0,0%
|-4,4%
|-5,2%
|-17,5%
|-21,5%
|49,2%
|Brent
|62,82
|0,0%
|-4,1%
|-6,2%
|-15,9%
|-20,7%
|47,7%
|Arany
|4 097,05
|2,2%
|3,6%
|12,4%
|56,1%
|54,2%
|116,6%
|Devizák
|EURHUF
|392,0400
|0,2%
|0,8%
|0,3%
|-4,7%
|-2,4%
|8,6%
|USDHUF
|339,1057
|0,4%
|2,1%
|1,7%
|-14,6%
|-7,6%
|10,3%
|GBPHUF
|451,3049
|-0,1%
|0,9%
|-0,1%
|-9,3%
|-5,9%
|13,3%
|EURUSD
|1,1561
|-0,2%
|-1,3%
|-1,4%
|11,6%
|5,6%
|-1,6%
|USDJPY
|152,4550
|0,0%
|1,7%
|3,2%
|-3,0%
|2,1%
|44,5%
|GBPUSD
|1,3328
|0,2%
|-1,1%
|-1,7%
|6,4%
|1,9%
|2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|115 265
|2,0%
|-7,6%
|-0,7%
|22,1%
|84,6%
|908,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|-0,1%
|-2,7%
|-0,2%
|-11,7%
|-1,1%
|455,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,59
|-0,2%
|-3,2%
|-3,0%
|9,6%
|13,9%
|-566,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|0,0%
|-0,6%
|-3,5%
|3,5%
|5,9%
|204,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Siegfried Layda
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Brutális menetelésben az arany
Megint itt az új csúcs.
10 ezer milliárd dollárral növelheti a globális GDP-t a mesterséges intelligencia
A Broadcom vezérigazgatója szerint.
Figyelmeztet a pénzember: spekuláció fűtötte a ralit
Nem jól van ez így Jim Cramer szerint.
Aggasztó jelentés jött: lényegében beszakadt Ukrajna támogatása
Fele annyi fegyvert kaptak nyáron, mint korábban.
Sok magyar dolgozónak csökken a fizetése, de sajnos nincs ebben semmi meglepő
Az átlag majdnem mindent elfed.
Akkorát szólt a magyar élelmiszerárak robbanása, hogy még most is visszhangzik
Az egész világ szörnyülködve nézi, mi történt.
Drasztikus lépésre szánta el magát az elnök az ellenzéki politikus Nobel-díja után
Így utasítja el állampolgára rangos elismerését.
Dánia váratlanul felrúgott egy fontos katonai megállapodást, Kijevben már pezsgőt bontanának
Pedig sok a bizonytalan tényező.
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!