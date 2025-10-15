  • Megjelenítés
Amazon-részvényei nagy részétől megvált Jeff Bezos volt felesége
Amazon-részvényei nagy részétől megvált Jeff Bezos volt felesége

MacKenzie Scott, milliárdos filantrópus és Jeff Bezos volt felesége jelentősen csökkentette Amazon-részesedését az elmúlt évben, a Bloomberg News jelentése szerint.
A szabályozói bejelentés alapján MacKenzie Scott jelenleg 81,1 millió részvénnyel rendelkezik az Amazonban, ami 58 millióval kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Vagyis a keddi záróárral számolva 12,55 milliárd dollárral csökkent Amazon-részesedése.

MacKenzie Scott a 2019-es válásuk részeként kapta meg az Amazon 4 százalékát, ami akkor 36 milliárd dollárt ért. A Yield Giving nevű weboldala szerint azóta több mint 19,25 milliárd dollárt adományozott több mint 2450 nonprofit szervezetnek.

Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott dokumentum szerint Jeff Bezos több mint 964 millió Amazon-részvényt birtokol. Jeff Bezos jelenleg a világ negyedik leggazdagabb embere a Bloomberg számítása szerint, 240 milliárd dolláros vagyonnal.

Az Amazon egyelőre nem reagált a hírekkel kapcsolatos megkeresésekre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2018 Mike Coppola/VF18

