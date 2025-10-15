Áttörés a cukorbetegség kezelésében: új tabletta lehet a megoldás egy milliókat érintő problémára

Az Eli Lilly bejelentette, hogy kísérleti gyógyszere, az orforglipron hatékonyan csökkentette a vércukorszintet két késői fázisú klinikai vizsgálatban.

A szájon át szedhető gyógyszer az étvágycsökkentő GLP-1 hormont utánozza,

akárcsak a vállalat rendkívül sikeres tirzepatid injekciója, amelyet Mounjaro és Zepbound márkanéven forgalmaznak.

Az egyik vizsgálatban a Lilly tablettája 1,7%-kal csökkentette az A1C értéket (a hosszú távú vércukorszint mérőszámát), szemben az AstraZeneca dapagliflozin nevű gyógyszerének 0,8%-os eredményével. Ezt az összehasonlító vizsgálatot olyan 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő felnőtteken végezték, akiknél a széles körben használt metformin kezelés nem biztosított megfelelő vércukorkontrollt.

A másik vizsgálatban az orforglipron további 2,1%-kal csökkentette az A1C értéket, amikor inzulin glarginnal együtt alkalmazták.

Az Eli Lilly árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll a nyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

