Erős hónapok vannak az AutoWallis mögött, megugrottak az eladások

Tovább erősödött az AutoWallis Csoport teljesítménye a gépjármű-értékesítés terén 2025. harmadik negyedévében, a csoport összesen 12 992 autót értékesített, ami 19,1 százalékkal haladja meg a bázisidőszaki szintet.
Ezzel az első kilenc hónapban 8,4 százalékkal több, összesen 39 406 darab járművet adott el a Csoport az előző év azonos időszakához képest.
A növekedés motorja továbbra is az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletága volt, amely a harmadik negyedévben 26,2 százalékkal, az első kilenc hónapban pedig 21,1 százalékkal 8 716-ra növelte újgépjármű-eladásait. A használtautó-eladások Q3-ban 28,6 százalékkal 900 darabra, az év eddigi részében pedig 45,2 százalékkal 2 766 darabra nőttek.
Az üzletág annak ellenére teljesített jól, hogy a bázisidőszakban egyedi hatások – a japán márkák (Toyota, Suzuki, Nissan) tavaly márciusban záródó kampányai – miatt az akkori időszakban jelentősen megugrott az értékesítés. A kilenchavi számokat nézve, az újgépjármű-eladások növekedéséből 1 400 darab a tavaly lezárt cseh akvizícióknak – az NC Auto (Stratos) három BMW márkakereskedése, valamint a Milan Král Group felvásárlása –, továbbá a tavaly ősszel nyitott budapesti Renault és Dacia kereskedés értékesítéseinek köszönhető. A szervizórák száma 46,8 százalékkal 232 742 órára emelkedett az év első kilenc hónapjában.
Az AutoWallis Nagykereskedelmi Üzletága a harmadik negyedévben 16,2 százalékkal 9 225 darabra növelte eladásait, az első három negyedévében pedig 2,5 százalékkal 27 924 darabra nőtt az értékesítés.
Tekintettel az első félév 3,7 százalékos elmaradására ez azt mutatja, erős visszapattanást hozott a harmadik negyedév.
A növekedéshez nagymértékben hozzájárult a Dacia erős teljesítménye, a korábbi negyedévekben kevésbé jól teljesítő Opel (elsősorban a horvát piacnak köszönhetően), valamint a Nissan romániai operációjának elindulása.
Az AutoWallis Mobilitási Szolgáltatások Üzletágánál (melybe a Csoport rövid- és hosszú távú gépjármű kölcsönzése, továbbá a flottakezelés tartozik) 5,8 százalékkal közel 300 ezerre (299 983) nőtt a bérleti események száma, míg a bérleti napok száma 16,8 százalékos növekedés mellett 183 433-ra bővült. Az AutoWallis Csoport átlagos flottamérete 4,6 százalékkal 4 032 darabra emelkedett az év első kilenc hónapjában.
Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a harmadik negyedéves értékesítési adatok kapcsán elmondta: az AutoWallis teljesítményéhez az organikus növekedés mellett az elmúlt időszakban végrehajtott üzletfejlesztések, akvizíciók is hozzájárultak. A társaság ország-, márka- és tevékenység-portfoliója hatékonyan diverzifikált, az AutoWallis változékony gazdasági környezetben is stabilan növekszik. A vállalat újgépjármű-értékesítése így 2028-ban elérheti a 100 ezer darabot, melyből 75 ezret a nagykereskedelmi, míg 25 ezret a kiskereskedelmi üzletág adhat – tette hozzá a vezérigazgató. Az AutoWallis tavaly tavasszal publikálta frissített stratégiáját, melyben duplázódó árbevételt és nyereséget, továbbá nemzetközi növekedési sztorit tervez 2028-ig.
Az AutoWallis árfolyama idén 3,8 százalékot emelkedett.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
