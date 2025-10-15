  • Megjelenítés
Gigantikus pénzgyárrá alakítja át magát az OpenAI, kibukott a mesterterv
Gigantikus pénzgyárrá alakítja át magát az OpenAI, kibukott a mesterterv

Az OpenAI új bevételi forrásokat, adósságfinanszírozási partnerségeket és további tőkebevonást tervez, hogy fedezni tudja a mesterséges intelligencia fejlesztésére szánt, több mint 1 billió dolláros kötelezettségvállalásait - tudósított a Financial Times. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!

A vállalat

  • kormányoknak és vállalatoknak nyújtott egyedi szolgáltatásokkal,
  • új eszközökből származó bevételekkel,
  • valamint a Sora videókészítő szolgáltatás és AI-asszisztensek értékesítésével kívánja növelni bevételeit.

Az OpenAI "kreatív" adósságfinanszírozási terveket vizsgál az AI-infrastruktúrájának kiépítéséhez, miközben fontolgatja, hogy számítási erőforrás-szolgáltatóvá váljon a Stargate adatközpont-kezdeményezésén keresztül.

A cég szellemi tulajdonának hasznosítását is tervezi új AI-infrastruktúra fejlesztésével, online hirdetési piacra lépéssel, valamint fogyasztói hardvertermékek – köztük

egy AI-alapú személyi asszisztens eszköz – bevezetésével, amelyen a korábbi Apple-tervező, Jony Ive is dolgozik.

Az ambiciózus tervek megvalósítása elengedhetetlen, hiszen az OpenAI kötelezettségvállalásai messze meghaladják jelenlegi bevételeit. Sam Altman vezérigazgató az elmúlt hónapban több mint 26 gigawatt kapacitás beszerzésére kötelezte el magát az Oracle, Nvidia, AMD és Broadcom cégektől, ami a Financial Times számításai szerint j

óval több mint ezer milliárd dolláros költséget jelent a következő évtizedben.

Az OpenAI éves bevétele jelenleg körülbelül 13 milliárd dollár, amelynek 70 százaléka a ChatGPT fogyasztói előfizetéseiből származik. A ChatGPT-nek több mint 800 millió rendszeres felhasználója van, de csak 5 százalékuk fizető előfizető –

ezt az arányt a vállalat meg szeretné duplázni.

A cég bevételt szerez a ChatGPT új fizetési funkciójával vásárolt termékek után is, és fontolgatja a hirdetések bevezetését AI-termékeiben. Altman a múlt héten kijelentette, hogy tetszik neki az Instagram személyre szabott hirdetési megközelítése, bár a reklámokhoz "nagy óvatossággal" közelítenek.

Az OpenAI működési vesztesége az év első felében körülbelül 8 milliárd dollár volt, miközben bevétele több mint kétszeresére nőtt az előző évhez képest. A vállalat partnerei, például az Oracle, átvállalták az infrastruktúrával kapcsolatos kezdeti kiadásokat, így az OpenAI-nak van ideje felépíteni üzleti modelljét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

