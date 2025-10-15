  • Megjelenítés
Itt a trükk, amivel megveheted a legolcsóbb repülőjegyeket

Sokan azt hiszik, hogy a repülőjegyek ára kiszámíthatatlan, pedig sokat spórolhatunk, ha ismerjük a játékszabályokat. A repjegy.hu közleményében ad egy kis hátteret ahhoz, hogy mi befolyásolja az árakat, és mikor érdemes lefoglalni a jegyeket.

A repülőjegyárak első számú mozgatórugója a kereslet. Az iskolai szünetek, hosszú hétvégék és ünnepek idején az árak az egekbe szöknek. De nem csak a magyar iskolai szünetek számítanak: ha például Olaszországban vagy Németországban kezdődik a vakáció, a budapesti járatok ára is megugorhat.

Ha mindenképpen kiemelt időszakban – ünnepek alatt, iskolai szünetben – és kiemelt városba, például Párizsba vagy Berlinbe szeretnénk utazni, akkor ne sokat várjunk a foglalással, minél előbb vásároljuk meg a jegyeket, mert az időponthoz közeledve emelkedni fognak az árak.

Régen mindenki a keddi napokra vadászott, de a „Tuesday deal” ma már csak legenda. A repülőjegyárakat valós időben frissülő algoritmusok határozzák meg – vagyis az ár akár óránként is változhat.

Fapados járatoknál 3–4 hónappal indulás előtt találni a legjobb árakat, míg a hagyományos légitársaságoknál akár egy évre előre érdemes figyelni.

A légitársaságok ma már adat alapján áraznak. Céljuk, hogy minél többet tudjanak a vásárlóról, és így minél inkább személyre szabják az árakat. Ezért nemcsak az számít, mikor keresünk jegyet, hanem az is, honnan, milyen eszközről, hányszor nyitjuk meg ugyanazt az útvonalat. Ha gyors egymásutánban újra rákeresünk ugyanarra az útvonalra, előfordulhat, hogy az ár magasabbnak tűnik – pedig csak „lefoglalták” a helyet a rendszerben. Pár perc múlva visszaeshet az eredeti árra.

A fapados légitársaságoknál gyakran lehet spórolni azzal is, hogy két külön egyirányú jegyet vásárolunk meg egy helyett. Azonban érdemes résen lenni: ha két külön foglalásról van szó, az utat külön járatként kezelik. Ez azt jelenti, hogy az utazás folytatásához újra el kell végezni a check-int, és ha van feladott poggyász, azt ismét fel kell adni.

A fapados légitársaságok gyakran kisebb, távolabbi reptereket használnak, ezért érdemes beleszámolni a transzferköltséget is.

