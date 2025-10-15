Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Felemásan zárták a mozgalmas keddi kereskedést az irányadó amerikai indexek, a Dow 0,4 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot esett.

A kereskedelmi háborús hírek nagyban befolyásolták a hangulatot. Az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. Az USA-ban volatilis kereskedést láttunk: az erős nagybanki jelentések, illetve az amerikai jegybankelnök szavai javítottak a hangulaton, majd a kereskedési idő végére ismét jött a lefordulás Donald Trump Kínával kapcsolatos kommentárjai után.

nagyban befolyásolták a hangulatot. Az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. Az USA-ban volatilis kereskedést láttunk: az erős nagybanki jelentések, illetve az amerikai jegybankelnök szavai javítottak a hangulaton, majd a kereskedési idő végére ismét jött a lefordulás Donald Trump Kínával kapcsolatos kommentárjai után. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedéseket látni, különösen erős volt a japán tőzsde, a Nikkei 1,9 százalékot emelkedett, a hongkongi Hang Seng 1,3 százalékkal került feljebb, a kínai Shanghai Composite pedig 0,2 százalékot erősödött.

Pluszos nyitás várható az európai részvénypiacokon a hatéridős indexek állása alapján, a DAX 0,5 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos emelkedéssel kezdhet.

Az amerikai határidős indexek mérsékelt pluszban állnak, a Dow futures 0,2, az S&P 500 futures 0,4, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedhet.

Az arany új csúcsra ment a Fed kamatvágásával kapcsolatos várakozások és a kereskedelmi háborús feszültségek közepette, 1 százalékos pluszban, 4200 dollár felett áll jelenleg.

Mi várható makro fronton?

Szerdán érkeznek a legfontosabb ázsiai inflációs adatok, például Kína szeptemberi fogyasztói árai, emellett Japán augusztusi ipari termelése és az eurózóna ipari adatai is kiemelt figyelmet kapnak. Az este kiadott Fed Bézs-könyv részletes helyzetképet ad majd az amerikai gazdaság állapotáról, különös tekintettel a fogyasztásra és a munkaerőpiacra.

A makroadatok mellett érkeznek fontos vállalati gyorsjelentések, ma jelent a Bank of America, a Morgan Stanley és a United Airlines is, a két nagy amerikai bank az amerikai tőzsdék nyitása előtt teszi közzé számait, míg a légitársaság zárás után jelent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images