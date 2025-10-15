Jó hangulatban nyitnak az európai tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Ugrik a francia tőzsde
Emelkedéssel kezdték a szerdai kereskedést az európai tőzsdék, különösen a francia részvénypiac erősödik, amit az LVMH luxuscég szárnyalása segít. A Stoxx 600 0,6 százalékot, a DAX 0,1 százalékot erősödött, míg a CAC-40 2,3 százalékos pluszban áll.
Az LVMH árfolyama 13 százalékkal ugrott meg, miután negyedéves gyorsjelentésében a vártnál jobb bevételi számokat közölt a társaság, amit a javuló kínai kereslet támogatott. A hírre emelkedik az egész szektor, a Hermes, a L’oreal és a Richemont is, a három részvény sorrendben 6,8 százalékos, 2,7 százalékos és 6 százalékos pluszban áll.
A chipgyártó ASML szintén negyedéves gyorsjelentésre emelkedik 3 százalékot, a holland cég közlése szerint bár a kínai értékesítései gyengélkedhetnek, a menedzsment nyugtatta a befektetőket, hogy várakozásai szerint bevétele nem csökken jövőre.
Emelkedéssel indítja a napot a magyar tőzsde
Kis emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, felfelé vette az irányt a BUX is a nyitást követő percekben.
Több mint 700 millió forintért vett saját részvényeket az OTP
23 875 darab saját részvényt vásárolt tegnap az OTP tőzsdei kereskedésben, darabonként 30 159 forintos átlagáron, vagyis összesen 720 millió forint értékben. A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12,7 millió darabra változott, a saját részvény állomány 4,53%.
Erős hónapok vannak az AutoWallis mögött, megugrottak az eladások
8,4 százalékkal nőtt az AutoWallis gépjármű-értékesítése az év első kilenc hónapjában. A bővülést elsősorban a Kiskereskedelmi üzletág hajtotta 21 százalékot meghaladó mértékben, ugyanakkor a korábbi negyedévek elmaradását ledolgozva a Nagykereskedelmi üzletág eladásai is 2,5 százalékkal meghaladják az egy évvel korábbi értéket. A cég erős értékesítési számait az organikus és akvizíciós tevékenység is támogatta.
Kínába látogatott az Apple vezére és fontos ígéretet tett
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója Kínába látogatott, útja során újabb befektetéseket ígért az országban, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegeti a külföldön gyártott termékeket - írta a Bloomberg.
Nincs megállás: már közel 60 százalékot szárnyalt az év egyik legizgalmasabb befektetése
Szinte napról napra új történelmi csúcsokat dönt az arany árfolyama, ráadásul nem kizárt, hogy még bőven maradt puskapor: az elképesztő rali hátterében ugyanis most több friss ok is meghúzódik.
Kína miatt aggódik a nagy európai chipgyártó
Az ASML szerdán igyekezett megnyugtatni a befektetőket a 2026-os növekedési kilátásokkal kapcsolatban, annak ellenére, hogy jelentős forgalomcsökkenést prognosztizált a kínai piacon - írta meg a Cnbc.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Tovább vette saját részvényeit az Opus Global a sajátrészvény-vásárlási programja keretein belül, október 14-én 53 588 darab részvényt vásárolt a BÉT-en 552,27 forintos átlagáron, vagyis összesen 29 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 43 783 551 darab, csoport szinten összesen 162 196 372 db (23,22%).
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Felemásan zárták a mozgalmas keddi kereskedést az irányadó amerikai indexek, a Dow 0,4 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot esett.
- A kereskedelmi háborús hírek nagyban befolyásolták a hangulatot. Az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. Az USA-ban volatilis kereskedést láttunk: az erős nagybanki jelentések, illetve az amerikai jegybankelnök szavai javítottak a hangulaton, majd a kereskedési idő végére ismét jött a lefordulás Donald Trump Kínával kapcsolatos kommentárjai után.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedéseket látni, különösen erős volt a japán tőzsde, a Nikkei 1,9 százalékot emelkedett, a hongkongi Hang Seng 1,3 százalékkal került feljebb, a kínai Shanghai Composite pedig 0,2 százalékot erősödött.
- Pluszos nyitás várható az európai részvénypiacokon a hatéridős indexek állása alapján, a DAX 0,5 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos emelkedéssel kezdhet.
- Az amerikai határidős indexek mérsékelt pluszban állnak, a Dow futures 0,2, az S&P 500 futures 0,4, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedhet.
- Az arany új csúcsra ment a Fed kamatvágásával kapcsolatos várakozások és a kereskedelmi háborús feszültségek közepette, 1 százalékos pluszban, 4200 dollár felett áll jelenleg.
Mi várható makro fronton?
Szerdán érkeznek a legfontosabb ázsiai inflációs adatok, például Kína szeptemberi fogyasztói árai, emellett Japán augusztusi ipari termelése és az eurózóna ipari adatai is kiemelt figyelmet kapnak. Az este kiadott Fed Bézs-könyv részletes helyzetképet ad majd az amerikai gazdaság állapotáról, különös tekintettel a fogyasztásra és a munkaerőpiacra.
A makroadatok mellett érkeznek fontos vállalati gyorsjelentések, ma jelent a Bank of America, a Morgan Stanley és a United Airlines is, a két nagy amerikai bank az amerikai tőzsdék nyitása előtt teszi közzé számait, míg a légitársaság zárás után jelent.
Mozgalmas napot zártak az amerikai tőzsdék
Ma elindult a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, erre közelről figyelnek a befektetők: az amerikai nagybankok nyitják a sort, ma ismerhettük meg a JPMorgan Chase, a Wells Fargo és a Goldman Sachs számait is. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti: Ázsiában esést láthattunk, Európában pedig szintén rossz hangulatban zajlott a kereskedés elsősorban, mert az amerikai enyhülés ellenére a kínai adminisztráció komolyan vette a vámfenyegetést, és ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. Az USA-ban volatilis kereskedést láttunk: az erős nagybanki jelentések, illetve az amerikai jegybankelnök szavai javítottak a hangulaton, majd a kereskedési idő végére ismét jött a lefordulás Donald Trump Kínával kapcsolatos kommentárjai után.
