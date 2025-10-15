Jó hangulatban nyitnak az európai tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Emelkedéssel kezdték a szerdai kereskedést az európai tőzsdék, különösen a francia részvénypiac erősödik, amit az LVMH luxuscég szárnyalása segít. A Stoxx 600 0,6 százalékot, a DAX 0,1 százalékot erősödött, míg a CAC-40 2,3 százalékos pluszban áll.

Az LVMH árfolyama 13 százalékkal ugrott meg, miután negyedéves gyorsjelentésében a vártnál jobb bevételi számokat közölt a társaság, amit a javuló kínai kereslet támogatott. A hírre emelkedik az egész szektor, a Hermes, a L’oreal és a Richemont is, a három részvény sorrendben 6,8 százalékos, 2,7 százalékos és 6 százalékos pluszban áll.

A chipgyártó ASML szintén negyedéves gyorsjelentésre emelkedik 3 százalékot, a holland cég közlése szerint bár a kínai értékesítései gyengélkedhetnek, a menedzsment nyugtatta a befektetőket, hogy várakozásai szerint bevétele nem csökken jövőre.