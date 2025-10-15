Kína miatt aggódik a nagy európai chipgyártó

A holland félvezetőipar óriás közölte, hogy

a 2026-os teljes nettó értékesítése várhatóan nem lesz alacsonyabb a 2025-ös szintnél,

ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a kínai vevői kereslet és eladások jelentősen csökkenhetnek jövőre a 2024-es és 2025-ös évhez képest.

A vállalat előrejelzése különösen fontos volt, miután részvényei júliusban zuhantak, amikor a cég jelezte, hogy a növekvő makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanságok miatt nem tudja megerősíteni a 2026-os célkitűzését.

Az ASML harmadik negyedéves eredményei a vegyesen alakultak az elemzői konszenzushoz képest: 7,516 milliárd eurós nettó árbevétel a várt 7,79 milliárd euróval szemben, valamint 2,125 milliárd eurós nettó nyereség a várt 2,11 milliárd euróhoz képest.

A nemrég Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatává vált ASML-t is érintik a holland hazai exportkorlátozások és az Egyesült Államok vámpolitikája.

Az elemzők az utóbbi időben optimisták a chipgyártó óriással kapcsolatban. A Morgan Stanley, az UBS és a Jefferies is felminősítette a részvényt. A Morgan Stanley elemzői szerint a mesterséges intelligencia chip gyártókapacitásainak bővülése és a kínai félvezetőgyártás növekedése várhatóan fellendíti a növekedést. Az UBS az eredmények közzététele előtt a vártnál jobb okostelefon- és PC-eladásokra, valamint a mesterséges intelligencia által vezérelt memóriapiaci növekedésre mutatott rá.

Az ASML várhatóan profitálni fog az Nvidia és az Intel 5 milliárd dolláros megállapodásából is, mivel növekszik a félvezetőipari berendezések iránti kereslet.

