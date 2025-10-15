  • Megjelenítés
Kína miatt aggódik a nagy európai chipgyártó
Üzlet

Kína miatt aggódik a nagy európai chipgyártó

Portfolio
Az ASML szerdán igyekezett megnyugtatni a befektetőket a 2026-os növekedési kilátásokkal kapcsolatban, annak ellenére, hogy jelentős forgalomcsökkenést prognosztizált a kínai piacon - írta meg a Cnbc.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A holland félvezetőipar óriás közölte, hogy

a 2026-os teljes nettó értékesítése várhatóan nem lesz alacsonyabb a 2025-ös szintnél,

ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a kínai vevői kereslet és eladások jelentősen csökkenhetnek jövőre a 2024-es és 2025-ös évhez képest.

A vállalat előrejelzése különösen fontos volt, miután részvényei júliusban zuhantak, amikor a cég jelezte, hogy a növekvő makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanságok miatt nem tudja megerősíteni a 2026-os célkitűzését.

Az ASML harmadik negyedéves eredményei a vegyesen alakultak az elemzői konszenzushoz képest: 7,516 milliárd eurós nettó árbevétel a várt 7,79 milliárd euróval szemben, valamint 2,125 milliárd eurós nettó nyereség a várt 2,11 milliárd euróhoz képest.

A nemrég Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatává vált ASML-t is érintik a holland hazai exportkorlátozások és az Egyesült Államok vámpolitikája.

Az elemzők az utóbbi időben optimisták a chipgyártó óriással kapcsolatban. A Morgan Stanley, az UBS és a Jefferies is felminősítette a részvényt. A Morgan Stanley elemzői szerint a mesterséges intelligencia chip gyártókapacitásainak bővülése és a kínai félvezetőgyártás növekedése várhatóan fellendíti a növekedést. Az UBS az eredmények közzététele előtt a vártnál jobb okostelefon- és PC-eladásokra, valamint a mesterséges intelligencia által vezérelt memóriapiaci növekedésre mutatott rá.

Az ASML várhatóan profitálni fog az Nvidia és az Intel 5 milliárd dolláros megállapodásából is, mivel növekszik a félvezetőipari berendezések iránti kereslet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
autowallis-wallis-motor-pest-h95-2-571904
Üzlet
Erős hónapok vannak az AutoWallis mögött, megugrottak az eladások
Pénzcentrum
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility