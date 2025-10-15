Kínába látogatott az Apple vezére és fontos ígéretet tett

Tim Cook szerdán találkozott Li Lecheng kínai ipari és információtechnológiai miniszterrel, aki arra ösztönözte az Apple-t, hogy működjön szorosan együtt a helyi beszállítókkal.

Az Apple vezérigazgatója ígéretet tett a kínai együttműködés erősítésére.

Kína az Apple második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után, és továbbra is kulcsfontosságú gyártóbázis a kaliforniai vállalat számára. Bár az Apple az elmúlt években diverzifikálta ellátási láncát Kínán kívülre, többek között növelte indiai telefongyártási tevékenységét, az iPhone-ok többségét továbbra is Kínában gyártja a Foxconn Technology Group és a Luxshare Precision Industry Co. közreműködésével. Az Apple diverzifikációs törekvései azonban kihívásokba ütköztek. Idén a Foxconn több száz kínai mérnököt hívott vissza indiai iPhone-gyáraiból, ami visszavetette az Apple dél-ázsiai gyártási terveit.

A vállalat elkötelezett amerikai gyártókapacitásának bővítése mellett is, miközben más régiókban is növeli termelését. Vietnámban új okosotthon-eszközök gyártását készíti elő, hogy csökkentse kínai függőségét.

Bloomberg-jelentések szerint Peking szóban arra ösztönözte a szabályozó hatóságokat és helyi kormányzatokat, hogy korlátozzák a technológiatranszfert és berendezésexportot Indiába és Délkelet-Ázsiába, feltehetően azért, hogy megakadályozza a vállalatok gyártási kapacitásainak áthelyezését.

