Kínába látogatott az Apple vezére és fontos ígéretet tett

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója Kínába látogatott, útja során újabb befektetéseket ígért az országban, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegeti a külföldön gyártott termékeket - írta a Bloomberg.

Tim Cook szerdán találkozott Li Lecheng kínai ipari és információtechnológiai miniszterrel, aki arra ösztönözte az Apple-t, hogy működjön szorosan együtt a helyi beszállítókkal.

Az Apple vezérigazgatója ígéretet tett a kínai együttműködés erősítésére.

Kína az Apple második legnagyobb piaca az Egyesült Államok után, és továbbra is kulcsfontosságú gyártóbázis a kaliforniai vállalat számára. Bár az Apple az elmúlt években diverzifikálta ellátási láncát Kínán kívülre, többek között növelte indiai telefongyártási tevékenységét, az iPhone-ok többségét továbbra is Kínában gyártja a Foxconn Technology Group és a Luxshare Precision Industry Co. közreműködésével. Az Apple diverzifikációs törekvései azonban kihívásokba ütköztek. Idén a Foxconn több száz kínai mérnököt hívott vissza indiai iPhone-gyáraiból, ami visszavetette az Apple dél-ázsiai gyártási terveit.

A vállalat elkötelezett amerikai gyártókapacitásának bővítése mellett is, miközben más régiókban is növeli termelését. Vietnámban új okosotthon-eszközök gyártását készíti elő, hogy csökkentse kínai függőségét.

Bloomberg-jelentések szerint Peking szóban arra ösztönözte a szabályozó hatóságokat és helyi kormányzatokat, hogy korlátozzák a technológiatranszfert és berendezésexportot Indiába és Délkelet-Ázsiába, feltehetően azért, hogy megakadályozza a vállalatok gyártási kapacitásainak áthelyezését.

Címlapkép forrása: Shutterstock

