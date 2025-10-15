  • Megjelenítés
Kitart a jó hangulat a magyar tőzsdén
Kitart a jó hangulat a magyar tőzsdén

Portfolio
Többségében emelkednek ma az európai tőzsdék, pluszban áll a BUX is a kereskedési idő felénél, a 4iG nagy forgalommal emelkedik.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékot emelkedett. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, az OTP árfolyama 1,1 százalékos pluszban van, míg a Mol árfolyama 0,4 százalékos pluszban áll az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos mínuszban áll, míg a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Alteo papírjai állnak, amelyek árfolyama 3,2 százalékkal került lejjebb, a Gránit Bank árfolyama pedig 2,2 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,68 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Richter, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
