Kongatják a vészharangot az autógyártók Kína legújabb lépése miatt
Kongatják a vészharangot az autógyártók Kína legújabb lépése miatt

Kína ritkaföldfémet érintő exportkorlátozásai súlyos ellátási problémákat okozhatnak az autóiparban, figyelmeztetnek az ágazati szervezetek - jelentette a Cnbc.

A kínai kereskedelmi minisztérium a múlt héten jelentette be a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák kivitelének további korlátozását, hogy megakadályozza ezen ásványok "helytelen felhasználását" a katonai és más érzékeny ágazatokban. Peking azóta is védi politikáját, és kijelentette, hogy "nem fél" az amerikai kereskedelmi háborútól, miután Donald Trump elnök 100%-os vámot helyezett kilátásba a kínai importra.

Az európai autóipar már a korábbi, áprilisi korlátozások óta jelentős fennakadásokat tapasztal, annak ellenére, hogy júliusban megállapodás született a szállítmányok felgyorsításáról a régióba. A Német Autóipari Szövetség (VDA) szerint Kína új szabályozása

messzemenő következményekkel jár a Németországba és Európába irányuló érintett termékek szállítására,

valamint azok továbbítására.

A VDA szóvivője kedden a CNBC-nek küldött e-mailben közölte, hogy Kína legújabb exportkorlátozásai "különösen súlyosan érintik az akkumulátor- és félvezetőipart, és ezáltal az autóipart is". A német autóipari lobbi felszólította mind a brüsszeli, mind a berlini döntéshozókat, hogy "határozottan" lépjenek fel Kínával szemben a probléma gyors megoldása érdekében.

"A ritkaföldfémekre és állandó mágnesekre vonatkozó, idén áprilisban bevezetett kínai exportkorlátozások már jelentősen súlyosbították a ritkaföldfémek és stratégiai anyagok ellátási helyzetét. Az új intézkedések most még tovább mennek" - mondta a VDA szóvivője.

A ritkaföldfémek létfontosságú összetevők az elektromos járművek gyártásában, valamint különböző csúcstechnológiás alkalmazásokban, beleértve az elektronikát és a megújuló energiával kapcsolatos alkalmazásokat. A ritkaföldfémek és kritikus ásványok iránti kereslet várhatóan exponenciálisan növekszik majd a következő években, ahogy a tiszta energiára való átállás felgyorsul.

Kína vitathatatlanul vezető szerepet tölt be a kritikus ásványok ellátási láncában, a ritkaföldfémek és anyagok világtermelésének mintegy 60%-át adja.

Az amerikai tisztviselők korábban figyelmeztettek, hogy ez stratégiai kihívást jelent a fenntarthatóbb energiaforrásokra való átállás során.

Roberto Vavassori, az olasz autóalkatrész-gyártók szövetségének (ANFIA) elnöke kedden arról számolt be, hogy bár a gyártók fenn tudták tartani a termelést, amikor Kína korlátozta a szállítást a nyáron, a ritkaföldfém-tartalékok most kimerülőben vannak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapkép
