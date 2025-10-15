Még soha nem adtak el ennyi elektromos autót a világon

Rekordot döntött az elektromos autók globális értékesítése szeptemberben, elsősorban a kínai kereslet és az amerikai adókedvezmények lejárata előtti vásárlási hullám miatt - írja a Reuters egy piackutató cég adatraira hivatkozva.

A Rho Motion piackutató cég szerdai jelentése szerint a teljesen elektromos és plug-in hibrid járművek globális eladásai 26 százalékkal nőttek szeptemberben az előző év azonos időszakához képest,

elérve a rekordnak számító 2,1 millió darabot.

Kína a globális eladások mintegy kétharmadát tette ki körülbelül 1,3 millió járművel. Szeptemberben, amely hagyományosan Kína legforgalmasabb autóvásárlási hónapja, az eladások növekedtek, mivel a vásárlók igyekeztek kihasználni a beszámítási támogatásokat, mielőtt egyes régiók elkezdték volna kivezetni azokat. Észak-Amerikában is rekordot döntöttek az eladások, 66 százalékkal, 215 ezer darabra nőttek, mivel az amerikai vásárlók igyekeztek kihasználni a lejáró adókedvezményeket. Európában szintén új csúcsot értek el az eladások, amit a németországi ösztönzők és a nagy-britanniai erős kereslet segített. Az európai eladások 36 százalékkal 427 ezer darabra emelkedtek.

A Rho Motion szerint azonban a kereslet várhatóan jelentősen csökken majd a negyedik negyedévben az ösztönzők kifutása miatt. Hozzátette, hogy egyes autógyártók, például a General Motors és a Hyundai kedvezményekkel próbálják enyhíteni a hatást, vagy a kereskedői készletekhez nyúlnak, de összességében a termelés visszafogása várható.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images