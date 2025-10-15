Nagy részvénycsomagot venne az Opus

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Opus Global közlése szerint 2025. december 15. és 2026. január 31. napja között egy - későbbiekben meghatározott - kereskedési napon

FIX ügyletek keretében sajátrészvény visszavásárlást tervez legalább 1 milliárd forint ellenértékért.

A fix ügyletek megkötésének napján a Budapesti Értéktőzsde napi kereskedése keretében sajátrészvény visszavásárlásra nem fog sor kerülni. A fix ügyletekre is alkalmazni kell a társaság legutóbbi közgyűlésének határozatában rögzített feltételeket és kereteket. A tranzakció időpontját, részleteit és a lebonyolítás rendjét a társaság a későbbiekben fogja meghatározni és közzétenni.

Az Opus április 8-án hirdette meg aktuális sajátrészvény-vásárlási programját, amelynek keretösszege 8 milliárd forint és legkésőbb 2026. április 30-ig tart.

Az Opus jelenleg napi szinten veszi a saját részvényeit a tőzsdén a sajátrészvény-visszavásárlási programja keretein belül, tegnap például 29 millió forint értékben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ