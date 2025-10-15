  • Megjelenítés
Nagy részvénycsomagot venne az Opus
Üzlet

Nagy részvénycsomagot venne az Opus

Portfolio
Legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Globan fix ügyletekkel – áll a társaság közleményében.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az Opus Global közlése szerint 2025. december 15. és 2026. január 31. napja között egy - későbbiekben meghatározott - kereskedési napon

FIX ügyletek keretében sajátrészvény visszavásárlást tervez legalább 1 milliárd forint ellenértékért.

A fix ügyletek megkötésének napján a Budapesti Értéktőzsde napi kereskedése keretében sajátrészvény visszavásárlásra nem fog sor kerülni. A fix ügyletekre is alkalmazni kell a társaság legutóbbi közgyűlésének határozatában rögzített feltételeket és kereteket. A tranzakció időpontját, részleteit és a lebonyolítás rendjét a társaság a későbbiekben fogja meghatározni és közzétenni. 

Az Opus április 8-án hirdette meg aktuális sajátrészvény-vásárlási programját, amelynek keretösszege 8 milliárd forint és legkésőbb 2026. április 30-ig tart. 

Az Opus jelenleg napi szinten veszi a saját részvényeit a tőzsdén a sajátrészvény-visszavásárlási programja keretein belül, tegnap például 29 millió forint értékben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
tőzsde piac részvény getty stock
Üzlet
Kilőtt a francia tőzsde, nagy forgalommal emelkedik a 4iG - Mutatjuk, mi a legizgalmasabb most a piacokon
Pénzcentrum
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility