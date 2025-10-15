Nagy változást jelentett be Sam Altman a ChatGPT-nél: jöhetnek az erotikus tartalmak

Sam Altman kedden a közösségi médiában közzétett bejegyzésében közölte, hogy decemberben, a korhatár-ellenőrzés teljes bevezetésével párhuzamosan, a "felnőtt felhasználókat felnőttként kezelni" elv részeként, az

igazolt felnőtt felhasználók számára erotikus tartalmak is elérhetővé válnak a ChatGPT-ben.

Bár egyelőre nem világos, pontosan milyen anyagok minősülnek majd megengedett erotikának, ez a lépés jelentős változást hozhat az OpenAI korábbi szabályzatában, amely eddig a legtöbb esetben tiltotta az ilyen jellegű tartalmakat.

Altman szerint a ChatGPT jelenlegi verziói "meglehetősen korlátozóak" voltak a felhasználók mentális egészségének védelme érdekében, de ez a megközelítés "kevésbé hasznossá és élvezetessé tette" a chatbotot sok olyan felhasználó számára, akiknek nincsenek mentális egészségügyi problémáik.

Most, hogy képesek vagyunk enyhíteni a súlyos mentális egészségügyi problémákat és új eszközökkel rendelkezünk, biztonságosan lazíthatunk a korlátozásokon a legtöbb esetben

- nyilatkozta a vezérigazgató.

Az említett "új eszközök" feltehetően azokra a biztonsági funkciókra és szülői felügyeleti lehetőségekre utalnak, amelyeket a múlt hónapban vezettek be, hogy kezeljék a chatbot fiatal felhasználók mentális egészségére gyakorolt hatásával kapcsolatos aggályokat.

Az OpenAI már februárban utalt a változásra, amikor a "Model Spec" oldalán frissítette a nyelvezetet, tisztázva, hogy a felhasználók "szabadságának maximalizálása" érdekében csak a kiskorúakat érintő szexuális tartalom tiltott. Az erotika azonban továbbra is "érzékeny tartalomnak" minősült, amelyet csak bizonyos megengedett kontextusokban lehetett generálni.

A decemberi bevezetés mellett Altman azt is bejelentette, hogy a ChatGPT új verziója a következő hetekben jelenik meg, lehetővé téve a chatbot számára, hogy különböző személyiségeket vegyen fel - építve a legújabb GPT-4o verzió frissítéseire.

Ha azt szeretnéd, hogy a ChatGPT nagyon emberszerűen válaszoljon, vagy rengeteg emojit használjon, vagy barátként viselkedjen, a ChatGPT meg fogja tenni. De csak ha te akarod

- mondta.

