Nagyot ment a francia tőzsde és a 4iG, felemás napot zárt Amerika - Mutatjuk, mi a legizgalmasabb most a piacokon

Nagy forgalommal emelkedik ma a 4iG árfolyama, a papírok 5,4 százalékos pluszban állnak, több mint félmilliárd forintos részvénypiaci forgalom mellett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A 4iG ma a második legnagyobb forgalmú részvény a magyar tőzsdén az OTP után.

A vállalattal kapcsolatos friss fundamentális hír nem látott ma napvilágot, a cég jelenleg a védelmi üzletág felépítésén dolgozik. A cégcsoport védelmi-és űripari leányvállalatának vezérigazgatója a jelenleg is zajló Infotér konferencián keynote előadásában beszélt a növekedési tervekről és a vízióról a LinkedIn-en közzétett poszt szerint.