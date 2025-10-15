Szárnyal a 4iG, mi áll a háttérben?

Nagy forgalommal emelkedett ma történelmi csúcsra a 4iG árfolyama, a második legnagyobb forgalmú papír ma a tőzsdén az OTP után.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Szárnyal a 4iG árfolyama a mai kereskedésben, a papírok 6,4 százalékos pluszban állnak és 3350 forinton új történelmi csúcson is jártak a részvények.

A forgalom is jelentős, 1,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát ma részvények, amivel az OTP után a második legnagyobb forgalmú papír ma a BÉT-en.

A mai emelkedéssel együtt a 4iG árfolyama már 3,5-szörözött az év eleje óta.