Szárnyal a 4iG, mi áll a háttérben?

Szárnyal a 4iG árfolyama a mai kereskedésben, a papírok 6,4 százalékos pluszban állnak és 3350 forinton új történelmi csúcson is jártak a részvények.
A forgalom is jelentős, 1,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát ma részvények, amivel az OTP után a második legnagyobb forgalmú papír ma a BÉT-en.
A mai emelkedéssel együtt a 4iG árfolyama már 3,5-szörözött az év eleje óta.
