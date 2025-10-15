Történelmi pillanat: jövőre megjelenik Európában az első teljesen sofőr nélküli taxi szolgáltatás

A Waymo, az Alphabet robotaxi vállalata 2026-ban teljesen önvezető fuvarmegosztó szolgáltatást indít Londonban a tervek szerint, ami jelentős lépés a cég nemzetközi terjeszkedésében.

A Waymo szerdai bejelentése szerint

a vállalat 2026-ban tervezi elindítani teljesen sofőr nélküli fuvarmegosztó szolgáltatását Londonban,

ami fontos állomás a cég nemzetközi nagyvárosokba való terjeszkedésében.

Az Egyesült Államokban a szigorú szabályozások és a költséges technológia ellenére a Waymo lassan, de folyamatosan növekedett. Most felgyorsítja terjeszkedését fuvarmegosztó platformokkal és flottaüzemeltetőkkel kötött partnerségek révén, miközben a Tesla is készül saját, régóta ígért robotaxi szolgáltatásának bevezetésére.

A londoni bevezetéshez a Waymo a Moove járműfinanszírozási céggel működik együtt, és aktívan egyeztet a helyi és országos szabályozó hatóságokkal a szükséges engedélyek megszerzése érdekében. A Waymo járművei már úton vannak London felé, ahol sofőrökkel kezdik meg a tesztelést, mielőtt jövőre elindulna a teljesen önvezető üzemmód.

A vállalat jelenleg hetente több mint 250 ezer fizetős utat bonyolít körülbelül 1500 járművel amerikai városokban, köztük San Franciscóban, Los Angelesben, az arizonai Phoenixben, a georgiai Atlantában és a texasi Austinban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: waymo