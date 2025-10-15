Tőzsdére megy a londoni AI-óriás, miután nagy üzletet hozott a Microsoft-partnerség

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A londoni székhelyű, mesterséges intelligencia infrastruktúrát biztosító vállalat a CNBC-nek szerdán erősítette meg tőzsdei terveit. Josh Payne vezérigazgató a Financial Times-nak elmondta, hogy a cég

"tőzsdei ambíciói" már "jövő év második felében" megvalósulhatnak.

A vállalat szóvivője nem kívánt nyilatkozni arról, hogy melyik tőzsdén tervezik a megjelenést.

Az Nscale szerdán jelentette be kibővített partnerségét a Microsofttal, amely 14 milliárd dolláros bevételt jelent a cégnek. A megállapodás értelmében a Microsoft körülbelül 200 ezer Nvidia chipet vásárol, beleértve azt a 75 ezer GPU-t is, amelyeket korábban már bejelentett norvégiai és egyesült királyságbeli projektekhez. A CNBC számításai szerint a teljes üzlet értéke így mintegy 23 milliárd dollár.

A bejelentés kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy az Nscale 433 millió dolláros finanszírozási kört jelentett be, amely nem sokkal egy 1,1 milliárd dolláros finanszírozás után érkezett. A cég befektetői között olyan technológiai nagyágyúk szerepelnek, mint a Dell, az Nvidia és a Nokia, valamint a Blue Owl Managed Funds vagyonkezelő.

