  • Megjelenítés
Tőzsdére megy a londoni AI-óriás, miután nagy üzletet hozott a Microsoft-partnerség
Üzlet

Tőzsdére megy a londoni AI-óriás, miután nagy üzletet hozott a Microsoft-partnerség

Portfolio
Az Nscale megerősítette, hogy tőzsdére lépést tervez, miközben 14 milliárd dolláros megállapodást kötött a Microsofttal - számolt be a Cnbc.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A londoni székhelyű, mesterséges intelligencia infrastruktúrát biztosító vállalat a CNBC-nek szerdán erősítette meg tőzsdei terveit. Josh Payne vezérigazgató a Financial Times-nak elmondta, hogy a cég

"tőzsdei ambíciói" már "jövő év második felében" megvalósulhatnak.

A vállalat szóvivője nem kívánt nyilatkozni arról, hogy melyik tőzsdén tervezik a megjelenést.

Az Nscale szerdán jelentette be kibővített partnerségét a Microsofttal, amely 14 milliárd dolláros bevételt jelent a cégnek. A megállapodás értelmében a Microsoft körülbelül 200 ezer Nvidia chipet vásárol, beleértve azt a 75 ezer GPU-t is, amelyeket korábban már bejelentett norvégiai és egyesült királyságbeli projektekhez. A CNBC számításai szerint a teljes üzlet értéke így mintegy 23 milliárd dollár.

A bejelentés kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy az Nscale 433 millió dolláros finanszírozási kört jelentett be, amely nem sokkal egy 1,1 milliárd dolláros finanszírozás után érkezett. A cég befektetői között olyan technológiai nagyágyúk szerepelnek, mint a Dell, az Nvidia és a Nokia, valamint a Blue Owl Managed Funds vagyonkezelő.

Kapcsolódó cikkünk

Tényleg közeleg a nagy összeomlás? Mutatunk 4 dolgot, ami nagyon más most, mint a dotkom-lufi idején

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
tőzsde piac részvény getty stock
Üzlet
Kilőtt a francia tőzsde, nagy forgalommal emelkedik a 4iG - Mutatjuk, mi a legizgalmasabb most a piacokon
Pénzcentrum
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility