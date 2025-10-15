  • Megjelenítés
Új irodaházba költözött az AutoWallis
Új irodaházba költözött az AutoWallis

Portfolio
Új irodába költözött az AutoWallis, a cég a főváros egyik frekventált közlekedési csomópontján található Liberty irodaházban talált új otthonra.

Az épület 100%-ban zöldárammal működik és közel nulla energiaigényű. Az AutoWallis ESG stratégiájával összhangban a fenntartható üzemeltetés kifejezetten fontos szempont volt a bérlemény kiválasztásánál. A telephelyek közti utazás megszűnésével pedig nem csak időt, hanem jelentős CO₂-kibocsátást is lehet spórolni, így az összeköltözés hozzájárul a fentarthatósági célok eléréséhez is. A költözés során a figyelem még a meglévő bútorokra is kiterjedt, amelyeknek 95 százalékát tovább használják az új helyen, a fennmaradó darabokat pedig a munkatársaknak, illetve jótékony célra ajánlották fel – közölte a cég.

Azzal, hogy a vállalat nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és mobilitási üzletágai, valamint a csoport vezetése egy székházba került, a köztük lévő szinergiák jobban kiaknázhatók.

Az egy fedél alá költöztetett üzletágak Jelentős működési megtakarítást, hatékonyságnövelést, rövidebb döntési ciklust és gyorsabb fejlődést hozhatnak.

Az üzleti meggondolásokon túl az összeköltözés szervezeti átalakulást is von maga után, az eddig inkább cégcsoportként működő AutoWallis egyértelműen a vállalati modellre kíván áttérni. Az új iroda jelenleg 400 AutoWallisnál dolgozó munkatársnak biztosít helyet, de a tereket úgy alakították ki, hogy számoltak a lehetséges bővüléssel is – áll a cég közleményében.

Címlapkép forrása: AutoWallis

