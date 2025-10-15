Váratlanul jó híreket közölt a Louis Vuitton tulajdonosa

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A világ legnagyobb luxusipari vállalata a harmadik negyedévben organikusan 1 százalékos növekedést ért el éves összehasonlításban.

Ez jelentős fordulat a két egymást követő negyedéves visszaesés után.

Az LVMH teljes bevétele a szeptember végéig tartó három hónapban 18,3 milliárd eurót tett ki, ami bár ez elmarad a tavalyi harmadik negyedév 19,1 milliárd eurós bevételétől, de meghaladta az elemzői várakozásokat.

Az LVMH közleménye szerint az év első kilenc hónapjában a devizaárfolyamok ingadozása, kereskedelmi feszültségek és gazdasági zavarok nehezítették a teljesítményét, de a harmadik negyedévben már megmutatkozott a cég rugalmassága és innovációs lendülete.

A vállalat bor- és szeszesital-részlege is fellendülést mutatott, annak ellenére, hogy korábban az EU-s italokra kivetett kínai vámok és az amerikai importvámok bizonytalanságot okoztak.

Az Egyesült Államokban és Európában "szilárd helyi kereslet" mutatkozott a harmadik negyedévben, míg Ázsiában – Japán kivételével – "észrevehető javulás volt tapasztalható a trendekben" - közölte a cég.

A cég kiskereskedelmi egysége érte el a legerősebb teljesítményt a negyedévben, 7%-os organikus növekedéssel az előző évhez képest. A Sephora szépségápolási kiskereskedő "figyelemre méltó teljesítményt ért el", és a Hailey Bieber modell által alapított Rhode szépségápolási márka rekordot döntő bevezetést produkált.

Az LVMH közleménye szerint a bizonytalan gazdasági és geopolitikai környezet ellenére a csoport továbbra is bizakodó, és olyan stratégiát folytat, amely a márkák vonzerejének folyamatos növelésére, a termékek hitelességére és minőségére, a kiskereskedelemre és a rugalmas szervezetre összpontosít. A vállalat célja, hogy 2025-ben ismét megerősítse globális vezető pozícióját a luxuscikkek piacán.

A Louis Vuitton, Tiffany & Co., Christian Dior és Moet & Chandon márkákat is magában foglaló cégcsoport teljesítménye az egész európai luxusszektorra pozitív hatást gyakorolt. A Stoxx Europe Luxury 10 index 3,5%-kal emelkedett a kereskedés kezdetén, a Burberry 7%-kal, a Gucci tulajdonosa, a Kering pedig 6%-kal erősödött. Az irányadó francia index is erősen felülteljesít ma, több mint 2 százalékos erősödéssel.

Címlapkép forrása: Portfolio

