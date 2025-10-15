Véget ér a kegyelmi időszak: 25 ezer forintos bírságok jönnek a magyar vonatokon

A pótdíjazásban eddig meglévő különbségeket a MÁV azzal indokolta, hogy korábban még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság.
A jegykiadó automatákon túl ma már a mobiltelefonos applikációinkon keresztül is bárhol és bármikor megvásárolhatók a jegyek, bérletek - hívja fel a figyelmet a MÁV, és hozzáteszi:
a MÁV-csoportnál is egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege annak, aki jegy vagy bérlet hiányában kezdi meg az utazását (és nem jogosult ingyenes utazásra).
Az egységes pótdíjazási gyakorlat „éles” bevezetését több mint 1 éven keresztül nem érvényesítette a MÁV a fedélzeten. A felkészülési időszak október 16-án lejár. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni az egyre ritkábbá váló – 200 utasból mindössze 1-et érintő – bliccelésnél.
A pótdíjfizetés valóban egyre kevesebbeket érint, azt követően ugyanis, hogy az utazás olcsóbbá vált és kényelmesebbé a jegyek, bérletek megvásárlása, érezhetően csökken a bliccelők száma is: ma már csupán az utasok mintegy fél százaléka követ el ilyen szabálytalanságot. Az érvényes módon utazók több mint fele pedig ma már az önkiszolgáló csatornákat választja a jegyvásárláshoz, illetve rengetegen tértek át a vármegye- és országbérletekre.
Érdemes megjegyezni, ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet.
Egységes pótdíj fedélzeten és 30 napon belül: 25 ezer forint
A zónán belüli utazáskor egységesedett tehát a pótdíj összege, illetve kivezetésre kerül a korábbi mérsékelt összegű, „fedélzeti” pótdíj, így a zónában jegy nélkül felszállók a vonatokon már egységesen 25 ezer forintos pótdíj megfizetésével válthatnak menetjegyet.
Az utólagosan rendezett pótdíj összege tavaly decembertől 30 napon belül befizetve ugyancsak 25 ezer forint lett, 30 napon túl pedig 50 ezer forintra változott.
A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája:
- 1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,
- 2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,
- 30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,
- 40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,
- 70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,
- 71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,
- 80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,
- 100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,
- 120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,
- 142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között.
A sorban állás elkerülése érdekében javasoljuk utasainknak, hogy menetjegyeiket, bérleteiket, napijegyeiket elővételben – legkényelmesebben online, a MÁV és MÁV+ applikációban, vagy a jegy.mav.hu weboldalon – váltsák meg. A rendszeresen utazók számára pedig az ország- és vármegyebérletek online megvásárlását ajánljuk.
„Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!”
A MÁV+ mobilalkalmazásunkat fokozatosan fejlesztjük, az ehhez társított bérlet widgettel most még egyszerűbb, és csak pár másodperc a telefon főképernyőn a bérletre kattintás és annak felmutatása a jegyvizsgálat során bármely vasúti és buszjáratunkon utazva. Nem kell többé keresgélni és várni a betöltésre: egy érintéssel bemutatható az országbérlet vagy a vármegyebérlet.
Annak sem tart sokáig a jegyváltás, aki nem bérlettel utazik, a MÁV+ applikációval vagy a jegy.mav.hu felületen ugyanis – előzetes regisztrációval – már gyakorlatilag mozijegyvásárlás könnyedségével, gyorsaságával váltható menetjegy. Aki pedig nem szeretné vagy nem szokta használni az online jegyvásárlást annak, Budapest valamennyi állomásán és megállóhelyén, illetve az elővárosi vonalak jelentős részén a nap 24 órájában biztosítjuk a jegyváltást pénztárból vagy automatából, köszönthetően az elmúlt években telepített 375 jegykiadó automatának.
A digitális fejlesztésekhez, illetve a kalauz nélküli rendszer bevezetéséhez igazodva hozhatta létre a vasúttársaság a kötelező jegyelővételi zónát, amelybe Budapest valamennyi állomása és megállóhelye, valamint – a lajosmizsei vonal nagyrészének kivételével – minden, az agglomeráció nagyobb vasúti csomópontjáról induló vonal, illetve annak egy elővárosi szakasza beletartozik.
Címlapkép forrása: Portfolio
Még soha nem adtak el ennyi elektromos autót a világon
Rekordot döntöttek szeptemberben az eladások.
Turisztikai vállalkozások, figyelem: ma indulnak a fix 3%-os hitelek, 1-10 millió forint igényelhető
Az állami garanciavállalás következtében fedezet nélkül felvehetők.
Halálos katonai csapást rendelt el Donald Trump: videó is érkezett az amerikai hadsereg akciójáról
Nem ez volt az első ilyen művelet.
Véget ér a kegyelmi időszak: 25 ezer forintos bírságok jönnek a magyar vonatokon
Egységes pótdíjfizetést vezetnek be.
Egyetlen lépéssel jelentős eszkaláció jöhet Ukrajnában – Elillant a béke lehetősége?
Elindult a Portfolio vadonatúj külpolitikai videós podcastje, a Global Insight.
Bankolás havidíj nélkül? - Mutatjuk Magyarország ingyenes bankszámláit
Nagy dobással készül az OTP, de mások is kínálnak ilyeneket.
Emberi szaruhártya előállításán dolgoznak a tudósok - Tömegek kaphatják vissza a látásukat?
Svájci kutatók dolgoznak a projekten.
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Bérlés vagy saját otthon? Az Otthon Start miatt mozdulhat a mérleg nyelve
Az MBH Index elemzése alapján 2025-ben a lakásvásárlás és bérlés pénzügyi szempontból közel azonos költségekkel járhat, de számos tényező befolyásolja, hogy kinek melyik megoldás éri
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!