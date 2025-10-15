Véget ér a kegyelmi időszak: 25 ezer forintos bírságok jönnek a magyar vonatokon

A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, a vonatokra csak érvényes jegy vagy bérlet birtokában lehet felszállni. Korábban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg. Ennek a gyakorlatnak vet véget a MÁV: egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj.

A pótdíjazásban eddig meglévő különbségeket a MÁV azzal indokolta, hogy korábban még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság.

A jegykiadó automatákon túl ma már a mobiltelefonos applikációinkon keresztül is bárhol és bármikor megvásárolhatók a jegyek, bérletek - hívja fel a figyelmet a MÁV, és hozzáteszi:

a MÁV-csoportnál is egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege annak, aki jegy vagy bérlet hiányában kezdi meg az utazását (és nem jogosult ingyenes utazásra).

Az egységes pótdíjazási gyakorlat „éles” bevezetését több mint 1 éven keresztül nem érvényesítette a MÁV a fedélzeten. A felkészülési időszak október 16-án lejár. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni az egyre ritkábbá váló – 200 utasból mindössze 1-et érintő – bliccelésnél.

A pótdíjfizetés valóban egyre kevesebbeket érint, azt követően ugyanis, hogy az utazás olcsóbbá vált és kényelmesebbé a jegyek, bérletek megvásárlása, érezhetően csökken a bliccelők száma is: ma már csupán az utasok mintegy fél százaléka követ el ilyen szabálytalanságot. Az érvényes módon utazók több mint fele pedig ma már az önkiszolgáló csatornákat választja a jegyvásárláshoz, illetve rengetegen tértek át a vármegye- és országbérletekre.

Érdemes megjegyezni, ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet.

Egységes pótdíj fedélzeten és 30 napon belül: 25 ezer forint

A zónán belüli utazáskor egységesedett tehát a pótdíj összege, illetve kivezetésre kerül a korábbi mérsékelt összegű, „fedélzeti” pótdíj, így a zónában jegy nélkül felszállók a vonatokon már egységesen 25 ezer forintos pótdíj megfizetésével válthatnak menetjegyet.

Az utólagosan rendezett pótdíj összege tavaly decembertől 30 napon belül befizetve ugyancsak 25 ezer forint lett, 30 napon túl pedig 50 ezer forintra változott.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája:

1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,

2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,

30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,

40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,

70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,

71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,

80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,

100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,

120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,

142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között.

A sorban állás elkerülése érdekében javasoljuk utasainknak, hogy menetjegyeiket, bérleteiket, napijegyeiket elővételben – legkényelmesebben online, a MÁV és MÁV+ applikációban, vagy a jegy.mav.hu weboldalon – váltsák meg. A rendszeresen utazók számára pedig az ország- és vármegyebérletek online megvásárlását ajánljuk.

A MÁV+ mobilalkalmazásunkat fokozatosan fejlesztjük, az ehhez társított bérlet widgettel most még egyszerűbb, és csak pár másodperc a telefon főképernyőn a bérletre kattintás és annak felmutatása a jegyvizsgálat során bármely vasúti és buszjáratunkon utazva. Nem kell többé keresgélni és várni a betöltésre: egy érintéssel bemutatható az országbérlet vagy a vármegyebérlet.

Annak sem tart sokáig a jegyváltás, aki nem bérlettel utazik, a MÁV+ applikációval vagy a jegy.mav.hu felületen ugyanis – előzetes regisztrációval – már gyakorlatilag mozijegyvásárlás könnyedségével, gyorsaságával váltható menetjegy. Aki pedig nem szeretné vagy nem szokta használni az online jegyvásárlást annak, Budapest valamennyi állomásán és megállóhelyén, illetve az elővárosi vonalak jelentős részén a nap 24 órájában biztosítjuk a jegyváltást pénztárból vagy automatából, köszönthetően az elmúlt években telepített 375 jegykiadó automatának.

A digitális fejlesztésekhez, illetve a kalauz nélküli rendszer bevezetéséhez igazodva hozhatta létre a vasúttársaság a kötelező jegyelővételi zónát, amelybe Budapest valamennyi állomása és megállóhelye, valamint – a lajosmizsei vonal nagyrészének kivételével – minden, az agglomeráció nagyobb vasúti csomópontjáról induló vonal, illetve annak egy elővárosi szakasza beletartozik.

