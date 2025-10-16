A Waberer’s stratégiai szándéknyilatkozatot írt alá a GYSEV-vel, illetve a GYSEV CARGO-val

  • Megjelenítés
Nem zárult le a megadott határidőig az a tranzakció, melyben a Waberer's többségi részesedést szerez a GYSEV CARGO-ban, azonban a két társaság együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá - derült ki a Waberer's közleményéből.

A Waberer’s bejelentette, hogy a 2024. december 23-án bejelentett GYSEV CARGO-ban történő többségi tulajdonszerzés a tervezett határidőig nem tudott lezárulni a szükséges finanszírozói jóváhagyás (EIB) elmaradása miatt. Tekintettel arra, hogy a tranzakció eredeti üzleti céljait a felek továbbra is értékteremtőnek, és megvalósíthatónak gondolják, ezért a mai napon együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá,

mely szerint megvizsgálják az adásvételi tranzakció végrehajtásának lehetőségeit, illetve hogy milyen üzleti struktúra, illetve ütemezés mellett tudnak kölcsönösen kedvező üzleti fejlesztéseket végrehajtani.

Barna Zsolt a Waberer’s elnök-vezérigazgatója a szándéknyilatkozat kapcsán elmondta:

„A Waberer’s az elmúlt időszakban jelentős hangsúlyt helyezett a multimodális logisztikai képességeinek fejlesztésére. Ennek első lépéseként 2024-ben többségi részesedést szereztünk a vasúti logisztikai szolgáltatásokat nyújtó PSP Csoportban. Ezen megszerzett képességre építve sikeres üzletfejlesztési projekteket hajtottunk végre. A jövőben a Waberer’s Csoport kiemelt szerepet fog betölteni a már átadott, illetve átadás előtt álló debreceni és szegedi új ipari központok vasúti-, közúti- és raktárlogisztikai kiszolgálásában. Tárgyalásokat folytatunk továbbá távol-keleti e-commerce szolgáltatók termékeinek vasúton történő Európába szállításáról, illetve légi áruszállítás vasúti logisztikai összekötéséről is. A GYSEV CARGO tranzakció mellett társaságunk folyamatosan vizsgálja további hazai és regionális vasúti logisztikai szolgáltatók esetleges megvásárlását.”

A Waberer's árfolyama stagnál ma, míg idén 21,6 százalékot emelkedett.

