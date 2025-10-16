Autóbalesetben meghalt az egykori biztosítóvezér

A rendőrség vizsgálja a körülményeket, és szemtanúkat keres. A baleset kedden, helyi idő szerint nem sokkal 14 óra után történt az A58-as, Leeds Road nevű úton Bardsey és Collingham között, Barral egy szürke Aston Martin DBX terepjárót vezetett.

Az egykori biztosítóvezér 1999 és 2015 között töltött be vezetői tisztségeket az Aviva Life and Pensionsnél, 2011-ben a biztosító Egyesült Királyságért és Írországért felelős vezérigazgatójává nevezték ki.

Az Aviva szóvivője közölte: "Megdöbbentett bennünket David elvesztése.

Szerepe a vállalatnál és a tágabb üzleti világban felbecsülhetetlen volt.

Gondolataink a családjával vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban."

