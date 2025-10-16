  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat Amerikában - Új csúcson az arany
Üzlet

Elromlott a hangulat Amerikában - Új csúcson az arany

Portfolio
Nem kezdődött rosszul a nap a világ tőzsdéin, reggel új történelmi csúcsra emelkedett a dél-koreai és az ausztrál részvénypiac. Az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap csütörtökön, nap közben hullámzó a kereskedés. A befektetők ma amerikai makoradatokra és vállalati gyorsjelentésekre figyeltek. Estére enyhén elromlott a hangulat a bankok hitelportfóliójával kapcsolatos aggodalmak miatt. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Csúnya lett a vége az amerikai tőzsdéken

A nem teljesítő hitelekkel kapcsolatos piaci aggodalmak hatására nem lett fényes a csütörtöki piaczárás az amerikai tőzsdéken: a Dow 0,65%-os, az S&P 0,63%-os, a Nasdaq 0,47%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést, és különösen rosszul teljesített a bankszektor.

Esés a tőzsdéken, nem áll jól a bankszektor

Megfordították kezdeti emelkedésüket az amerikai részvények, így a Dow és a Nasdaq már 0,9%, az S&P 500 1,0% körüli mínuszban van. Aggasztják a részvénypiacot a hitelpiacokon frisen előjövő kockázatok és a velük kapcsolatos figyelmeztetések is. A legnagyobb bankok közül a JP Morgan 2,2%-os, a Bank of America 3,2%-os esést mutat. 3% feletti mínuszban van jelenleg a Wells Fargo és a Citigroup is.

dow
Kisebbfajta rémület lett úrrá a regionális bankok részvénypiacán Amerikában

Csütörtökön esni kezdett az amerikai regionális bankrészvények árfolyama, miután a Zions Bancorporation bejelentett egy 50 millió dolláros veszteséget vállalati hitelportfólióján, és általánosságban is romlanak a hitelpia helyzetével kapcsolatos befektetői percepciók.

Tovább a cikkhez
Kisebbfajta rémület lett úrrá a regionális bankok részvénypiacán Amerikában
Emelkedett a magyar tőzsde

A BUX 0,4 százalékos pluszban zárt csütörtökön.

A blue chipek közül az OTP teljesített legjobban 0,9 százalékos emelkedéssel, a Mol 0,2, a Richter pedig 0,4 százalékkal került feljebb a hét utolsó előtti kereskedési napján. A Magyar Telekom alulteljesített, 0,7 százalékot estek a vállalat részvényei.

Itt az újabb aranycsúcs

Tovább száguld az arany. A nemesfém jegyzése már 1,2 százalékot emelkedett a mai nap során és ezúttal is új történelmi csúcsra ért a jegyzés, ezúttal 4268 dollárnál.

XAUUSD_2025-10-16_16-45-57
Mérsékelt plusszok

Kis emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés az amerikai tőzsdéken, a vezető részvényindexek 0,2-0,6 százalék pluszban állnak.

Hullámzó kereskedés

A nap eleji kis mínuszok eltűntek, a vezető európai részvényindexek már emelkednek, a DAX 0,2 a CAC 0,8 százalék pluszban áll.

A német kancellár szerint közös európai tőzsdét kell létrehozni

Friedrich Merz német kancellár egy pán-európai tőzsde létrehozását javasolta, hogy az európai vállalatok könnyebben juthassanak tőkéhez és felvehessék a versenyt az amerikai és ázsiai riválisokkal. A politikus szerint Európa gazdasági jövője azon múlik, hogy képes-e gyorsan és egységesen reagálni a globális kihívásokra, írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
A német kancellár szerint közös európai tőzsdét kell létrehozni
Kis mínuszban az európai részvénypiacok

Kis eséssel indult a nap a vezető európai tőzsdéken, a német DAX és a francia CAC 0,2 százalékot esett. A német piacon főként a nagyobb komponensek (SAP, Airbus, Rheinmetall) esése húzza le a piacot.

daxxxa
Ugrik a Nestlé

6 százalékot emelkedett a Neslé árfolyama arra a hírre, hogy 16 ezer alkalmazottat elbocsát a cég, a befektetők annak örülnek, hogy nagy átalakítások jönnek a cégnél, aminek eredményeként javulhat a vállalat hatékonysága, profitabilitása.

nestle
Kis pluszban a BUX

A Mol és a Richter 0,6 százalékot emelkedett, az OTP és a Telekom viszont kis mértékben esik a csütörtöki piacnyitás után, ebből az jön ki, hogy a BUX index 0,2 százalékot emelkedett.

Zuhan a Nio - Meghamisíthatták a számaikat

Több mint 12%-ot zuhant a kínai elektromosautó-gyártó Nio hongkongi részvényárfolyama, miután Szingapúr állami befektetési alapja pert indított a cég ellen azzal a váddal, hogy meghamisították a bevételi adatokat, írja a CNBC.

Tovább a cikkhez
Zuhan a Nio - Meghamisíthatták a számaikat
Nagyot nőtt a TSMC profitja

A TSMC csütörtökön bejelentette, hogy a július és szeptember közötti időszakban 452,3 milliárd tajvani dolláros (kb. 14,8 milliárd amerikai dollár) nettó nyereséget ért el.

Ez 39,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és minden korábbi negyedéves rekordot megdöntött.


A profit ráadásul jóval felülmúlta az elemzői várakozásokat, a piac 417,7 milliárd tajvani dollárra számított.

A TSMC teljesítményét az hajtja, hogy az AI-forradalom miatt óriási lett a kereslet a fejlett csipek iránt, amelyeket a vállalat szinte kizárólagos beszállítóként gyárt az iparág vezető szereplői számára.

Új csúcson az arany

Az arany árfolyama csütörtökön 4 242 dollárig emelkedett, ami új rekordnak számít. Az árfolyam több mint 5%-kal emelkedett egy hét alatt, folytatva azt az erőteljes növekedést, amely augusztus közepe óta tart.

A befektetők az aranyat hagyományosan biztonságos menedékeszközként keresik, amikor a geopolitikai bizonytalanság nő, ezúttal az USA és Kína közötti feszültségek miatt. Emellett az is fűti az árakat, hogy a piac arra számít, hogy a Fed év végéig folytatja a kamatcsökkentéseket, ami gyengíti a dollárt, és vonzóbbá teszi az aranyat.

A vásárlási hullám más nemesfémekre is átterjedt, az ezüst szerdán több mint 3%-kal drágult, miközben a londoni piacon szűkös kínálat alakult ki.

Jelentős gázprojektben vesz részt a Mol Kurdisztánban – Nyolc hónappal korábban indult el a termelés

A Mol bejelentette, hogy megkezdődött a kereskedelmi gáztermelés az iraki Kurdisztánban található Khor Mor létesítmény bővítése után. A projekt a vártnál nyolc hónappal korábban készült el, és jelentősen növeli a régió energiaellátását.

Tovább a cikkhez
Jelentős gázprojektben vesz részt a Mol Kurdisztánban – Nyolc hónappal korábban indult el a termelés
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,15 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,42 százalékot esett, míg a CSI 300 1,63 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,15 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,25 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,03 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,04 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma Japán gépipari rendelésállománya, valamint az amerikai termelői árak (PPI) és munkanélküliségi kérelmek következnek. Utóbbi azonban csak akkor lesz elérhető, ha addig véget ér az Egyesült Államokban zajló kormányzati leállás. Ugyanekkor publikálják a Philadelphia Fed-indexet is, amely az amerikai feldolgozóipari kilátások rövid távú barométere.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 253,31 0,0% -0,7% 0,8% 8,7% 8,2% 62,3%
S&P 500 6 671,06 0,4% -1,2% 0,8% 13,4% 14,7% 91,5%
Nasdaq 24 745,36 0,7% -1,6% 1,9% 17,8% 22,7% 108,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 47 672,67 1,8% -0,1% 6,5% 19,5% 19,4% 102,8%
Hang Seng 25 910,6 1,8% -3,4% -2,0% 29,2% 27,5% 7,3%
CSI 300 4 606,29 1,5% -0,7% 1,6% 17,1% 19,5% -4,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 181,37 -0,2% -1,7% 1,8% 21,5% 24,1% 90,3%
CAC 8 077 2,0% 0,2% 2,3% 9,4% 7,4% 67,0%
FTSE 9 424,75 -0,3% -1,3% 1,6% 15,3% 14,2% 61,6%
FTSE MIB 41 906,9 -0,4% -3,6% -2,7% 22,6% 21,2% 119,8%
IBEX 15 570,3 -0,1% -0,7% 1,1% 34,3% 30,5% 128,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 816 0,4% 1,0% 2,2% 29,6% 37,6% 211,0%
ATX 4 675,42 -0,5% -0,6% 0,6% 27,6% 30,2% 114,8%
PX 2 382,63 -0,1% 1,0% 3,9% 35,4% 48,1% 178,5%
Magyar blue chipek              
OTP 30 430 0,9% 1,4% 4,9% 40,3% 60,1% 216,2%
Mol 2 750 0,1% -0,5% -2,2% 0,7% 3,7% 66,1%
Richter 10 270 -1,1% -0,2% 1,3% -1,3% -8,5% 56,6%
Magyar Telekom 1 810 0,3% 0,6% -4,5% 42,1% 69,5% 409,9%
Nyersanyagok              
WTI 59,08 -1,1% -6,8% -7,2% -18,4% -17,0% 44,8%
Brent 62,46 0,0% -5,8% -7,4% -16,4% -15,3% 44,4%
Arany 4 198,35 1,4% 3,9% 14,5% 59,9% 57,7% 120,9%
Devizák              
EURHUF 390,1500 -0,7% -0,3% 0,2% -5,2% -2,5% 6,9%
USDHUF 335,6418 -0,9% -0,4% 1,3% -15,5% -8,6% 7,6%
GBPHUF 449,5200 0,0% -0,4% -0,2% -9,7% -6,4% 11,7%
EURUSD 1,1624 0,3% 0,0% -1,1% 12,3% 6,6% -0,6%
USDJPY 151,8350 0,0% -0,4% 3,0% -3,4% 1,7% 44,2%
GBPUSD 1,3365 0,5% -0,4% -1,6% 6,7% 2,1% 3,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 110 804 -2,0% -10,2% -4,0% 17,4% 65,2% 862,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,02 0,4% -2,3% 0,0% -12,1% -0,3% 447,8%
10 éves német állampapírhozam 2,52 -1,9% -4,5% -5,1% 6,6% 13,1% -513,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,83 0,0% -0,6% -3,4% 3,2% 4,0% 198,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
