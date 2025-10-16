Elromlott a hangulat Amerikában - Új csúcson az arany

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Csúnya lett a vége az amerikai tőzsdéken
A nem teljesítő hitelekkel kapcsolatos piaci aggodalmak hatására nem lett fényes a csütörtöki piaczárás az amerikai tőzsdéken: a Dow 0,65%-os, az S&P 0,63%-os, a Nasdaq 0,47%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést, és különösen rosszul teljesített a bankszektor.
Esés a tőzsdéken, nem áll jól a bankszektor
Megfordították kezdeti emelkedésüket az amerikai részvények, így a Dow és a Nasdaq már 0,9%, az S&P 500 1,0% körüli mínuszban van. Aggasztják a részvénypiacot a hitelpiacokon frisen előjövő kockázatok és a velük kapcsolatos figyelmeztetések is. A legnagyobb bankok közül a JP Morgan 2,2%-os, a Bank of America 3,2%-os esést mutat. 3% feletti mínuszban van jelenleg a Wells Fargo és a Citigroup is.
Kisebbfajta rémület lett úrrá a regionális bankok részvénypiacán Amerikában
Csütörtökön esni kezdett az amerikai regionális bankrészvények árfolyama, miután a Zions Bancorporation bejelentett egy 50 millió dolláros veszteséget vállalati hitelportfólióján, és általánosságban is romlanak a hitelpia helyzetével kapcsolatos befektetői percepciók.
Emelkedett a magyar tőzsde
A BUX 0,4 százalékos pluszban zárt csütörtökön.
A blue chipek közül az OTP teljesített legjobban 0,9 százalékos emelkedéssel, a Mol 0,2, a Richter pedig 0,4 százalékkal került feljebb a hét utolsó előtti kereskedési napján. A Magyar Telekom alulteljesített, 0,7 százalékot estek a vállalat részvényei.
Itt az újabb aranycsúcs
Tovább száguld az arany. A nemesfém jegyzése már 1,2 százalékot emelkedett a mai nap során és ezúttal is új történelmi csúcsra ért a jegyzés, ezúttal 4268 dollárnál.
Mérsékelt plusszok
Kis emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés az amerikai tőzsdéken, a vezető részvényindexek 0,2-0,6 százalék pluszban állnak.
Hullámzó kereskedés
A nap eleji kis mínuszok eltűntek, a vezető európai részvényindexek már emelkednek, a DAX 0,2 a CAC 0,8 százalék pluszban áll.
A német kancellár szerint közös európai tőzsdét kell létrehozni
Friedrich Merz német kancellár egy pán-európai tőzsde létrehozását javasolta, hogy az európai vállalatok könnyebben juthassanak tőkéhez és felvehessék a versenyt az amerikai és ázsiai riválisokkal. A politikus szerint Európa gazdasági jövője azon múlik, hogy képes-e gyorsan és egységesen reagálni a globális kihívásokra, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kis mínuszban az európai részvénypiacok
Kis eséssel indult a nap a vezető európai tőzsdéken, a német DAX és a francia CAC 0,2 százalékot esett. A német piacon főként a nagyobb komponensek (SAP, Airbus, Rheinmetall) esése húzza le a piacot.
Ugrik a Nestlé
6 százalékot emelkedett a Neslé árfolyama arra a hírre, hogy 16 ezer alkalmazottat elbocsát a cég, a befektetők annak örülnek, hogy nagy átalakítások jönnek a cégnél, aminek eredményeként javulhat a vállalat hatékonysága, profitabilitása.
Kis pluszban a BUX
A Mol és a Richter 0,6 százalékot emelkedett, az OTP és a Telekom viszont kis mértékben esik a csütörtöki piacnyitás után, ebből az jön ki, hogy a BUX index 0,2 százalékot emelkedett.
Zuhan a Nio - Meghamisíthatták a számaikat
Több mint 12%-ot zuhant a kínai elektromosautó-gyártó Nio hongkongi részvényárfolyama, miután Szingapúr állami befektetési alapja pert indított a cég ellen azzal a váddal, hogy meghamisították a bevételi adatokat, írja a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nagyot nőtt a TSMC profitja
A TSMC csütörtökön bejelentette, hogy a július és szeptember közötti időszakban 452,3 milliárd tajvani dolláros (kb. 14,8 milliárd amerikai dollár) nettó nyereséget ért el.
Ez 39,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és minden korábbi negyedéves rekordot megdöntött.
A profit ráadásul jóval felülmúlta az elemzői várakozásokat, a piac 417,7 milliárd tajvani dollárra számított.
A TSMC teljesítményét az hajtja, hogy az AI-forradalom miatt óriási lett a kereslet a fejlett csipek iránt, amelyeket a vállalat szinte kizárólagos beszállítóként gyárt az iparág vezető szereplői számára.
Új csúcson az arany
Az arany árfolyama csütörtökön 4 242 dollárig emelkedett, ami új rekordnak számít. Az árfolyam több mint 5%-kal emelkedett egy hét alatt, folytatva azt az erőteljes növekedést, amely augusztus közepe óta tart.
A befektetők az aranyat hagyományosan biztonságos menedékeszközként keresik, amikor a geopolitikai bizonytalanság nő, ezúttal az USA és Kína közötti feszültségek miatt. Emellett az is fűti az árakat, hogy a piac arra számít, hogy a Fed év végéig folytatja a kamatcsökkentéseket, ami gyengíti a dollárt, és vonzóbbá teszi az aranyat.
A vásárlási hullám más nemesfémekre is átterjedt, az ezüst szerdán több mint 3%-kal drágult, miközben a londoni piacon szűkös kínálat alakult ki.
Jelentős gázprojektben vesz részt a Mol Kurdisztánban – Nyolc hónappal korábban indult el a termelés
A Mol bejelentette, hogy megkezdődött a kereskedelmi gáztermelés az iraki Kurdisztánban található Khor Mor létesítmény bővítése után. A projekt a vártnál nyolc hónappal korábban készült el, és jelentősen növeli a régió energiaellátását.
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,15 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,42 százalékot esett, míg a CSI 300 1,63 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,15 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,25 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,03 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,04 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma Japán gépipari rendelésállománya, valamint az amerikai termelői árak (PPI) és munkanélküliségi kérelmek következnek. Utóbbi azonban csak akkor lesz elérhető, ha addig véget ér az Egyesült Államokban zajló kormányzati leállás. Ugyanekkor publikálják a Philadelphia Fed-indexet is, amely az amerikai feldolgozóipari kilátások rövid távú barométere.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 253,31
|0,0%
|-0,7%
|0,8%
|8,7%
|8,2%
|62,3%
|S&P 500
|6 671,06
|0,4%
|-1,2%
|0,8%
|13,4%
|14,7%
|91,5%
|Nasdaq
|24 745,36
|0,7%
|-1,6%
|1,9%
|17,8%
|22,7%
|108,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|47 672,67
|1,8%
|-0,1%
|6,5%
|19,5%
|19,4%
|102,8%
|Hang Seng
|25 910,6
|1,8%
|-3,4%
|-2,0%
|29,2%
|27,5%
|7,3%
|CSI 300
|4 606,29
|1,5%
|-0,7%
|1,6%
|17,1%
|19,5%
|-4,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 181,37
|-0,2%
|-1,7%
|1,8%
|21,5%
|24,1%
|90,3%
|CAC
|8 077
|2,0%
|0,2%
|2,3%
|9,4%
|7,4%
|67,0%
|FTSE
|9 424,75
|-0,3%
|-1,3%
|1,6%
|15,3%
|14,2%
|61,6%
|FTSE MIB
|41 906,9
|-0,4%
|-3,6%
|-2,7%
|22,6%
|21,2%
|119,8%
|IBEX
|15 570,3
|-0,1%
|-0,7%
|1,1%
|34,3%
|30,5%
|128,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 816
|0,4%
|1,0%
|2,2%
|29,6%
|37,6%
|211,0%
|ATX
|4 675,42
|-0,5%
|-0,6%
|0,6%
|27,6%
|30,2%
|114,8%
|PX
|2 382,63
|-0,1%
|1,0%
|3,9%
|35,4%
|48,1%
|178,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 430
|0,9%
|1,4%
|4,9%
|40,3%
|60,1%
|216,2%
|Mol
|2 750
|0,1%
|-0,5%
|-2,2%
|0,7%
|3,7%
|66,1%
|Richter
|10 270
|-1,1%
|-0,2%
|1,3%
|-1,3%
|-8,5%
|56,6%
|Magyar Telekom
|1 810
|0,3%
|0,6%
|-4,5%
|42,1%
|69,5%
|409,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,08
|-1,1%
|-6,8%
|-7,2%
|-18,4%
|-17,0%
|44,8%
|Brent
|62,46
|0,0%
|-5,8%
|-7,4%
|-16,4%
|-15,3%
|44,4%
|Arany
|4 198,35
|1,4%
|3,9%
|14,5%
|59,9%
|57,7%
|120,9%
|Devizák
|EURHUF
|390,1500
|-0,7%
|-0,3%
|0,2%
|-5,2%
|-2,5%
|6,9%
|USDHUF
|335,6418
|-0,9%
|-0,4%
|1,3%
|-15,5%
|-8,6%
|7,6%
|GBPHUF
|449,5200
|0,0%
|-0,4%
|-0,2%
|-9,7%
|-6,4%
|11,7%
|EURUSD
|1,1624
|0,3%
|0,0%
|-1,1%
|12,3%
|6,6%
|-0,6%
|USDJPY
|151,8350
|0,0%
|-0,4%
|3,0%
|-3,4%
|1,7%
|44,2%
|GBPUSD
|1,3365
|0,5%
|-0,4%
|-1,6%
|6,7%
|2,1%
|3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 804
|-2,0%
|-10,2%
|-4,0%
|17,4%
|65,2%
|862,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,02
|0,4%
|-2,3%
|0,0%
|-12,1%
|-0,3%
|447,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,52
|-1,9%
|-4,5%
|-5,1%
|6,6%
|13,1%
|-513,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,83
|0,0%
|-0,6%
|-3,4%
|3,2%
|4,0%
|198,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Az oroszok is megerősítették: Budapestre jöhet Trump és Putyin!
A külügyminiszterek dolgoznak rajta.
Lesújtó bizonyítékok: elkezdtek szén-dioxid-kibocsátóvá válni már az őserdők is
Igen, ezt is a klímaváltozás okozza.
Autóbalesetben meghalt az egykori biztosítóvezér
Az Avivát vezette.
Váratlan fordulat: Budapesten tárgyalhat a békéről Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Orbán Viktor is megszólalt.
Újabb két nagy ország szállna be az Ukrajnának szánt jóvátételi hitelbe
A zárolt orosz vagyonnal kezdenének valamit.
Állítsd meg a veszteséget! Stop szintek és kockázatkezelés profi módra - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Videón a súlyos orosz vereség: nagyszabású páncélos rohamot vert vissza a legendás Azov
Kilenc orosz páncélos semmisülhetett meg.
Kisebbfajta rémület lett úrrá a regionális bankok részvénypiacán Amerikában
Vannak csótányok, de mennyi?
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.