Három hónapra fel volt függesztve egy magyar részvény, ma újra indul a kereskedés

Július 18-án számoltunk be arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank felfüggesztette a Pensum Group részvények tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó volt könyvvizsgálója visszavonta a társaság 2022. évi éves beszámolójára vonatkozó auditori jelentését.

A Pensum Groupnak a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszerben közzétett rendkívüli tájékoztatása szerint volt könyvvizsgálója 2025. július 15-én visszavonta a kibocsátó 2022. évi éves jelentésének részét képező független könyvvizsgálói jelentését. A közfelügyeleti hatóságnak az auditot áttekintő minőségellenőrzése ugyanis „nem felelt meg” megállapítással zárult.

Az MNB július közepén közzétett határozatában felszólította a kibocsátót, hogy haladéktalanul intézkedjen a 2022. pénzügyi évről készített – a független könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – éves jelentésének közzétételéről.

A Pensum Groupnak legkésőbb 5 munkanapon belül intézkedési tervet, majd ezután minden megtett intézkedéséről haladéktalan tájékoztatást kellett küldenie

a felügyeletnek az éves jelentés közzététele érdekében megtett lépéseiről.

A befektetők, de az MNB számára is garanciális jelentősége van a könyvvizsgálói audit intézményének, azaz annak, hogy egy, a kibocsátótól független személy vagy szervezet is véleményt nyilvánítson a pénzügyi kimutatások alapjául szolgáló információk megalapozottságáról - írta az MNB.

Az MNB ezért

a kibocsátó rendszeres tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséig 2025. július 18-tól felfüggesztette a Pensum Group törzsrészvényeinek forgalmazását a Budapesti Értéktőzsdén.

Tegnap piaczárás után érkezett a következő bejelentés:

A Budapesti Értéktőzsde közleményben tájékoztatta a befektetőket, hogy a Magyar Nemzeti Bank határozata értelmében

ismét engedélyezett a Pensum Group részvényeinek forgalmazása.

A Pensum Group törzsrészvényei 2025. október 16-án, a tőzsdei kereskedés nyitásakor visszakerülnek a forgalomba.

