Jelentős gázprojektben vesz részt a Mol Kurdisztánban – Nyolc hónappal korábban indult el a termelés
A Mol bejelentette, hogy megkezdődött a kereskedelmi gáztermelés az iraki Kurdisztánban található Khor Mor létesítmény bővítése után. A projekt a vártnál nyolc hónappal korábban készült el, és jelentősen növeli a régió energiaellátását.

A Mol 10%-os tulajdonrésszel részt vesz a Pearl Petroleum nevű nemzetközi vállalatcsoportban, amely Irak északi részén, a Kurdisztáni Régióban működteti a Khor Mor nevű földgázüzemet.

Most befejeződött egy nagy, 1,1 milliárd dolláros fejlesztés (KM250 projekt), amelynek célja a gáztermelés bővítése volt.

A projekt nyolc hónappal a tervezett idő előtt elkészült, és naponta 250 millió köbméterrel növeli a feldolgozási kapacitást.


Ez az 50%-os bővítés azt jelenti, hogy a Khor Mor létesítmény mostantól naponta 750 millió köbméter gázt tud előállítani. A termelt földgáz négy erőművet lát el, amelyek a Kurdisztáni Régió energiaigényének több mint 80%-át fedezik, így több mint hatmillió emberhez jut el az áram.

A projekt fontos mérföldkő a Mol számára is, hiszen a cég így egy stabilan növekvő, stratégiai jelentőségű térség energiaellátásában vesz részt.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

