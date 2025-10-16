  • Megjelenítés
Karácsony Gergely szomorú hírt közölt a Sziget Fesztiválról
Üzlet

Karácsony Gergely szomorú hírt közölt a Sziget Fesztiválról

Portfolio
Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook-posztban azt írta, ma egy "rossz bizottsági döntés" született, a Sziget Fesztivál jövő évi megrendezésére a jelek szerint egyre kisebb az esély.

Ha segíteni akarjuk a Sziget megmentését, ha kedvezményeket akarunk kiharcolni a budapesti fiataloknak, márpedig nekem ez a célom, akkor már igen kevés az idő

- írja Facebook-posztjában Karácsony Gergely főpolgármester annak kapcsán, hogy Gerendai Károly a napokban bejelentette: elmaradhat jövőre a Sziget Fesztivál.

Kapcsolódó cikkünk

Gerendai Károly: Ha nem sikerül a következő hetekben megegyezni, nem lesz jövőre Sziget Fesztivál

Váratlan fordulat a Sziget körül: visszatérhet az alapító, miután a külföldi tulajdonos feladta

A főpolgármester a Facebook-posztban azt írta, szerinte egy "rossz bizottsági döntés" történt ma, és ezt ki kell javítani. Mint kifejtette: a Tulajdonosi Bizottságban a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak, így

nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése.

Megjegyezte: új hatósági szerződést nem lehet kötni addig, sőt, kérelmet sem lehet jogszerűen benyújtani addig, amíg a régi hatósági szerződés hatályban van.

A régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg.

Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget Fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni

- jelentette ki. Szerinte ha ebben a hónapban nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget.

Közölte, hogy kezdeményezi, hogy a Tulajdonosi Bizottság üljön össze újra, vegye napirendre újra a kérdést.

Kapcsolódó cikkünk

416 ezren vettek részt az idei Szigeten

A foglalási adatok szerint rekordszámú lengyel és skandináv fiatal érkezett a Szigetre

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1693428074-automatizálás-digitális-innováció-intelligencia-jövő-laptop-mesterséges-intelligencia-számítógép-technológia
Üzlet
A világ egyik legnagyobb vízerőműve mellett fejleszthetik a mesterséges szuperintelligenciát
Pénzcentrum
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility