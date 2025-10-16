Karácsony Gergely szomorú hírt közölt a Sziget Fesztiválról

Ha segíteni akarjuk a Sziget megmentését, ha kedvezményeket akarunk kiharcolni a budapesti fiataloknak, márpedig nekem ez a célom, akkor már igen kevés az idő

- írja Facebook-posztjában Karácsony Gergely főpolgármester annak kapcsán, hogy Gerendai Károly a napokban bejelentette: elmaradhat jövőre a Sziget Fesztivál.

A főpolgármester a Facebook-posztban azt írta, szerinte egy "rossz bizottsági döntés" történt ma, és ezt ki kell javítani. Mint kifejtette: a Tulajdonosi Bizottságban a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak, így

nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése.

Megjegyezte: új hatósági szerződést nem lehet kötni addig, sőt, kérelmet sem lehet jogszerűen benyújtani addig, amíg a régi hatósági szerződés hatályban van.

A régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg.

Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget Fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni

- jelentette ki. Szerinte ha ebben a hónapban nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget.

Közölte, hogy kezdeményezi, hogy a Tulajdonosi Bizottság üljön össze újra, vegye napirendre újra a kérdést.

