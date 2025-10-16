Kemény döntés a Nestlénél: 16 ezer munkahelyet szüntetnek meg

A Nestlé , a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata bejelentette, hogy

a következő két évben 16 ezer dolgozójától válik meg.

Ez a cég teljes létszámának körülbelül 6%-át teszi ki.

Az új vezérigazgató, Philipp Navratil, aki több mint 20 éve dolgozik a Nestlénél és korábban a Nespresso üzletágat vezette, azzal indokolta a döntést, hogy

a világ gyorsan változik, és a Nestlének is gyorsabban kell alkalmazkodnia.



A vállalat célja, hogy 2027 végéig 3 milliárd svájci frank költségmegtakarítást érjen el, ez 500 millióval több, mint a korábbi célkitűzés.

A vállalatnál az elmúlt hónapokban vezetői válság is zajlott, Navratil elődjét, Laurent Freixe-t, mindössze egy év után menesztették, mert állítólag eltitkolt egy munkahelyi viszonyt. A botrány után a vállalat elnöke, Paul Bulcke is idő előtt távozott, helyét az Inditex korábbi vezérigazgatója, Pablo Isla vette át.

