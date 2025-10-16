Kis esés az Európai tőzsdéken - Új csúcson az arany

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A német kancellár szerint közös európai tőzsdét kell létrehozni
Friedrich Merz német kancellár egy pán-európai tőzsde létrehozását javasolta, hogy az európai vállalatok könnyebben juthassanak tőkéhez és felvehessék a versenyt az amerikai és ázsiai riválisokkal. A politikus szerint Európa gazdasági jövője azon múlik, hogy képes-e gyorsan és egységesen reagálni a globális kihívásokra, írja a Bloomberg.
Kis mínuszban az európai részvénypiacok
Kis eséssel indult a nap a vezető európai tőzsdéken, a német DAX és a francia CAC 0,2 százalékot esett. A német piacon főként a nagyobb komponensek (SAP, Airbus, Rheinmetall) esése húzza le a piacot.
Ugrik a Nestlé
6 százalékot emelkedett a Neslé árfolyama arra a hírre, hogy 16 ezer alkalmazottat elbocsát a cég, a befektetők annak örülnek, hogy nagy átalakítások jönnek a cégnél, aminek eredményeként javulhat a vállalat hatékonysága, profitabilitása.
Kis pluszban a BUX
A Mol és a Richter 0,6 százalékot emelkedett, az OTP és a Telekom viszont kis mértékben esik a csütörtöki piacnyitás után, ebből az jön ki, hogy a BUX index 0,2 százalékot emelkedett.
Zuhan a Nio - Meghamisíthatták a számaikat
Több mint 12%-ot zuhant a kínai elektromosautó-gyártó Nio hongkongi részvényárfolyama, miután Szingapúr állami befektetési alapja pert indított a cég ellen azzal a váddal, hogy meghamisították a bevételi adatokat, írja a CNBC.
Nagyot nőtt a TSMC profitja
A TSMC csütörtökön bejelentette, hogy a július és szeptember közötti időszakban 452,3 milliárd tajvani dolláros (kb. 14,8 milliárd amerikai dollár) nettó nyereséget ért el.
Ez 39,1%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és minden korábbi negyedéves rekordot megdöntött.
A profit ráadásul jóval felülmúlta az elemzői várakozásokat, a piac 417,7 milliárd tajvani dollárra számított.
A TSMC teljesítményét az hajtja, hogy az AI-forradalom miatt óriási lett a kereslet a fejlett csipek iránt, amelyeket a vállalat szinte kizárólagos beszállítóként gyárt az iparág vezető szereplői számára.
Új csúcson az arany
Az arany árfolyama csütörtökön 4 242 dollárig emelkedett, ami új rekordnak számít. Az árfolyam több mint 5%-kal emelkedett egy hét alatt, folytatva azt az erőteljes növekedést, amely augusztus közepe óta tart.
A befektetők az aranyat hagyományosan biztonságos menedékeszközként keresik, amikor a geopolitikai bizonytalanság nő, ezúttal az USA és Kína közötti feszültségek miatt. Emellett az is fűti az árakat, hogy a piac arra számít, hogy a Fed év végéig folytatja a kamatcsökkentéseket, ami gyengíti a dollárt, és vonzóbbá teszi az aranyat.
A vásárlási hullám más nemesfémekre is átterjedt, az ezüst szerdán több mint 3%-kal drágult, miközben a londoni piacon szűkös kínálat alakult ki.
Jelentős gázprojektben vesz részt a Mol Kurdisztánban – Nyolc hónappal korábban indult el a termelés
A Mol bejelentette, hogy megkezdődött a kereskedelmi gáztermelés az iraki Kurdisztánban található Khor Mor létesítmény bővítése után. A projekt a vártnál nyolc hónappal korábban készült el, és jelentősen növeli a régió energiaellátását.
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,15 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,42 százalékot esett, míg a CSI 300 1,63 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,15 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,25 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,03 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,04 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma Japán gépipari rendelésállománya, valamint az amerikai termelői árak (PPI) és munkanélküliségi kérelmek következnek. Utóbbi azonban csak akkor lesz elérhető, ha addig véget ér az Egyesült Államokban zajló kormányzati leállás. Ugyanekkor publikálják a Philadelphia Fed-indexet is, amely az amerikai feldolgozóipari kilátások rövid távú barométere.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 253,31
|0,0%
|-0,7%
|0,8%
|8,7%
|8,2%
|62,3%
|S&P 500
|6 671,06
|0,4%
|-1,2%
|0,8%
|13,4%
|14,7%
|91,5%
|Nasdaq
|24 745,36
|0,7%
|-1,6%
|1,9%
|17,8%
|22,7%
|108,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|47 672,67
|1,8%
|-0,1%
|6,5%
|19,5%
|19,4%
|102,8%
|Hang Seng
|25 910,6
|1,8%
|-3,4%
|-2,0%
|29,2%
|27,5%
|7,3%
|CSI 300
|4 606,29
|1,5%
|-0,7%
|1,6%
|17,1%
|19,5%
|-4,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 181,37
|-0,2%
|-1,7%
|1,8%
|21,5%
|24,1%
|90,3%
|CAC
|8 077
|2,0%
|0,2%
|2,3%
|9,4%
|7,4%
|67,0%
|FTSE
|9 424,75
|-0,3%
|-1,3%
|1,6%
|15,3%
|14,2%
|61,6%
|FTSE MIB
|41 906,9
|-0,4%
|-3,6%
|-2,7%
|22,6%
|21,2%
|119,8%
|IBEX
|15 570,3
|-0,1%
|-0,7%
|1,1%
|34,3%
|30,5%
|128,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 816
|0,4%
|1,0%
|2,2%
|29,6%
|37,6%
|211,0%
|ATX
|4 675,42
|-0,5%
|-0,6%
|0,6%
|27,6%
|30,2%
|114,8%
|PX
|2 382,63
|-0,1%
|1,0%
|3,9%
|35,4%
|48,1%
|178,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 430
|0,9%
|1,4%
|4,9%
|40,3%
|60,1%
|216,2%
|Mol
|2 750
|0,1%
|-0,5%
|-2,2%
|0,7%
|3,7%
|66,1%
|Richter
|10 270
|-1,1%
|-0,2%
|1,3%
|-1,3%
|-8,5%
|56,6%
|Magyar Telekom
|1 810
|0,3%
|0,6%
|-4,5%
|42,1%
|69,5%
|409,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,08
|-1,1%
|-6,8%
|-7,2%
|-18,4%
|-17,0%
|44,8%
|Brent
|62,46
|0,0%
|-5,8%
|-7,4%
|-16,4%
|-15,3%
|44,4%
|Arany
|4 198,35
|1,4%
|3,9%
|14,5%
|59,9%
|57,7%
|120,9%
|Devizák
|EURHUF
|390,1500
|-0,7%
|-0,3%
|0,2%
|-5,2%
|-2,5%
|6,9%
|USDHUF
|335,6418
|-0,9%
|-0,4%
|1,3%
|-15,5%
|-8,6%
|7,6%
|GBPHUF
|449,5200
|0,0%
|-0,4%
|-0,2%
|-9,7%
|-6,4%
|11,7%
|EURUSD
|1,1624
|0,3%
|0,0%
|-1,1%
|12,3%
|6,6%
|-0,6%
|USDJPY
|151,8350
|0,0%
|-0,4%
|3,0%
|-3,4%
|1,7%
|44,2%
|GBPUSD
|1,3365
|0,5%
|-0,4%
|-1,6%
|6,7%
|2,1%
|3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 804
|-2,0%
|-10,2%
|-4,0%
|17,4%
|65,2%
|862,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,02
|0,4%
|-2,3%
|0,0%
|-12,1%
|-0,3%
|447,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,52
|-1,9%
|-4,5%
|-5,1%
|6,6%
|13,1%
|-513,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,83
|0,0%
|-0,6%
|-3,4%
|3,2%
|4,0%
|198,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
