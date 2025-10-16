Kis esés az Európai tőzsdéken - Új csúcson az arany

Az arany árfolyama csütörtökön 4 242 dollárig emelkedett, ami új rekordnak számít. Az árfolyam több mint 5%-kal emelkedett egy hét alatt, folytatva azt az erőteljes növekedést, amely augusztus közepe óta tart.

A befektetők az aranyat hagyományosan biztonságos menedékeszközként keresik, amikor a geopolitikai bizonytalanság nő, ezúttal az USA és Kína közötti feszültségek miatt. Emellett az is fűti az árakat, hogy a piac arra számít, hogy a Fed év végéig folytatja a kamatcsökkentéseket, ami gyengíti a dollárt, és vonzóbbá teszi az aranyat.

A vásárlási hullám más nemesfémekre is átterjedt, az ezüst szerdán több mint 3%-kal drágult, miközben a londoni piacon szűkös kínálat alakult ki.