Kitart a jó hangulat a tőzsdéken - Új csúcson az arany

Új csúcson az arany
Az arany árfolyama csütörtökön 4 242 dollárig emelkedett, ami új rekordnak számít. Az árfolyam több mint 5%-kal emelkedett egy hét alatt, folytatva azt az erőteljes növekedést, amely augusztus közepe óta tart.
A befektetők az aranyat hagyományosan biztonságos menedékeszközként keresik, amikor a geopolitikai bizonytalanság nő, ezúttal az USA és Kína közötti feszültségek miatt. Emellett az is fűti az árakat, hogy a piac arra számít, hogy a Fed év végéig folytatja a kamatcsökkentéseket, ami gyengíti a dollárt, és vonzóbbá teszi az aranyat.
A vásárlási hullám más nemesfémekre is átterjedt, az ezüst szerdán több mint 3%-kal drágult, miközben a londoni piacon szűkös kínálat alakult ki.
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,15 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,42 százalékot esett, míg a CSI 300 1,63 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,15 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,25 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,03 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,04 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma Japán gépipari rendelésállománya, valamint az amerikai termelői árak (PPI) és munkanélküliségi kérelmek következnek. Utóbbi azonban csak akkor lesz elérhető, ha addig véget ér az Egyesült Államokban zajló kormányzati leállás. Ugyanekkor publikálják a Philadelphia Fed-indexet is, amely az amerikai feldolgozóipari kilátások rövid távú barométere.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 253,31
|0,0%
|-0,7%
|0,8%
|8,7%
|8,2%
|62,3%
|S&P 500
|6 671,06
|0,4%
|-1,2%
|0,8%
|13,4%
|14,7%
|91,5%
|Nasdaq
|24 745,36
|0,7%
|-1,6%
|1,9%
|17,8%
|22,7%
|108,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|47 672,67
|1,8%
|-0,1%
|6,5%
|19,5%
|19,4%
|102,8%
|Hang Seng
|25 910,6
|1,8%
|-3,4%
|-2,0%
|29,2%
|27,5%
|7,3%
|CSI 300
|4 606,29
|1,5%
|-0,7%
|1,6%
|17,1%
|19,5%
|-4,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 181,37
|-0,2%
|-1,7%
|1,8%
|21,5%
|24,1%
|90,3%
|CAC
|8 077
|2,0%
|0,2%
|2,3%
|9,4%
|7,4%
|67,0%
|FTSE
|9 424,75
|-0,3%
|-1,3%
|1,6%
|15,3%
|14,2%
|61,6%
|FTSE MIB
|41 906,9
|-0,4%
|-3,6%
|-2,7%
|22,6%
|21,2%
|119,8%
|IBEX
|15 570,3
|-0,1%
|-0,7%
|1,1%
|34,3%
|30,5%
|128,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 816
|0,4%
|1,0%
|2,2%
|29,6%
|37,6%
|211,0%
|ATX
|4 675,42
|-0,5%
|-0,6%
|0,6%
|27,6%
|30,2%
|114,8%
|PX
|2 382,63
|-0,1%
|1,0%
|3,9%
|35,4%
|48,1%
|178,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 430
|0,9%
|1,4%
|4,9%
|40,3%
|60,1%
|216,2%
|Mol
|2 750
|0,1%
|-0,5%
|-2,2%
|0,7%
|3,7%
|66,1%
|Richter
|10 270
|-1,1%
|-0,2%
|1,3%
|-1,3%
|-8,5%
|56,6%
|Magyar Telekom
|1 810
|0,3%
|0,6%
|-4,5%
|42,1%
|69,5%
|409,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,08
|-1,1%
|-6,8%
|-7,2%
|-18,4%
|-17,0%
|44,8%
|Brent
|62,46
|0,0%
|-5,8%
|-7,4%
|-16,4%
|-15,3%
|44,4%
|Arany
|4 198,35
|1,4%
|3,9%
|14,5%
|59,9%
|57,7%
|120,9%
|Devizák
|EURHUF
|390,1500
|-0,7%
|-0,3%
|0,2%
|-5,2%
|-2,5%
|6,9%
|USDHUF
|335,6418
|-0,9%
|-0,4%
|1,3%
|-15,5%
|-8,6%
|7,6%
|GBPHUF
|449,5200
|0,0%
|-0,4%
|-0,2%
|-9,7%
|-6,4%
|11,7%
|EURUSD
|1,1624
|0,3%
|0,0%
|-1,1%
|12,3%
|6,6%
|-0,6%
|USDJPY
|151,8350
|0,0%
|-0,4%
|3,0%
|-3,4%
|1,7%
|44,2%
|GBPUSD
|1,3365
|0,5%
|-0,4%
|-1,6%
|6,7%
|2,1%
|3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 804
|-2,0%
|-10,2%
|-4,0%
|17,4%
|65,2%
|862,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,02
|0,4%
|-2,3%
|0,0%
|-12,1%
|-0,3%
|447,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,52
|-1,9%
|-4,5%
|-5,1%
|6,6%
|13,1%
|-513,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,83
|0,0%
|-0,6%
|-3,4%
|3,2%
|4,0%
|198,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
