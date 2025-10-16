  • Megjelenítés
Még mindig csak minden tizedik új autó elektromos az Egyesült Államokban
Még mindig csak minden tizedik új autó elektromos az Egyesült Államokban

Rekordot döntött az elektromosautók eladása az Egyesült Államokban. A harmadik negyedévben 438 500 elektromos autót adtak el, az EV-k piaci részesedése új csúcsnak számító 11%-ra nőtt, írja a Bloomberg.

Az Egyesült Államokban július és szeptember között rekordszintre emelkedtek az elektromosjármű-eladások: 438 500 autó és kisteherautó talált gazdára.

A vásárlók egy része még a szeptember 30-án lejáró szövetségi ösztönzők kihasználása előtt döntött a vásárlás mellett. A Cox Automotive adatai szerint ez 11%-os piaci részesedést jelentett az újautó-piacon, felülmúlva a korábbi, 8,7%-os csúcsot.

A jövő évre várt, megfizethetőbb modellek segíthetnek fenntartani a lendületet. Ugyanakkor az elemzők arra számítanak, hogy a következő hónapokban visszaesés jöhet a szövetségi adókedvezmények nélkül. Stephanie Valdez Streaty, a Cox iparági elemzési igazgatója szerint 2030-ra akár az új autóeladások egynegyedét is kitehetik az elektromos modellek az Egyesült Államokban.

Ez jóval elmarad az egykor 50%-osra várt aránytól.

A friss számok rávilágítanak az autóipari vezetők és a levegőminőség javításán dolgozó szakértők dilemmájára: sok amerikai érdeklődik az elektromos járművek iránt, ám a viszonylag magas árak továbbra is lassítják az elterjedést.

A Tesla továbbra is a legnagyobb szereplő az amerikai piacon. Hónapok óta tartó gyengélkedés után a legutóbbi negyedévben csekély növekedést ért el. A versenytársak azonban gyorsan zárkóznak fel, a Tesla piaci részesedése négy év alatt 80%-ról 41%-ra csökkent. Különösen a General Motors erősített, 15%-os részesedést elérve a negyedévben.

A BloombergNEF szerint az idei első félévben az amerikai elektromosautó-vásárlások közel felét bármiféle szövetségi ösztönző nélkül bonyolították le. Jelenleg legalább 11 olyan elektromos modell kapható az Egyesült Államokban, amelynek alapára az átlagos újautó-vásárlás összege alatt marad. Például a Chevrolet Equinox körülbelül 35 ezer dollárért elérhető, és a márka most bemutatta az új Boltot 29 ezer dolláros árcédulával.

A megfizethetőség a háztartások szintjén is tetten érhető. A coloradói Boulderben élő, háromgyermekes Emily Almaer havi 250 dollárt fizet a Volkswagen ID.4-ért, amelyet augusztusban vett át. Legalább három barátjuk is nemrég váltott elektromosra: egy másik Volkswagenre, egy Nissan Leafre és egy Hyundai Ioniq 9-re. "Ha megnézzük ezeket a havi törlesztőket" – mondta férje, Dion Almaer – "olyan, mintha egy családi étkezés ára lenne."

A rövid távú kilátások ugyanakkor kedvezőtlenek lehetnek. A BloombergNEF

a szövetségi kedvezmények nélkül 2030-ra 27%-os piaci arányt vár az elektromos autóknak, szemben az egy évvel korábban becsült 48%-kal.

Címlapkép forrása: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

