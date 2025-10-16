Még mindig csak minden tizedik új autó elektromos az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban július és szeptember között rekordszintre emelkedtek az elektromosjármű-eladások: 438 500 autó és kisteherautó talált gazdára.
A vásárlók egy része még a szeptember 30-án lejáró szövetségi ösztönzők kihasználása előtt döntött a vásárlás mellett. A Cox Automotive adatai szerint ez 11%-os piaci részesedést jelentett az újautó-piacon, felülmúlva a korábbi, 8,7%-os csúcsot.
A jövő évre várt, megfizethetőbb modellek segíthetnek fenntartani a lendületet. Ugyanakkor az elemzők arra számítanak, hogy a következő hónapokban visszaesés jöhet a szövetségi adókedvezmények nélkül. Stephanie Valdez Streaty, a Cox iparági elemzési igazgatója szerint 2030-ra akár az új autóeladások egynegyedét is kitehetik az elektromos modellek az Egyesült Államokban.
Ez jóval elmarad az egykor 50%-osra várt aránytól.
A friss számok rávilágítanak az autóipari vezetők és a levegőminőség javításán dolgozó szakértők dilemmájára: sok amerikai érdeklődik az elektromos járművek iránt, ám a viszonylag magas árak továbbra is lassítják az elterjedést.
A Tesla továbbra is a legnagyobb szereplő az amerikai piacon. Hónapok óta tartó gyengélkedés után a legutóbbi negyedévben csekély növekedést ért el. A versenytársak azonban gyorsan zárkóznak fel, a Tesla piaci részesedése négy év alatt 80%-ról 41%-ra csökkent. Különösen a General Motors erősített, 15%-os részesedést elérve a negyedévben.
A BloombergNEF szerint az idei első félévben az amerikai elektromosautó-vásárlások közel felét bármiféle szövetségi ösztönző nélkül bonyolították le. Jelenleg legalább 11 olyan elektromos modell kapható az Egyesült Államokban, amelynek alapára az átlagos újautó-vásárlás összege alatt marad. Például a Chevrolet Equinox körülbelül 35 ezer dollárért elérhető, és a márka most bemutatta az új Boltot 29 ezer dolláros árcédulával.
A megfizethetőség a háztartások szintjén is tetten érhető. A coloradói Boulderben élő, háromgyermekes Emily Almaer havi 250 dollárt fizet a Volkswagen ID.4-ért, amelyet augusztusban vett át. Legalább három barátjuk is nemrég váltott elektromosra: egy másik Volkswagenre, egy Nissan Leafre és egy Hyundai Ioniq 9-re. "Ha megnézzük ezeket a havi törlesztőket" – mondta férje, Dion Almaer – "olyan, mintha egy családi étkezés ára lenne."
A rövid távú kilátások ugyanakkor kedvezőtlenek lehetnek. A BloombergNEF
a szövetségi kedvezmények nélkül 2030-ra 27%-os piaci arányt vár az elektromos autóknak, szemben az egy évvel korábban becsült 48%-kal.
Címlapkép forrása: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images
