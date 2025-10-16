Valaki egyetlen gombnyomással több pénzt "teremtett", mint a világ GDP-jének kétszerese

A tőkepiacok világában ismert kifejezés a "fat finger", vagyis amikor valaki egyszerűen félrenyom a billentyűzetén. Bár maga a hiba banális, de könnyen egy rossz áron kötött megbízáshoz, vagy egy szándékosnál jóval nagyobb tranzakcióhoz vezethet. Tegnap is valami ilyesmi történhetett, amikor valaki kinyomtatta a világ GDP-jének több mint kétszeresét a PYUSD nevű stablecoinban. Szerencsére nem lett belőle katasztrófa.

300 000 milliárd dollár

A kriptopiacokat ismerők számára ritkán adódik olyan pillanat, amikor egyetlen tranzakció ekkora megdöbbenést vált ki: szerdán a Paxos, a PayPal által támogatott stablecoin-kibocsátó, hirtelen 300 000 milliárd darab PYUSD tokent hozott létre – majd bő húsz perccel később mindet megsemmisítette.

A PYUSD 1:1 arányban van rögzítve az amerikai dollárhoz,

tehát valaki véletlenül 300 000 milliárd dollárnak megfelelő tokent "nyomtatott ki", majd gyorsan elégette.

A PYUSD piaci kapitalizációja jelenleg több mint 2,3 milliárd dollár, ezzel a Tether USDt, a USDC, az Ethena USDe, a Dai és a World Liberty Financial USD (USD1) után a hatodik legnagyobb stablecoin.

A blokkláncon rögzített adatokból látszik, hogy az esemény tegnap este történt, és bár a műveletnek nem volt tényleges pénzügyi hatása, mégis felrobbantotta a kriptoközösséget.

Technikai hiba

A Paxos közleménye szerint technikai hiba okozta az esetet, nem pedig támadás vagy rosszindulatú beavatkozás. A vállalat hangsúlyozta, hogy az ügyfelek pénze biztonságban van, a hibát azonosították és kijavították.

At 3:12 PM EST, Paxos mistakenly minted excess PYUSD as part of an internal transfer. Paxos immediately identified the error and burned the excess PYUSD. This was an internal technical error. There is no security breach. Customer funds are safe. We have addressed the root… — Paxos (@Paxos) October 15, 2025

A piaci pánik így elmaradt, a PYUSD árfolyama mindössze 0,5 százalékot mozdult el a dollárhoz kötött árfolyamról, majd gyorsan visszaállt a paritásra.

Mindez azonban nem változtat azon, hogy a blokklánc-naplóban ott maradt egy 300 000 milliárd dollár névértékű tranzakció nyoma –

ami nagyságrendileg a globális gazdaság teljes éves GDP-jének több mint a kétszerese az IMF adatai alapján.

Csak hogy a nagyságrendet belőjük, az eddigi legnagyobb tokenégetések közé olyan esetek tartoznak, mint mikor az OKX kriptotőzsde augusztusban több mint 65 millió OKB-t küldött egy hozzáférhetetlen címre annak érdekében, hogy a kínálatot 21 millió darabon tartsa - ez akkori árfolyamon közelítette a 8 milliárd dollárt. A Bonk memecoin mögött álló projekt 2024 decemberében körülbelül 1,7 billió BONK-ot égetett el, de a coinok akkoriban csak körülbelül 50 millió dollárt értek.

A DeFi-ökoszisztéma egyik legfontosabb szereplője, az Aave gyorsan reagált: a platform átmenetileg befagyasztotta a PYUSD-vel kapcsolatos piacait, vagyis leállította a tokenekkel való kereskedést, valamint a hitel- és betéttevékenységet, amíg a helyzetet teljesen tisztázzák. Ez a döntés jól mutatja, mennyire kényes egy decentralizált pénzügyi rendszer működése: a hálózat alapvetően automatizált, de válsághelyzetben mégis szükség van központi beavatkozásra, hogy megvédjék a felhasználói vagyont és a likviditást.

"Fat finger"

A hiba önmagában nem rendítette meg a piacot, de súlyos kérdéseket vet fel a stablecoin-ökoszisztéma biztonságáról és átláthatóságáról. Egy ilyen esemény azt bizonyítja, hogy a technikai hibák kockázata a legjobban felügyelt, engedélyezett rendszerekben sem zárható ki teljesen. A blokklánc-infrastruktúra sajátossága, hogy minden tranzakció végleges, és bár a Paxos most gyorsan reagált, nem minden projekt tudná ilyen hatékonyan kezelni a helyzetet.

A pénzügyi média „fat fingernek”, vagyis elgépeléses pénzügyi bakinak nevezte az esetet, és felhívta a figyelmet arra,

hogy ha ez a mennyiség valóban aktívvá vált volna, annek nagyon súlyos következményei lettek volna a DeFi-piac működésére.

Egy stablecoin ugyanis csak addig stabil, amíg a mögötte lévő fedezet megbízható és auditált – márpedig ilyen volumenű kibocsátásnak nyilvánvalóan nincs reális fedezete. A hibából így nem lett pénzügyi katasztrófa, de intő jel marad: még a nagy, szabályozott szereplők rendszerei is sebezhetők. Egyetlen félresikerült tranzakció is elegendő lehet ahhoz, hogy a felhasználók elbizonytalanodjanak abban, mennyire biztonságosak a digitális dollárok, amelyekre egyre több decentralizált alkalmazás épül.

