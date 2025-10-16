  • Megjelenítés
Valaki egyetlen gombnyomással több pénzt
Valaki egyetlen gombnyomással több pénzt "teremtett", mint a világ GDP-jének kétszerese

A tőkepiacok világában ismert kifejezés a "fat finger", vagyis amikor valaki egyszerűen félrenyom a billentyűzetén. Bár maga a hiba banális, de könnyen egy rossz áron kötött megbízáshoz, vagy egy szándékosnál jóval nagyobb tranzakcióhoz vezethet. Tegnap is valami ilyesmi történhetett, amikor valaki kinyomtatta a világ GDP-jének több mint kétszeresét a PYUSD nevű stablecoinban. Szerencsére nem lett belőle katasztrófa.

300 000 milliárd dollár

A kriptopiacokat ismerők számára ritkán adódik olyan pillanat, amikor egyetlen tranzakció ekkora megdöbbenést vált ki: szerdán a Paxos, a PayPal által támogatott stablecoin-kibocsátó, hirtelen 300 000 milliárd darab PYUSD tokent hozott létre – majd bő húsz perccel később mindet megsemmisítette.

A PYUSD 1:1 arányban van rögzítve az amerikai dollárhoz,

tehát valaki véletlenül 300 000 milliárd dollárnak megfelelő tokent "nyomtatott ki", majd gyorsan elégette.

A PYUSD piaci kapitalizációja jelenleg több mint 2,3 milliárd dollár, ezzel a Tether USDt, a USDC, az Ethena USDe, a Dai és a World Liberty Financial USD (USD1) után a hatodik legnagyobb stablecoin.

A blokkláncon rögzített adatokból látszik, hogy az esemény tegnap este történt, és bár a műveletnek nem volt tényleges pénzügyi hatása, mégis felrobbantotta a kriptoközösséget.

Technikai hiba

A Paxos közleménye szerint technikai hiba okozta az esetet, nem pedig támadás vagy rosszindulatú beavatkozás. A vállalat hangsúlyozta, hogy az ügyfelek pénze biztonságban van, a hibát azonosították és kijavították.

A piaci pánik így elmaradt, a PYUSD árfolyama mindössze 0,5 százalékot mozdult el a dollárhoz kötött árfolyamról, majd gyorsan visszaállt a paritásra.

Mindez azonban nem változtat azon, hogy a blokklánc-naplóban ott maradt egy 300 000 milliárd dollár névértékű tranzakció nyoma –

ami nagyságrendileg a globális gazdaság teljes éves GDP-jének több mint a kétszerese az IMF adatai alapján.

Csak hogy a nagyságrendet belőjük, az eddigi legnagyobb tokenégetések közé olyan esetek tartoznak, mint mikor az OKX kriptotőzsde augusztusban több mint 65 millió OKB-t küldött egy hozzáférhetetlen címre annak érdekében, hogy a kínálatot 21 millió darabon tartsa - ez akkori árfolyamon közelítette a 8 milliárd dollárt. A Bonk memecoin mögött álló projekt 2024 decemberében körülbelül 1,7 billió BONK-ot égetett el, de a coinok akkoriban csak körülbelül 50 millió dollárt értek.

A DeFi-ökoszisztéma egyik legfontosabb szereplője, az Aave gyorsan reagált: a platform átmenetileg befagyasztotta a PYUSD-vel kapcsolatos piacait, vagyis leállította a tokenekkel való kereskedést, valamint a hitel- és betéttevékenységet, amíg a helyzetet teljesen tisztázzák. Ez a döntés jól mutatja, mennyire kényes egy decentralizált pénzügyi rendszer működése: a hálózat alapvetően automatizált, de válsághelyzetben mégis szükség van központi beavatkozásra, hogy megvédjék a felhasználói vagyont és a likviditást.

"Fat finger"

A hiba önmagában nem rendítette meg a piacot, de súlyos kérdéseket vet fel a stablecoin-ökoszisztéma biztonságáról és átláthatóságáról. Egy ilyen esemény azt bizonyítja, hogy a technikai hibák kockázata a legjobban felügyelt, engedélyezett rendszerekben sem zárható ki teljesen. A blokklánc-infrastruktúra sajátossága, hogy minden tranzakció végleges, és bár a Paxos most gyorsan reagált, nem minden projekt tudná ilyen hatékonyan kezelni a helyzetet.

A pénzügyi média „fat fingernek”, vagyis elgépeléses pénzügyi bakinak nevezte az esetet, és felhívta a figyelmet arra,

hogy ha ez a mennyiség valóban aktívvá vált volna, annek nagyon súlyos következményei lettek volna a DeFi-piac működésére.

Egy stablecoin ugyanis csak addig stabil, amíg a mögötte lévő fedezet megbízható és auditált – márpedig ilyen volumenű kibocsátásnak nyilvánvalóan nincs reális fedezete. A hibából így nem lett pénzügyi katasztrófa, de intő jel marad: még a nagy, szabályozott szereplők rendszerei is sebezhetők. Egyetlen félresikerült tranzakció is elegendő lehet ahhoz, hogy a felhasználók elbizonytalanodjanak abban, mennyire biztonságosak a digitális dollárok, amelyekre egyre több decentralizált alkalmazás épül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

