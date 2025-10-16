Veszélybe került a magyar vagongyártás: elrendelték a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolását

A Fővárosi Törvényszék 359/2025/8 számú végzésében elrendelte a Ganz-Mavag International Kft. (GMVI) és a Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. felszámolását.
A két társaság nemrég levélben tájékoztatta üzleti partnereit fizetésképtelenségéről.
A járműgyár esetleges bedőlése jelentős hatással lehet a magyar vasúti közlekedésre. A dunakeszi üzemben végezték az emeletes KISS-motorvonatok középső kocsijainak végszerelését, valamint számottevő javítási munkákat a MÁV számára. A vállalat jelenleg 673 munkavállalót foglalkoztat.
A cégcsoport pénzügyi nehézségei akkor kezdődtek, amikor az orosz-ukrán konfliktus következtében orosz partnerük, a Transmashholding kiszorult egy 1350 darabos, Egyiptomnak szánt személyvagon-üzletből. A dunakeszi gyár önállóan csak jelentős veszteséggel tudta volna folytatni a gyártást.
A kormány nyáron két rendeletben is kinyilvánította szándékát a dunakeszi gyár megmentésére.
A pénzügyi konszolidációhoz szakértői becslések szerint legalább 40 milliárd forintra lenne szükség.
Iparági források szerint azonban kérdéses, hogy az állam hajlandó-e ekkora összeget fordítani a jelenleg kormányközeli üzleti körök tulajdonában lévő cégcsoport megmentésére.
A felszámolási eljárás következő lépései még bizonytalanok. Amennyiben felszámoló biztost rendelnek ki, az dönthet úgy, hogy első körben az államnak kínálja fel a cégeket, ami gyakorlatilag államosítást jelentene. Szakértői vélemények szerint problémás lehet az a megoldás is, ha a cégeket hagynák bedőlni, és egy új vállalkozásba próbálnák átmenteni az értékes vagyonelemeket.
A Dunakeszi Járműjavító vagyonának jelentős részét képezik ugyanis azok az ISO-tanúsítványok és speciális engedélyek, amelyek lehetővé teszik a vasúti járműgyártási tevékenységet, például a különleges hegesztési technikák alkalmazását. Egy újonnan alapított cégnek ezeket mind újra be kellene szereznie, ami szakértői becslések szerint akár másfél évig is eltarthat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
