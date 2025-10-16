Washington nyomást gyakorol: újabb nagyhatalomnak kellene leválnia az orosz energiáról

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent közölte japán partnerével, Katsunobu Katóval, hogy
a Trump-adminisztráció elvárja Japántól, hogy hagyjon fel az orosz energiaimporttal.
Ez része annak a szélesebb amerikai stratégiának, amely Oroszország energiaexportjának visszafogásával próbálja korlátozni a Ukrajna elleni háború finanszírozását.
Japán azonban jelezte, hogy nem tervezi az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlásának leállítását, mert az ország energiaellátásának biztonsága múlik rajta. Tavaly a japán LNG-behozatal 8%-a Oroszországból származott.
Emiatt Japán az egyetlen a G7 országai közül, amely még nem szüntette meg az orosz gázimportot.
Kato a megbeszélés részleteit nem kommentálta, de hangsúlyozta, hogy Japán továbbra is együttműködik a G7-ekkel az Ukrajnában elérendő igazságos béke érdekében, és mindent megtesz a közös célok mentén. A tárgyaláson szó esett Japán amerikai stratégiai befektetéseiről, valamint a két ország gazdasági együttműködésének további erősítéséről is.
Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images
