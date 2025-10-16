  • Megjelenítés
Washington nyomást gyakorol: újabb nagyhatalomnak kellene leválnia az orosz energiáról
Washington nyomást gyakorol: újabb nagyhatalomnak kellene leválnia az orosz energiáról

Az Egyesült Államok felszólította Japánt, hogy állítsa le az orosz energiahordozók importját, miközben Washington igyekszik csökkenteni Moszkva háborús bevételeit. Japán viszont továbbra is ragaszkodik az orosz LNG vásárlásához energiabiztonsági okokból, írja a Bloomberg.

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent közölte japán partnerével, Katsunobu Katóval, hogy

a Trump-adminisztráció elvárja Japántól, hogy hagyjon fel az orosz energiaimporttal.

Ez része annak a szélesebb amerikai stratégiának, amely Oroszország energiaexportjának visszafogásával próbálja korlátozni a Ukrajna elleni háború finanszírozását.

Japán azonban jelezte, hogy nem tervezi az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlásának leállítását, mert az ország energiaellátásának biztonsága múlik rajta. Tavaly a japán LNG-behozatal 8%-a Oroszországból származott.

Emiatt Japán az egyetlen a G7 országai közül, amely még nem szüntette meg az orosz gázimportot.

Kato a megbeszélés részleteit nem kommentálta, de hangsúlyozta, hogy Japán továbbra is együttműködik a G7-ekkel az Ukrajnában elérendő igazságos béke érdekében, és mindent megtesz a közös célok mentén. A tárgyaláson szó esett Japán amerikai stratégiai befektetéseiről, valamint a két ország gazdasági együttműködésének további erősítéséről is.

