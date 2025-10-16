Zuhan a Nio - Meghamisíthatták a számaikat

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Szingapúr állami vagyonalapja az Egyesült Államokban pert indított a Nio ellen.

A kereset szerint a Nio félrevezette a befektetőket, mivel túlbecsülte a bevételeit, ezzel megsértve az amerikai értékpapír-szabályokat.

A perben a cég vezérigazgatója, Li Bin, valamint a korábbi pénzügyi igazgató, Feng Wei is név szerint vádlottként szerepel.

A hírre a Nio hongkongi részvényei több mint 12%-ot estek, míg a Szingapúri Tőzsdén a papírok több mint 9%-kal gyengültek.

Címlapkép forrása: Zhang Dagang/VCG via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ