Zuhan a Nio - Meghamisíthatták a számaikat
Zuhan a Nio - Meghamisíthatták a számaikat

Több mint 12%-ot zuhant a kínai elektromosautó-gyártó Nio hongkongi részvényárfolyama, miután Szingapúr állami befektetési alapja pert indított a cég ellen azzal a váddal, hogy meghamisították a bevételi adatokat, írja a CNBC.


Szingapúr állami vagyonalapja az Egyesült Államokban pert indított a Nio ellen.

A kereset szerint a Nio félrevezette a befektetőket, mivel túlbecsülte a bevételeit, ezzel megsértve az amerikai értékpapír-szabályokat.

A perben a cég vezérigazgatója, Li Bin, valamint a korábbi pénzügyi igazgató, Feng Wei is név szerint vádlottként szerepel.

A hírre a Nio hongkongi részvényei több mint 12%-ot estek, míg a Szingapúri Tőzsdén a papírok több mint 9%-kal gyengültek.

nio

Címlapkép forrása: Zhang Dagang/VCG via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

