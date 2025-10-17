23 milliárd forintos közbeszerzésen nyert a Mészáros és Mészáros

A megállapodás tárgya az ipari szennyvíztisztító műtárgycsoport és a tisztított szennyvizet továbbtisztító létesítmény megvalósítása, valamint a meglévő kommunális szennyvíztisztító telep kapacitáshelyreállításának tervezési és kivitelezési munkái.

A projekt értéke nettó 23,2 milliárd forint.

A beruházás Debrecen ipari és környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztését szolgálja, és újabb nagyszabású megbízást jelent a Mészáros-csoport számára.

Az Opus Global árfolyama ma stagnál, míg idén 16,4 százalékot emelkedett

