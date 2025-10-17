  • Megjelenítés
23 milliárd forintos közbeszerzésen nyert a Mészáros és Mészáros
Üzlet

23 milliárd forintos közbeszerzésen nyert a Mészáros és Mészáros

Portfolio
Az Opus Global közölte, hogy leányvállalata, a Mészáros és Mészáros Zrt. szerződést kötött Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával egy jelentős infrastrukturális fejlesztésre.

A megállapodás tárgya az ipari szennyvíztisztító műtárgycsoport és a tisztított szennyvizet továbbtisztító létesítmény megvalósítása, valamint a meglévő kommunális szennyvíztisztító telep kapacitáshelyreállításának tervezési és kivitelezési munkái.

A projekt értéke nettó 23,2 milliárd forint.

A beruházás Debrecen ipari és környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztését szolgálja, és újabb nagyszabású megbízást jelent a Mészáros-csoport számára.

Az Opus Global árfolyama ma stagnál, míg idén 16,4 százalékot emelkedett

svvZ588w

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-596368698-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
A bankrészvények szétverése után fordulni próbálnak a tőzsdék
Pénzcentrum
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility