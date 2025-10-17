  • Megjelenítés
A bankrészvények szétverése után fordulni próbálnak a tőzsdék
A bankrészvények szétverése után fordulni próbálnak a tőzsdék

Portfolio
Világszerte nyomás alá kerültek a bankrészvények, miután az Egyesült Államokban a regionális bankok kapcsán komoly kérdések merültek fel ezek hitelgyakorlataival, illetve a rendszerben lappangó rossz hitelekkel kapcsolatban. A Wall Street-i esést lekövették az ázsiai tőzsdék is, szinte minden piacon esést lehetett látni, és Európában is jelentős mínuszok jellemzők. Az amerikai tőzsdék a mai napra már igyekeznek javítani a tegnapi zuhé után, ami részint a USA-Kína kereskedelmi konfliktus enyhülésére irányuló jelek is támogatnak.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Éledeznek az amerikai tőzsdék

A tegnapi jelentős esés után érdemi hangulatjavulás látható az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,2 százalékos pluszban kezdett, az S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalékot gyengült. A befektetők igyekeznek túltenni magukat a regionális bankok, illetve a hitelpiac problémáin, amelyek nagy esést váltottak ki tegnap. A piac abban bízik, ezek a problémák egyszeri esetek voltak, és nem egy nagyobb hitelpiaci válság első jelei.

Nyugtat a Moody's: nincs fertőzés, nem fenyeget pénzügyi válság

Eközben az USA-Kína kereskedelmi háború felől is kedvező hírek érkeztek, miután Donald Trump belengette, hogy találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter egyeztetni fog ma kínai kollégájával a kereskedelmi tárgyalásokról.

23 milliárd forintos közbeszerzésen nyert a Mészáros és Mészáros

Az Opus Global közölte, hogy leányvállalata, a Mészáros és Mészáros Zrt. szerződést kötött Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával egy jelentős infrastrukturális fejlesztésre.

23 milliárd forintos közbeszerzésen nyert a Mészáros és Mészáros
Száguld a 4iG

Ralizik a 4iG árfolyama, már 8,3 százalékos pluszban van a jegyzés. Az emelkedés azt követően történt, hogy Budapesten találkozott Jászai Gellért, a 4iG elnöke, és Kam Ghaffarian, az Axiom Space társalapítója. A megbeszélésen a felek űripari és potenciális energetikai együttműködésekről egyeztettek - derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.

Budapesten tárgyalt Jászai Gellért a Kapu Tibort az űrbe juttató céggel

Fontos telefonhívás a vámháborúban

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pénteken, telefonon egyeztet Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettessel a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokról.

Fontos telefonhívás a vámháborúban
Javul a hangulat

Az amerikai piacnyitás felé közeledve látható némi hangulatjavulás a piacokon, az amerikai határidős indexek elkezdték ledolgozni az esést, miközben Európában is olvadnak a mínuszok. Ez részben annak is köszönhető, hogy a kereskedelmi feszültség enyhítésére és a kínai elnökkel való személyes találkozóra tett utalást Donald Trump amerikai elnök a Fox News műsorán egy mai interjúban. Emellett sajtóértesülések szerint az amerikai pénzügyminiszer, Scott Bessent ma egyeztetni fog a kínai féllel a kereskedelmi tárgyalások ügyében, ami enyhítheti a két ország között a közelmúltban ismét fellángolt konfiktust.

A DAX jelenleg 1,5 százalékos mínuszban, a CAC nullában, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékos esésben van.

Fordulat a vámháborúban: Trump szerint ez nem mehet így tovább - Elnöki találkozó jön Kínával

A kereskedelmi feszültség enyhítésére és a kínai elnökkel való személyes találkozóra tett utalást Donald Trump amerikai elnök a Fox News műsorán egy mai interjúban.

Fordulat a vámháborúban: Trump szerint ez nem mehet így tovább - Elnöki találkozó jön Kínával
Nem enyhül a nyomás

Továbbra is negatív hangulat uralkodik a tőzsdéken, a DAX 2 százalékos, a CAC 0,6 százalékos, a FTSE 100 pedig 1,3 százalékos mínuszban van.

A magyar piac is esik, a BUX index 0,7 százalékkal került lejjebb, elsősorban az OTP esése miatt, miután a bankpapírokat érő eladási hullám közepette 1,4 százalékos mínuszban van az árfolyam. A blue chipek közül a Mol 0,8 százalékot, a Magyar Telekom 0,6 százalékot, a Richter pedig 0,2 százalékot gyengült.

Jönnek a robotaxik Európába: kínai céggel áll össze a világ egyik legnagyobb autógyártója

A kínai Pony.ai Európában a Stellantis-szal együttműködve kezdi meg robotaxijainak tesztelését: a program a következő hónapokban Luxemburgban indul, jövőre pedig fokozatosan több európai városra is kiterjesztik - jelentette a Cnbc.

Jönnek a robotaxik Európába: kínai céggel áll össze a világ egyik legnagyobb autógyártója
Trump nekimegy a fogyást segítő csodaszereknek, szakad a Novo Nordisk árfolyama

A Novo Nordisk részvényei jelentősen estek, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a dán gyógyszergyártó fogyást elősegítő készítményeinek árát csökkenteni fogják az Egyesült Államokban.

Trump nekimegy a fogyást segítő csodaszereknek, szakad a Novo Nordisk árfolyama
Esik a védelmi szektor is

Nem csak a bankrészvények vannak ma nyomás alatt, az európai védelmi szektor is gyengén szerepel, miután tegnap kiderült, hogy Budapesten találkozik Trump és Putyin, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen. Egyelőre nem lehet megmondani, hogy fog-e érdemi előrelépést szülni a találkozó, de már az előrelépés lehetősége is a védelmi részvények eladására ösztökélte a befektetőket.

  • A Hensoldtag 6,2 százalékot,
  • a Rheinmetall 5,5 százalékot,
  • a Thales 3,7 százalékot,
  • a BAE Systems 3,5 százalékot esett.
Ez egyre csúnyább, ütik a bankrészvényeket

Nyomás alá kerültek a bankrészvények ma Európában, miután tegnap az amerikai hitelpiaccal, és a helyi regionális bankok gyakorlataival kapcsolatban felerősödtek a befektetői félelmek, amely globális eladási hullámot indított el a bankrészvényekben.

Ez egyre csúnyább, ütik a bankrészvényeket
Csúnya kezdés

Jelentős eséssel kezdik a napot az európai tőzsdék, a DAX 2 százalékot esett, a CAC 1,3 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 1,4 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 2,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,4 százalékot esett.

Eséssel indít a magyar tőzsde

Rossz hangulatban indult a kereskedés a nemzetközi piacokon, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is esik.

Eséssel indít a magyar tőzsde
Meddig eshet a bitcoin?

Elromlott a hangulat a piackon, egy hete soha nem látott összegek égtek el a kriptóknál, a hét végére pedig ismét nyomás alá került a piac. Mindez egy olyan hónapban, amely historikusan nagyon jó szokott lenni a kriptók számára, a közösségben pedig gyakran csak Uptoberként hivatkoznak rá. A bitcoin árfolyama most egy kulcsszintre ért, amely ha elesik, úgy könnyen az egész piacot magával ránhatja. Ugyanakkor van egy érdekes kapaszkodó is, ezt fogjuk most megmutatni.

Meddig eshet a bitcoin?
Baj van a BYD autóival, története legnagyobb visszahívását rendelte el a cég

A BYD kínai autógyártó több mint 115 ezer, 2015 és 2022 között gyártott Tang és Yuan Pro típusú járművét hívja vissza tervezési hibák és az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági kockázatok miatt - jelentette be a kínai piacfelügyelet pénteken. Ez a cég eddigi legnagyobb visszahívása.

Baj van a BYD autóival, története legnagyobb visszahívását rendelte el a cég
Megszólalt az elemző: 33 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!

Nemrég tette közzé legfrissebb termelési jelentését a PannErgy, most pedig véleményt mondott a vállalatról az OTP szakértője.

Megszólalt az elemző: 33 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!
Egységes európai tőzsde létrehozását szorgalmazza a német kancellár

Friedrich Merz a Bundestagban egységes európai tőzsde létrehozását és a tőkepiaci unió felgyorsítását sürgette, hogy az európai vállalatok könnyebben és gyorsabban juthassanak forráshoz - írta meg a Financial Times.

Egységes európai tőzsde létrehozását szorgalmazza a német kancellár
Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók

Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium várhatóan további öt évvel meghosszabbítja azt a rendszert, amely mérsékli az autógyártók importált alkatrészek után fizetendő vámterheit. A bejelentés akár már pénteken érkezhet, és a teherautó-import vámjainak formális bevezetését is rögzítheti.

Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók
Rossz a nemzetközi hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,25 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,61 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,47 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,83 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,59 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,44 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,47 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A magyar adatok közül ma a KSH augusztusi kereseti statisztikái is megjelennek, amelyek megmutatják, hogy alakul a reálbér-növekedés az infláció enyhülésével párhuzamosan, míg szombaton az MNB közli szeptemberi nemzetközi tartalékadatait.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 62,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 952,24 -0,7% -0,9% 0,4% 8,0% 6,7% 60,6%
S&P 500 6 629,07 -0,6% -1,6% 0,3% 12,7% 13,5% 90,3%
Nasdaq 24 657,24 -0,4% -1,8% 1,6% 17,3% 22,2% 108,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 277,74 1,3% -0,6% 7,5% 21,0% 23,2% 106,2%
Hang Seng 25 888,51 -0,1% -3,2% -2,1% 29,1% 27,6% 6,2%
CSI 300 4 618,42 0,3% -1,9% 2,1% 17,4% 20,5% -3,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 272,19 0,4% -1,4% 4,0% 21,9% 24,9% 88,0%
CAC 8 188,59 1,4% 1,8% 4,7% 10,9% 9,3% 65,9%
FTSE 9 436,09 0,1% -0,8% 2,6% 15,5% 13,3% 59,4%
FTSE MIB 42 374,18 1,1% -1,0% -0,3% 24,0% 22,3% 118,5%
IBEX 15 645,8 0,5% 0,4% 3,2% 34,9% 30,4% 128,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 065,5 0,2% 1,7% 3,2% 29,9% 37,1% 210,2%
ATX 4 675,21 0,0% -1,2% 2,1% 27,6% 29,4% 113,0%
PX 2 378,53 -0,2% 0,7% 4,4% 35,1% 47,5% 174,3%
Magyar blue chipek              
OTP 30 630 0,7% 3,2% 5,6% 41,2% 58,0% 215,8%
Mol 2 758 0,3% 0,1% -1,5% 1,0% 4,5% 65,6%
Richter 10 220 -0,5% -1,8% 3,3% -1,7% -7,8% 54,8%
Magyar Telekom 1 800 -0,6% 1,6% -3,2% 41,3% 65,1% 409,9%
Nyersanyagok              
WTI 58,29 -1,3% -6,5% -10,2% -19,5% -17,9% 43,1%
Brent 61,14 -1,4% -6,4% -10,8% -18,2% -17,4% 42,3%
Arany 4 269,82 1,7% 6,1% 15,9% 62,6% 59,9% 124,3%
Devizák              
EURHUF 389,2750 -0,2% -0,5% -0,1% -5,4% -3,1% 6,8%
USDHUF 333,3690 -0,7% -1,3% 1,4% -16,1% -9,7% 7,2%
GBPHUF 448,1550 -0,3% -0,4% 0,0% -9,9% -6,6% 11,6%
EURUSD 1,1677 0,5% 0,8% -1,5% 12,8% 7,3% -0,4%
USDJPY 151,4 0,0% -1,1% 3,3% -3,7% 1,2% 43,6%
GBPUSD 1,3435 0,5% 0,8% -1,6% 7,3% 3,3% 3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 108 206 -2,3% -11,1% -7,4% 14,6% 60,0% 855,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,96 -1,6% -4,1% -1,4% -13,5% -1,4% 432,1%
10 éves német állampapírhozam 2,53 0,4% -5,1% -4,7% 6,9% 16,1% -506,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,86 0,4% -0,1% -2,3% 3,6% 5,7% 199,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
