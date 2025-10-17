A bankrészvények szétverése után fordulni próbálnak a tőzsdék

A tegnapi jelentős esés után érdemi hangulatjavulás látható az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,2 százalékos pluszban kezdett, az S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalékot gyengült. A befektetők igyekeznek túltenni magukat a regionális bankok, illetve a hitelpiac problémáin, amelyek nagy esést váltottak ki tegnap. A piac abban bízik, ezek a problémák egyszeri esetek voltak, és nem egy nagyobb hitelpiaci válság első jelei.

Eközben az USA-Kína kereskedelmi háború felől is kedvező hírek érkeztek, miután Donald Trump belengette, hogy találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter egyeztetni fog ma kínai kollégájával a kereskedelmi tárgyalásokról.