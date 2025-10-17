A bankrészvények szétverése után fordulni próbálnak a tőzsdék

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Éledeznek az amerikai tőzsdék
A tegnapi jelentős esés után érdemi hangulatjavulás látható az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,2 százalékos pluszban kezdett, az S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,5 százalékot gyengült. A befektetők igyekeznek túltenni magukat a regionális bankok, illetve a hitelpiac problémáin, amelyek nagy esést váltottak ki tegnap. A piac abban bízik, ezek a problémák egyszeri esetek voltak, és nem egy nagyobb hitelpiaci válság első jelei.
Eközben az USA-Kína kereskedelmi háború felől is kedvező hírek érkeztek, miután Donald Trump belengette, hogy találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter egyeztetni fog ma kínai kollégájával a kereskedelmi tárgyalásokról.
23 milliárd forintos közbeszerzésen nyert a Mészáros és Mészáros
Az Opus Global közölte, hogy leányvállalata, a Mészáros és Mészáros Zrt. szerződést kötött Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával egy jelentős infrastrukturális fejlesztésre.
Száguld a 4iG
Ralizik a 4iG árfolyama, már 8,3 százalékos pluszban van a jegyzés. Az emelkedés azt követően történt, hogy Budapesten találkozott Jászai Gellért, a 4iG elnöke, és Kam Ghaffarian, az Axiom Space társalapítója. A megbeszélésen a felek űripari és potenciális energetikai együttműködésekről egyeztettek - derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.
Fontos telefonhívás a vámháborúban
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pénteken, telefonon egyeztet Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettessel a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokról.
Javul a hangulat
Az amerikai piacnyitás felé közeledve látható némi hangulatjavulás a piacokon, az amerikai határidős indexek elkezdték ledolgozni az esést, miközben Európában is olvadnak a mínuszok. Ez részben annak is köszönhető, hogy a kereskedelmi feszültség enyhítésére és a kínai elnökkel való személyes találkozóra tett utalást Donald Trump amerikai elnök a Fox News műsorán egy mai interjúban. Emellett sajtóértesülések szerint az amerikai pénzügyminiszer, Scott Bessent ma egyeztetni fog a kínai féllel a kereskedelmi tárgyalások ügyében, ami enyhítheti a két ország között a közelmúltban ismét fellángolt konfiktust.
A DAX jelenleg 1,5 százalékos mínuszban, a CAC nullában, a FTSE 100 pedig 0,9 százalékos esésben van.
Fordulat a vámháborúban: Trump szerint ez nem mehet így tovább - Elnöki találkozó jön Kínával
A kereskedelmi feszültség enyhítésére és a kínai elnökkel való személyes találkozóra tett utalást Donald Trump amerikai elnök a Fox News műsorán egy mai interjúban.
Nem enyhül a nyomás
Továbbra is negatív hangulat uralkodik a tőzsdéken, a DAX 2 százalékos, a CAC 0,6 százalékos, a FTSE 100 pedig 1,3 százalékos mínuszban van.
A magyar piac is esik, a BUX index 0,7 százalékkal került lejjebb, elsősorban az OTP esése miatt, miután a bankpapírokat érő eladási hullám közepette 1,4 százalékos mínuszban van az árfolyam. A blue chipek közül a Mol 0,8 százalékot, a Magyar Telekom 0,6 százalékot, a Richter pedig 0,2 százalékot gyengült.
Jönnek a robotaxik Európába: kínai céggel áll össze a világ egyik legnagyobb autógyártója
A kínai Pony.ai Európában a Stellantis-szal együttműködve kezdi meg robotaxijainak tesztelését: a program a következő hónapokban Luxemburgban indul, jövőre pedig fokozatosan több európai városra is kiterjesztik - jelentette a Cnbc.
Trump nekimegy a fogyást segítő csodaszereknek, szakad a Novo Nordisk árfolyama
A Novo Nordisk részvényei jelentősen estek, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a dán gyógyszergyártó fogyást elősegítő készítményeinek árát csökkenteni fogják az Egyesült Államokban.
Esik a védelmi szektor is
Nem csak a bankrészvények vannak ma nyomás alatt, az európai védelmi szektor is gyengén szerepel, miután tegnap kiderült, hogy Budapesten találkozik Trump és Putyin, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen. Egyelőre nem lehet megmondani, hogy fog-e érdemi előrelépést szülni a találkozó, de már az előrelépés lehetősége is a védelmi részvények eladására ösztökélte a befektetőket.
- A Hensoldtag 6,2 százalékot,
- a Rheinmetall 5,5 százalékot,
- a Thales 3,7 százalékot,
- a BAE Systems 3,5 százalékot esett.
Ez egyre csúnyább, ütik a bankrészvényeket
Nyomás alá kerültek a bankrészvények ma Európában, miután tegnap az amerikai hitelpiaccal, és a helyi regionális bankok gyakorlataival kapcsolatban felerősödtek a befektetői félelmek, amely globális eladási hullámot indított el a bankrészvényekben.
Csúnya kezdés
Jelentős eséssel kezdik a napot az európai tőzsdék, a DAX 2 százalékot esett, a CAC 1,3 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 1,4 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 2,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,4 százalékot esett.
Eséssel indít a magyar tőzsde
Rossz hangulatban indult a kereskedés a nemzetközi piacokon, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is esik.
Meddig eshet a bitcoin?
Elromlott a hangulat a piackon, egy hete soha nem látott összegek égtek el a kriptóknál, a hét végére pedig ismét nyomás alá került a piac. Mindez egy olyan hónapban, amely historikusan nagyon jó szokott lenni a kriptók számára, a közösségben pedig gyakran csak Uptoberként hivatkoznak rá. A bitcoin árfolyama most egy kulcsszintre ért, amely ha elesik, úgy könnyen az egész piacot magával ránhatja. Ugyanakkor van egy érdekes kapaszkodó is, ezt fogjuk most megmutatni.
Baj van a BYD autóival, története legnagyobb visszahívását rendelte el a cég
A BYD kínai autógyártó több mint 115 ezer, 2015 és 2022 között gyártott Tang és Yuan Pro típusú járművét hívja vissza tervezési hibák és az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági kockázatok miatt - jelentette be a kínai piacfelügyelet pénteken. Ez a cég eddigi legnagyobb visszahívása.
Megszólalt az elemző: 33 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!
Nemrég tette közzé legfrissebb termelési jelentését a PannErgy, most pedig véleményt mondott a vállalatról az OTP szakértője.
Egységes európai tőzsde létrehozását szorgalmazza a német kancellár
Friedrich Merz a Bundestagban egységes európai tőzsde létrehozását és a tőkepiaci unió felgyorsítását sürgette, hogy az európai vállalatok könnyebben és gyorsabban juthassanak forráshoz - írta meg a Financial Times.
Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók
Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium várhatóan további öt évvel meghosszabbítja azt a rendszert, amely mérsékli az autógyártók importált alkatrészek után fizetendő vámterheit. A bejelentés akár már pénteken érkezhet, és a teherautó-import vámjainak formális bevezetését is rögzítheti.
Rossz a nemzetközi hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,25 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,61 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,47 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,83 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,59 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,44 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,47 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A magyar adatok közül ma a KSH augusztusi kereseti statisztikái is megjelennek, amelyek megmutatják, hogy alakul a reálbér-növekedés az infláció enyhülésével párhuzamosan, míg szombaton az MNB közli szeptemberi nemzetközi tartalékadatait.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 62,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 952,24
|-0,7%
|-0,9%
|0,4%
|8,0%
|6,7%
|60,6%
|S&P 500
|6 629,07
|-0,6%
|-1,6%
|0,3%
|12,7%
|13,5%
|90,3%
|Nasdaq
|24 657,24
|-0,4%
|-1,8%
|1,6%
|17,3%
|22,2%
|108,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 277,74
|1,3%
|-0,6%
|7,5%
|21,0%
|23,2%
|106,2%
|Hang Seng
|25 888,51
|-0,1%
|-3,2%
|-2,1%
|29,1%
|27,6%
|6,2%
|CSI 300
|4 618,42
|0,3%
|-1,9%
|2,1%
|17,4%
|20,5%
|-3,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 272,19
|0,4%
|-1,4%
|4,0%
|21,9%
|24,9%
|88,0%
|CAC
|8 188,59
|1,4%
|1,8%
|4,7%
|10,9%
|9,3%
|65,9%
|FTSE
|9 436,09
|0,1%
|-0,8%
|2,6%
|15,5%
|13,3%
|59,4%
|FTSE MIB
|42 374,18
|1,1%
|-1,0%
|-0,3%
|24,0%
|22,3%
|118,5%
|IBEX
|15 645,8
|0,5%
|0,4%
|3,2%
|34,9%
|30,4%
|128,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|103 065,5
|0,2%
|1,7%
|3,2%
|29,9%
|37,1%
|210,2%
|ATX
|4 675,21
|0,0%
|-1,2%
|2,1%
|27,6%
|29,4%
|113,0%
|PX
|2 378,53
|-0,2%
|0,7%
|4,4%
|35,1%
|47,5%
|174,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 630
|0,7%
|3,2%
|5,6%
|41,2%
|58,0%
|215,8%
|Mol
|2 758
|0,3%
|0,1%
|-1,5%
|1,0%
|4,5%
|65,6%
|Richter
|10 220
|-0,5%
|-1,8%
|3,3%
|-1,7%
|-7,8%
|54,8%
|Magyar Telekom
|1 800
|-0,6%
|1,6%
|-3,2%
|41,3%
|65,1%
|409,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,29
|-1,3%
|-6,5%
|-10,2%
|-19,5%
|-17,9%
|43,1%
|Brent
|61,14
|-1,4%
|-6,4%
|-10,8%
|-18,2%
|-17,4%
|42,3%
|Arany
|4 269,82
|1,7%
|6,1%
|15,9%
|62,6%
|59,9%
|124,3%
|Devizák
|EURHUF
|389,2750
|-0,2%
|-0,5%
|-0,1%
|-5,4%
|-3,1%
|6,8%
|USDHUF
|333,3690
|-0,7%
|-1,3%
|1,4%
|-16,1%
|-9,7%
|7,2%
|GBPHUF
|448,1550
|-0,3%
|-0,4%
|0,0%
|-9,9%
|-6,6%
|11,6%
|EURUSD
|1,1677
|0,5%
|0,8%
|-1,5%
|12,8%
|7,3%
|-0,4%
|USDJPY
|151,4
|0,0%
|-1,1%
|3,3%
|-3,7%
|1,2%
|43,6%
|GBPUSD
|1,3435
|0,5%
|0,8%
|-1,6%
|7,3%
|3,3%
|3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|108 206
|-2,3%
|-11,1%
|-7,4%
|14,6%
|60,0%
|855,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,96
|-1,6%
|-4,1%
|-1,4%
|-13,5%
|-1,4%
|432,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,53
|0,4%
|-5,1%
|-4,7%
|6,9%
|16,1%
|-506,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,86
|0,4%
|-0,1%
|-2,3%
|3,6%
|5,7%
|199,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
