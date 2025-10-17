  • Megjelenítés
Alaposan elromlott a hangulat, csúnya esés a tőzsdéken
Alaposan elromlott a hangulat, csúnya esés a tőzsdéken

Portfolio
Eséssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, különösen a regionális bankokat ütötték, miután kérdések merültek fel ezek hitelgyakorlataival, illetve a rendszerben lappangó rossz hitelekkel kapcsolatban. A Wall Street-i esést lekövették az ázsiai tőzsdék is, szinte minden piacon esést lehetett látni, részben az USA-Kína kereskedelmi feszültségek újraéledése miatt. Ami Európát illeti, a globális kockázatkerülő hangulat itt is érezteti a hatását, jelentős mínuszban vannak a vezető indexek.
Csúnya kezdés

Jelentős eséssel kezdik a napot az európai tőzsdék, a DAX 2 százalékot esett, a CAC 1,3 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 1,4 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 2,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,4 százalékot esett.

Eséssel indít a magyar tőzsde

Rossz hangulatban indult a kereskedés a nemzetközi piacokon, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is esik.

Eséssel indít a magyar tőzsde
Meddig eshet a bitcoin?

Elromlott a hangulat a piackon, egy hete soha nem látott összegek égtek el a kriptóknál, a hét végére pedig ismét nyomás alá került a piac. Mindez egy olyan hónapban, amely historikusan nagyon jó szokott lenni a kriptók számára, a közösségben pedig gyakran csak Uptoberként hivatkoznak rá. A bitcoin árfolyama most egy kulcsszintre ért, amely ha elesik, úgy könnyen az egész piacot magával ránhatja. Ugyanakkor van egy érdekes kapaszkodó is, ezt fogjuk most megmutatni. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Meddig eshet a bitcoin?
Baj van a BYD autóival, története legnagyobb visszahívását rendelte el a cég

A BYD kínai autógyártó több mint 115 ezer, 2015 és 2022 között gyártott Tang és Yuan Pro típusú járművét hívja vissza tervezési hibák és az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági kockázatok miatt - jelentette be a kínai piacfelügyelet pénteken. Ez a cég eddigi legnagyobb visszahívása.

Baj van a BYD autóival, története legnagyobb visszahívását rendelte el a cég
Megszólalt az elemző: 33 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!

Nemrég tette közzé legfrissebb termelési jelentését a PannErgy, most pedig véleményt mondott a vállalatról az OTP szakértője.

Megszólalt az elemző: 33 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!
Egységes európai tőzsde létrehozását szorgalmazza a német kancellár

Friedrich Merz a Bundestagban egységes európai tőzsde létrehozását és a tőkepiaci unió felgyorsítását sürgette, hogy az európai vállalatok könnyebben és gyorsabban juthassanak forráshoz - írta meg a Financial Times.

Egységes európai tőzsde létrehozását szorgalmazza a német kancellár
Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók

Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium várhatóan további öt évvel meghosszabbítja azt a rendszert, amely mérsékli az autógyártók importált alkatrészek után fizetendő vámterheit. A bejelentés akár már pénteken érkezhet, és a teherautó-import vámjainak formális bevezetését is rögzítheti.

Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók
Rossz a nemzetközi hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,25 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,61 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,47 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,83 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,59 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,44 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,47 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A magyar adatok közül ma a KSH augusztusi kereseti statisztikái is megjelennek, amelyek megmutatják, hogy alakul a reálbér-növekedés az infláció enyhülésével párhuzamosan, míg szombaton az MNB közli szeptemberi nemzetközi tartalékadatait.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 62,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 952,24 -0,7% -0,9% 0,4% 8,0% 6,7% 60,6%
S&P 500 6 629,07 -0,6% -1,6% 0,3% 12,7% 13,5% 90,3%
Nasdaq 24 657,24 -0,4% -1,8% 1,6% 17,3% 22,2% 108,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 277,74 1,3% -0,6% 7,5% 21,0% 23,2% 106,2%
Hang Seng 25 888,51 -0,1% -3,2% -2,1% 29,1% 27,6% 6,2%
CSI 300 4 618,42 0,3% -1,9% 2,1% 17,4% 20,5% -3,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 272,19 0,4% -1,4% 4,0% 21,9% 24,9% 88,0%
CAC 8 188,59 1,4% 1,8% 4,7% 10,9% 9,3% 65,9%
FTSE 9 436,09 0,1% -0,8% 2,6% 15,5% 13,3% 59,4%
FTSE MIB 42 374,18 1,1% -1,0% -0,3% 24,0% 22,3% 118,5%
IBEX 15 645,8 0,5% 0,4% 3,2% 34,9% 30,4% 128,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 065,5 0,2% 1,7% 3,2% 29,9% 37,1% 210,2%
ATX 4 675,21 0,0% -1,2% 2,1% 27,6% 29,4% 113,0%
PX 2 378,53 -0,2% 0,7% 4,4% 35,1% 47,5% 174,3%
Magyar blue chipek              
OTP 30 630 0,7% 3,2% 5,6% 41,2% 58,0% 215,8%
Mol 2 758 0,3% 0,1% -1,5% 1,0% 4,5% 65,6%
Richter 10 220 -0,5% -1,8% 3,3% -1,7% -7,8% 54,8%
Magyar Telekom 1 800 -0,6% 1,6% -3,2% 41,3% 65,1% 409,9%
Nyersanyagok              
WTI 58,29 -1,3% -6,5% -10,2% -19,5% -17,9% 43,1%
Brent 61,14 -1,4% -6,4% -10,8% -18,2% -17,4% 42,3%
Arany 4 269,82 1,7% 6,1% 15,9% 62,6% 59,9% 124,3%
Devizák              
EURHUF 389,2750 -0,2% -0,5% -0,1% -5,4% -3,1% 6,8%
USDHUF 333,3690 -0,7% -1,3% 1,4% -16,1% -9,7% 7,2%
GBPHUF 448,1550 -0,3% -0,4% 0,0% -9,9% -6,6% 11,6%
EURUSD 1,1677 0,5% 0,8% -1,5% 12,8% 7,3% -0,4%
USDJPY 151,4 0,0% -1,1% 3,3% -3,7% 1,2% 43,6%
GBPUSD 1,3435 0,5% 0,8% -1,6% 7,3% 3,3% 3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 108 206 -2,3% -11,1% -7,4% 14,6% 60,0% 855,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,96 -1,6% -4,1% -1,4% -13,5% -1,4% 432,1%
10 éves német állampapírhozam 2,53 0,4% -5,1% -4,7% 6,9% 16,1% -506,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,86 0,4% -0,1% -2,3% 3,6% 5,7% 199,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

