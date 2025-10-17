Alaposan elromlott a hangulat, csúnya esés a tőzsdéken

Csúnya kezdés
Jelentős eséssel kezdik a napot az európai tőzsdék, a DAX 2 százalékot esett, a CAC 1,3 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 1,4 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 2,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,4 százalékot esett.
Eséssel indít a magyar tőzsde
Rossz hangulatban indult a kereskedés a nemzetközi piacokon, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is esik.
Meddig eshet a bitcoin?
Elromlott a hangulat a piackon, egy hete soha nem látott összegek égtek el a kriptóknál, a hét végére pedig ismét nyomás alá került a piac. Mindez egy olyan hónapban, amely historikusan nagyon jó szokott lenni a kriptók számára, a közösségben pedig gyakran csak Uptoberként hivatkoznak rá. A bitcoin árfolyama most egy kulcsszintre ért, amely ha elesik, úgy könnyen az egész piacot magával ránhatja. Ugyanakkor van egy érdekes kapaszkodó is, ezt fogjuk most megmutatni. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Baj van a BYD autóival, története legnagyobb visszahívását rendelte el a cég
A BYD kínai autógyártó több mint 115 ezer, 2015 és 2022 között gyártott Tang és Yuan Pro típusú járművét hívja vissza tervezési hibák és az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági kockázatok miatt - jelentette be a kínai piacfelügyelet pénteken. Ez a cég eddigi legnagyobb visszahívása.
Megszólalt az elemző: 33 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!
Nemrég tette közzé legfrissebb termelési jelentését a PannErgy, most pedig véleményt mondott a vállalatról az OTP szakértője.
Egységes európai tőzsde létrehozását szorgalmazza a német kancellár
Friedrich Merz a Bundestagban egységes európai tőzsde létrehozását és a tőkepiaci unió felgyorsítását sürgette, hogy az európai vállalatok könnyebben és gyorsabban juthassanak forráshoz - írta meg a Financial Times.
Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók
Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium várhatóan további öt évvel meghosszabbítja azt a rendszert, amely mérsékli az autógyártók importált alkatrészek után fizetendő vámterheit. A bejelentés akár már pénteken érkezhet, és a teherautó-import vámjainak formális bevezetését is rögzítheti.
Rossz a nemzetközi hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,25 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,61 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,47 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,83 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,59 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,44 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,47 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A magyar adatok közül ma a KSH augusztusi kereseti statisztikái is megjelennek, amelyek megmutatják, hogy alakul a reálbér-növekedés az infláció enyhülésével párhuzamosan, míg szombaton az MNB közli szeptemberi nemzetközi tartalékadatait.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 62,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 952,24
|-0,7%
|-0,9%
|0,4%
|8,0%
|6,7%
|60,6%
|S&P 500
|6 629,07
|-0,6%
|-1,6%
|0,3%
|12,7%
|13,5%
|90,3%
|Nasdaq
|24 657,24
|-0,4%
|-1,8%
|1,6%
|17,3%
|22,2%
|108,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 277,74
|1,3%
|-0,6%
|7,5%
|21,0%
|23,2%
|106,2%
|Hang Seng
|25 888,51
|-0,1%
|-3,2%
|-2,1%
|29,1%
|27,6%
|6,2%
|CSI 300
|4 618,42
|0,3%
|-1,9%
|2,1%
|17,4%
|20,5%
|-3,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 272,19
|0,4%
|-1,4%
|4,0%
|21,9%
|24,9%
|88,0%
|CAC
|8 188,59
|1,4%
|1,8%
|4,7%
|10,9%
|9,3%
|65,9%
|FTSE
|9 436,09
|0,1%
|-0,8%
|2,6%
|15,5%
|13,3%
|59,4%
|FTSE MIB
|42 374,18
|1,1%
|-1,0%
|-0,3%
|24,0%
|22,3%
|118,5%
|IBEX
|15 645,8
|0,5%
|0,4%
|3,2%
|34,9%
|30,4%
|128,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|103 065,5
|0,2%
|1,7%
|3,2%
|29,9%
|37,1%
|210,2%
|ATX
|4 675,21
|0,0%
|-1,2%
|2,1%
|27,6%
|29,4%
|113,0%
|PX
|2 378,53
|-0,2%
|0,7%
|4,4%
|35,1%
|47,5%
|174,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 630
|0,7%
|3,2%
|5,6%
|41,2%
|58,0%
|215,8%
|Mol
|2 758
|0,3%
|0,1%
|-1,5%
|1,0%
|4,5%
|65,6%
|Richter
|10 220
|-0,5%
|-1,8%
|3,3%
|-1,7%
|-7,8%
|54,8%
|Magyar Telekom
|1 800
|-0,6%
|1,6%
|-3,2%
|41,3%
|65,1%
|409,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,29
|-1,3%
|-6,5%
|-10,2%
|-19,5%
|-17,9%
|43,1%
|Brent
|61,14
|-1,4%
|-6,4%
|-10,8%
|-18,2%
|-17,4%
|42,3%
|Arany
|4 269,82
|1,7%
|6,1%
|15,9%
|62,6%
|59,9%
|124,3%
|Devizák
|EURHUF
|389,2750
|-0,2%
|-0,5%
|-0,1%
|-5,4%
|-3,1%
|6,8%
|USDHUF
|333,3690
|-0,7%
|-1,3%
|1,4%
|-16,1%
|-9,7%
|7,2%
|GBPHUF
|448,1550
|-0,3%
|-0,4%
|0,0%
|-9,9%
|-6,6%
|11,6%
|EURUSD
|1,1677
|0,5%
|0,8%
|-1,5%
|12,8%
|7,3%
|-0,4%
|USDJPY
|151,4
|0,0%
|-1,1%
|3,3%
|-3,7%
|1,2%
|43,6%
|GBPUSD
|1,3435
|0,5%
|0,8%
|-1,6%
|7,3%
|3,3%
|3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|108 206
|-2,3%
|-11,1%
|-7,4%
|14,6%
|60,0%
|855,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,96
|-1,6%
|-4,1%
|-1,4%
|-13,5%
|-1,4%
|432,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,53
|0,4%
|-5,1%
|-4,7%
|6,9%
|16,1%
|-506,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,86
|0,4%
|-0,1%
|-2,3%
|3,6%
|5,7%
|199,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók
Ma megérkezhet a bejelentés.
Egyetlen telefonhívással elérte Putyin, amit akart: Ukrajna nem kapja meg a Tomahawkokat
Elmondta Donald Trump, mi lesz most a cirkálórakéták sorsa.
Extrém gyorsasággal öregszik el Európa és Magyarország
Farkas András elemzése.
Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Kifejezetten intenzív támadás volt - Egész éjjel dolgozott a légvédelem Oroszországban.
Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?
Nézzük meg, mekkora esély van most a háború lezárására a lényegében eredménytelen alaszkai csúcs után.
Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam
830 millió forintból.
Veszélybe került a magyar vagongyártás: elrendelték a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolását
40 milliárd forint kellene a megmentésükre.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!