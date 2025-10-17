Bekeményít az európai nagyhatalom: 100 ezer eurós adóemelést kapnak a szupergazdagok

Olaszország 50%-kal tervezi emelni a gazdag külföldieket vonzó egykulcsos adó mértékét a 2026-2028-as költségvetési terv finanszírozása érdekében.

Az olasz kormány szándéka szerint 200 000 euróról 300 000 euróra emelnék az éves adó mértékét a külföldről származó jövedelmek után azokra vonatkozóan, akik adóügyi illetőségüket Olaszországba helyezik át – értesült a Reuters.

Ez a 2026-os költségvetési törvénytervezetben szereplő intézkedés két éven belül a második adóemelést jelenti.

Az egykulcsos adórendszert eredetileg 2017-ben vezette be Matteo Renzi balközép kormánya a tehetős külföldiek vonzása érdekében. Giorgia Meloni konzervatív kormánya 2024-ben már megduplázta az adó mértékét 200 ezer euróra, visszamenőleges hatály nélkül.

A Számvevőszék júniusi adatai szerint 2023-ban közel 1500 személy élt az olasz egykulcsos adórendszer lehetőségével. Az intézkedés 2020 és 2023 között 315 millió euró bevételt hozott az államnak. Az olasz egykulcsos adórendszer egyik ismert kedvezményezettje Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó volt, aki 2018 és 2021 között az olasz Serie A-ban szereplő Juventus játékosaként tevékenykedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images