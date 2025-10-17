  • Megjelenítés
Bekeményít az európai nagyhatalom: 100 ezer eurós adóemelést kapnak a szupergazdagok
Üzlet

Bekeményít az európai nagyhatalom: 100 ezer eurós adóemelést kapnak a szupergazdagok

Portfolio
Olaszország 50%-kal tervezi emelni a gazdag külföldieket vonzó egykulcsos adó mértékét a 2026-2028-as költségvetési terv finanszírozása érdekében.

Az olasz kormány szándéka szerint 200 000 euróról 300 000 euróra emelnék az éves adó mértékét a külföldről származó jövedelmek után azokra vonatkozóan, akik adóügyi illetőségüket Olaszországba helyezik át – értesült a Reuters.

Ez a 2026-os költségvetési törvénytervezetben szereplő intézkedés két éven belül a második adóemelést jelenti.

Az egykulcsos adórendszert eredetileg 2017-ben vezette be Matteo Renzi balközép kormánya a tehetős külföldiek vonzása érdekében. Giorgia Meloni konzervatív kormánya 2024-ben már megduplázta az adó mértékét 200 ezer euróra, visszamenőleges hatály nélkül.

A Számvevőszék júniusi adatai szerint 2023-ban közel 1500 személy élt az olasz egykulcsos adórendszer lehetőségével. Az intézkedés 2020 és 2023 között 315 millió euró bevételt hozott az államnak. Az olasz egykulcsos adórendszer egyik ismert kedvezményezettje Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó volt, aki 2018 és 2021 között az olasz Serie A-ban szereplő Juventus játékosaként tevékenykedett.

Kapcsolódó cikkünk

Most kiderül, mennyi tartalékuk van a magyaroknak, és mibe fektetnek, akik egyáltalán megtehetik

14. havi nyugdíjat ígér a kormány: kiszámoltuk, hogyan járnának ezzel a nyugdíjasok – és az ország költségvetése

Merre tart a hazai műtárgypiac?

Túlélte a vihart a francia kormány, de a neheze még most jön

Amazon-részvényei nagy részétől megvált Jeff Bezos volt felesége

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-596368698-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
A bankrészvények szétverése után fordulni próbálnak a tőzsdék
Pénzcentrum
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility