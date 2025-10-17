Budapesten tárgyalt Jászai Gellért a Kapu Tibort az űrbe juttató céggel

Mint ismeretes
a 4iG Csoport október 3-án szándéknyilatkozatot írt alá az Axiom Space-el, amely alapján a 4iG 100 millió dolláros stratégiai befektetést vizsgál az amerikai űripari cégben,
amely mellett a felek közösen dolgoznak egy Föld körüli adatközpont-rendszer (Orbital Data Center - ODC) létrehozásán további 100 millió dolláros keretösszeggel. A fejlesztés célja, hogy az űrben keletkező adatokat helyben dolgozzák fel és tárolják, növelve az adatkezelés biztonságát és hatékonyságát.
A mostani találkozón szó esett Kam Ghaffarian másik vállalatáról, az X-energy-ről is, különös tekintettel a kis moduláris reaktor (SMR) technológiákban rejlő tisztaenergia lehetőségekre. Az SMR-ek kisebb méretű, biztonságosabb és rugalmasabban telepíthető atomerőművi egységek, amelyek karbonsemleges energiát biztosíthatnak, hozzájárulva a fenntartható energiatermeléshez.
Az Axiom Space a kereskedelmi űrrepülés és az alacsony Föld körüli pályán működő (LEO) űrinfrastruktúrák fejlesztésének globálisan meghatározó szereplője, az amerikai vállalat juttatta el Kapu Tibor magyar űrhajóst is a Nemzetközi Űrállomásra. A cég jelenleg az első kereskedelmi űrállomás, az Axiom Station építésén dolgozik, amely az ISS leváltása után önálló moduláris platformként szolgálhat majd. Az Axiom célja, hogy az űrben zajló kutatások, technológiai fejlesztések és kereskedelmi tevékenységek számára fenntartható infrastruktúrát teremtsen, új korszakot nyitva az emberi űrtevékenységben.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Kifejezetten intenzív támadás volt - Egész éjjel dolgozott a légvédelem Oroszországban.
Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?
Nézzük meg, mekkora esély van most a háború lezárására a lényegében eredménytelen alaszkai csúcs után.
Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam
830 millió forintból.
Veszélybe került a magyar vagongyártás: elrendelték a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolását
40 milliárd forint kellene a megmentésükre.
Európa és Latin-Amerika felé kacsintgat az USA legnagyobb bankja
Jamie Dimon vezérigazgató nyilatkozott.
Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal a csúcstalálkozóról
A budapesti tárgyalás előkészületeit megkezdték.
Újabb nagy bankfelvásárlás hiúsult meg Európában
Nem sikerült a BBVA akciója.
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!