Budapesten tárgyalt Jászai Gellért a Kapu Tibort az űrbe juttató céggel

Budapesten találkozott Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke, és Kam Ghaffarian, az Axiom Space társalapítója. A megbeszélésen a felek űripari és potenciális energetikai együttműködésekről egyeztettek - derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.

Mint ismeretes

a 4iG Csoport október 3-án szándéknyilatkozatot írt alá az Axiom Space-el, amely alapján a 4iG 100 millió dolláros stratégiai befektetést vizsgál az amerikai űripari cégben,

amely mellett a felek közösen dolgoznak egy Föld körüli adatközpont-rendszer (Orbital Data Center - ODC) létrehozásán további 100 millió dolláros keretösszeggel. A fejlesztés célja, hogy az űrben keletkező adatokat helyben dolgozzák fel és tárolják, növelve az adatkezelés biztonságát és hatékonyságát.

A mostani találkozón szó esett Kam Ghaffarian másik vállalatáról, az X-energy-ről is, különös tekintettel a kis moduláris reaktor (SMR) technológiákban rejlő tisztaenergia lehetőségekre. Az SMR-ek kisebb méretű, biztonságosabb és rugalmasabban telepíthető atomerőművi egységek, amelyek karbonsemleges energiát biztosíthatnak, hozzájárulva a fenntartható energiatermeléshez.

Az Axiom Space a kereskedelmi űrrepülés és az alacsony Föld körüli pályán működő (LEO) űrinfrastruktúrák fejlesztésének globálisan meghatározó szereplője, az amerikai vállalat juttatta el Kapu Tibor magyar űrhajóst is a Nemzetközi Űrállomásra. A cég jelenleg az első kereskedelmi űrállomás, az Axiom Station építésén dolgozik, amely az ISS leváltása után önálló moduláris platformként szolgálhat majd. Az Axiom célja, hogy az űrben zajló kutatások, technológiai fejlesztések és kereskedelmi tevékenységek számára fenntartható infrastruktúrát teremtsen, új korszakot nyitva az emberi űrtevékenységben.

Címlapkép forrása: Portfolio