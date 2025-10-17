Nagy könnyítést kapnak a vámok alól a hónapok óta lobbizó autógyártók

Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium várhatóan további öt évvel meghosszabbítja azt a rendszert, amely mérsékli az autógyártók importált alkatrészek után fizetendő vámterheit. A bejelentés akár már pénteken érkezhet, és a teherautó-import vámjainak formális bevezetését is rögzítheti.

A Fehér Ház vámkönnyítést készít elő az amerikai autóipar számára, ami jelentős siker lenne azoknak a gyártóknak, amelyek hónapok óta lobbiznak a rekordmagas behozatali vámok hatásainak enyhítéséért.

Az ügyet ismerők szerint a Kereskedelmi Minisztérium öt évvel hosszabbítaná meg azt a megállapodást, amely lehetővé teszi az autógyártóknak, hogy csökkentsék az importált alkatrészek után fizetendő vámterheket.

Eredetileg ezt a könnyítést két év elteltével vezették volna ki.

A részletszabályokat tartalmazó kormányzati dokumentumok egyúttal az importált teherautókra kivetett vámok formális bevezetését is rögzítik.

Az engedmény hónapok óta tartó iparági lobbizást követ: a Ford és a General Motors is könnyítést kért Donald Trump elnök vámjai alól. Az amerikai autógyártók költségeit nemcsak a teljes járművekre és az alkatrészekre, hanem az alapanyagokra – például acélra és alumíniumra – kivetett vámok is növelik.

A hírre a General Motors részvényei egy ponton 3,8%-ot emelkedtek a tegnapi kereskedésben, a Ford és a Jeepet gyártó Stellantis papírjai pedig szintén erősödtek.

Jim Farley, a Ford vezérigazgatója szerint az amerikai–japán kereskedelmi megállapodás olyan költségelőnyt ad a Toyotához hasonló riválisoknak, amely járművenként több ezer dollár lehet az Egyesült Államokban gyártott versenymodellekhez képest, részben a japán alacsonyabb bér- és árfolyamköltségek miatt. A megállapodás keretrendszere a Japánból érkező autókra kivetett importvámot 27,5%-ról 15%-ra csökkentette.

Korábban a gyártók részben ellensúlyozhatták az importált alkatrészekre érvényes 25%-os vámot: azok a cégek, amelyek az Egyesült Államokban gyártanak és értékesítenek kész autókat, a belföldön gyártott járművek értékének legfeljebb 3,75%-áig igényelhettek jóváírást. Az arány egy év után nagyjából 2,5%-ra csökkent volna, majd a következő évben megszűnt volna.

Trump az év elején 25%-os vámot vetett ki a teljesen összeszerelt járművekre. A Kanadára és Mexikóra vonatkozó különvámok ugyanakkor kivételt adnak azoknak a járműveknek, amelyek elérik a hazai hozzáadott érték minimumát a hatályos észak-amerikai kereskedelmi megállapodás előírásai szerint.

