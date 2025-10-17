Olyan csúcstelefon jön a Samsungnál, amit három részre lehet összehajtani

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Samsung még ebben a hónapban, az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) dél-koreai csúcsán felfedi régóta várt,

három részre hajtható készülékét.

A vállalat első, két zsanérral szerelt eszköze hagyományos okostelefonként és teljesen kihajtva jóval nagyobb táblagépként is használható. Az újdonság a többoldalú csúcstalálkozóhoz kapcsolódó, a koreai technológiai élvonalat bemutató kiállításon lesz látható – közölte egy, az ügyet ismerő forrás.

Miközben a Huawei tavaly Kínában bemutatta a világ első "triplahajtású" modelljét, a koreai gyártó számára most lehetőség nyílik a formátum nemzetközi bevezetésére. A triplahajtású telefon teljes kereskedelmi rajtja az év későbbi szakaszában várható.

A hajlítható készülékek piaca a Samsung 2019-es belépése óta jelentősen átalakult: a korábban szűk szegmens ma már erősen versengő terep, ahol szinte minden kínai gyártó részesedésért küzd. A Samsung hetedik generációs, könyvszerű kialakítású modellje, a júliusban debütált Galaxy Z Fold 7 a vékonyabb és könnyebb kivitelnek köszönhetően kedvező fogadtatást kapott. A verseny várhatóan tovább éleződik, mivel az Apple jövőre tervezi első hajtogatható iPhone-jának bemutatását.

Címlapkép forrása: Shutterstock