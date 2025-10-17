  • Megjelenítés
Rekordszámú elektromos autót adtak el a világon szeptemberben
Rekordszámú, 2,1 millió elektromos járművet adtak el a világon szeptemberben részben az erős kínai kereslet, valamint az adókedvezmények lejárta előtt megugrott amerikai vásárlások hatására - áll a Rho Motion, az elektromos járművek ellátási láncának kutatására és elemzésére szakosodott brit cég honlapján.

A szeptemberben eladott elektromos járművek (személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek) száma 26 százalékkal múlta felül a tavaly szeptemberit, Kínában mintegy 1,3 millió elektromos járművet vásároltak a múlt hónapban.

Az Egyesült Államokban rekordszintre emelkedett az elektromos járművek eladása szeptemberben, éves összevetésben 66 százalékkal, 215 ezerre nőtt, mivel a vásárlók siettek kihasználni az elektromos járművekre vonatkozó, szeptember végével lejáró 7500 dolláros szövetségi adójóváírást.

Európában is új csúcs született, 427 540 elektromos járművet adtak el, ami 36 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Ehhez jelentősen hozzájárultak a németországi ösztönző intézkedések, illetve az Egyesült Királyságban tapasztalható erős kereslet.

