Trump nekimegy a fogyást segítő csodaszereknek, szakad a Novo Nordisk árfolyama

A Novo Nordisk részvényei nagyot estek a mai kereskedésben, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy a vállalat fogyást elősegítő gyógyszereinek ára csökkenni fog az Egyesült Államokban.
Trump januári hivatalba lépése óta arra törekszik, hogy csökkentse a különbséget az amerikai és a külföldi gyógyszerárak között. A "most favored nation" politika keretében az amerikai kormány előírja majd a gyógyszergyártóknak, hogy az USA-ban ne számítsanak fel magasabb árakat, mint más fejlett országokban.
Az elnök egy fehér házi, termékenységi kezelésekről és gyógyszerárakról szóló eseményen tette a kijelentést, amikor újságírók rákérdeztek, melyik gyógyszerre utalt korábban.
Az Ozempicre gondoltam, vagy - a fogyást elősegítő gyógyszerre? Ezek sokkal olcsóbbak lesznek
- mondta Trump.
Bár a Novo Nordisk Ozempic nevű készítményét cukorbetegség kezelésére hagyták jóvá, ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, mint a vállalat rendkívül sikeres, fogyást elősegítő Wegovy gyógyszere.
Az Egyesült Államokban az Ozempicet gyakran használják nem hivatalosan elhízás kezelésére, és sokszor általános hivatkozásként szolgál a fogyást elősegítő gyógyszerekre.
A bejelentés után Novo részvényei 6,4 százalékos csökkenést követően csaknem háromhetes mélypontra, 341,4 dán koronára estek. A versenytársak közül az Eli Lilly 4,8 százalékot, a Zealand Pharma részvényei pedig 5,6 százalékot estek az amerikai piacnyitás előtt.
A Novo Nordisk szóvivője közölte, hogy a vállalat tárgyalásokat folytat a Trump-adminisztrációval a szóban forgó rendeletről.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
