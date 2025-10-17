Trump nekimegy a fogyást segítő csodaszereknek, szakad a Novo Nordisk árfolyama

A Novo Nordisk részvényei jelentősen estek, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a dán gyógyszergyártó fogyást elősegítő készítményeinek árát csökkenteni fogják az Egyesült Államokban.

A Novo Nordisk részvényei nagyot estek a mai kereskedésben, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy a vállalat fogyást elősegítő gyógyszereinek ára csökkenni fog az Egyesült Államokban.

Trump januári hivatalba lépése óta arra törekszik, hogy csökkentse a különbséget az amerikai és a külföldi gyógyszerárak között. A "most favored nation" politika keretében az amerikai kormány előírja majd a gyógyszergyártóknak, hogy az USA-ban ne számítsanak fel magasabb árakat, mint más fejlett országokban.

Az elnök egy fehér házi, termékenységi kezelésekről és gyógyszerárakról szóló eseményen tette a kijelentést, amikor újságírók rákérdeztek, melyik gyógyszerre utalt korábban.

Az Ozempicre gondoltam, vagy - a fogyást elősegítő gyógyszerre? Ezek sokkal olcsóbbak lesznek

- mondta Trump.

Bár a Novo Nordisk Ozempic nevű készítményét cukorbetegség kezelésére hagyták jóvá, ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, mint a vállalat rendkívül sikeres, fogyást elősegítő Wegovy gyógyszere.

Az Egyesült Államokban az Ozempicet gyakran használják nem hivatalosan elhízás kezelésére, és sokszor általános hivatkozásként szolgál a fogyást elősegítő gyógyszerekre.

A bejelentés után Novo részvényei 6,4 százalékos csökkenést követően csaknem háromhetes mélypontra, 341,4 dán koronára estek. A versenytársak közül az Eli Lilly 4,8 százalékot, a Zealand Pharma részvényei pedig 5,6 százalékot estek az amerikai piacnyitás előtt.

A Novo Nordisk szóvivője közölte, hogy a vállalat tárgyalásokat folytat a Trump-adminisztrációval a szóban forgó rendeletről.

