Kirabolták a világ leghíresebb múzeumát!

Rachida Dati, Franciaország kulturális minisztere megerősítette, hogy

rablás történt a Párizs belvárosában található, világhírű Louvre Múzeumban.

Tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

A miniszter közölte, hogy a helyszínen van a múzeum munkatársaival és a rendőrséggel; a nyomozás folyamatban van.

A Louvre az X-csatornáján jelezte, hogy a múzeum rendkívüli okból ma zárva tart. Az eset ma reggel a nyitáskor történt.

Egyelőre nem ismert, hogy elvittek-e bármit, kik érintettek, és az sem tisztázott, miként történt a rablás.

A Le Parisien úgy tudja, a rablók a Szajna partján folyó építkezésen keresztül hatoltak be a múzeum épületébe. A teherliftet használhatták, hogy bejussanak az Apolló-galériába, ahonnan kilenc darabot loptak el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből. Ketten mehettek be az épületbe, míg a társuk kint várakozott. A lap információi szerint a gyűjtemény legértékesebb, 140 karátos darabját nem lopták el. Hivatalosan még nem erősítették meg a hatóságok, hogy bármit is elloptak volna a múzeumból. Az AFP hírügynökség forrásai szerint a rablás vasárnap reggel 9:30 és 9:40 között történt, a rablók robogóval érkeztek, és láncfűrészt használtak.

️ Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles. ∴️ The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k https://t.co/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images