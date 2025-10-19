  • Megjelenítés
Kirabolták a világ leghíresebb múzeumát!
Kirabolták a világ leghíresebb múzeumát!

Rablás történt a párizsi Louvre Múzeumban, személyi sérülés nem történt. A múzeumot lezárták, a nyomozás folyamatban - írja a BBC.

Rachida Dati, Franciaország kulturális minisztere megerősítette, hogy

rablás történt a Párizs belvárosában található, világhírű Louvre Múzeumban.

Tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

A miniszter közölte, hogy a helyszínen van a múzeum munkatársaival és a rendőrséggel; a nyomozás folyamatban van.

A Louvre az X-csatornáján jelezte, hogy a múzeum rendkívüli okból ma zárva tart. Az eset ma reggel a nyitáskor történt.

Egyelőre nem ismert, hogy elvittek-e bármit, kik érintettek, és az sem tisztázott, miként történt a rablás.

A Le Parisien úgy tudja, a rablók a Szajna partján folyó építkezésen keresztül hatoltak be a múzeum épületébe. A teherliftet használhatták, hogy bejussanak az Apolló-galériába, ahonnan kilenc darabot loptak el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből. Ketten mehettek be az épületbe, míg a társuk kint várakozott. A lap információi szerint a gyűjtemény legértékesebb, 140 karátos darabját nem lopták el. Hivatalosan még nem erősítették meg a hatóságok, hogy bármit is elloptak volna a múzeumból. Az AFP hírügynökség forrásai szerint a rablás vasárnap reggel 9:30 és 9:40 között történt, a rablók robogóval érkeztek, és láncfűrészt használtak.

