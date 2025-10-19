Meglepő iparágat forgathat fel az AI - Mit keres a mesterséges intelligencia az ingatlanpiacon?

Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internetbe.

– mondta Vágási Feri a Szomszédok 239. fejezetében (1996 – 10. évad).

Az MI nem varázslat, nem is önálló tudás, hanem vegytiszta üzleti matematika

Képzeljük el, hogy a mesterséges intelligencia által használt ún. nyelvi modell (LLM = large language model) egy nagyon sokat olvasott papagáj és egy statisztikus keveréke. A papagáj nem érti az emberi nyelvet, nem tud emberi aggyal gondolkodni, még csak semmi újat sem tud kitalálni, de ha egy statisztikus tudását oltjuk bele, akkor meghatározott nagy számú szöveg feldolgozása után pontosan tudja (vagy ki tudja következtetni), hogy egy bizonyos szót milyen másik szó követ(het). A szavak számára nem jelentenek egyebet csak kódot. Tehát a nyelvi modell megtanulja, hogyan használják az emberek a nyelvet, milyen szavakat, milyen mondatszerkezeteket, kifejezéseket használnak együtt. Ezután pedig képes új mondatokat alkotni, válaszolni kérdésekre, fordítani vagy akár egy történetet írni – anélkül, hogy tudná miről is beszél egyáltalán. Mintákat követ, amit korábban megtanítottak neki.

A mesterséges intelligencia semmi újat nem tud előállítani, azt tudja jól használni, felhasználni és elérhetővé tenni, amit már tud. Korábban egy Google kereséssel rátaláltunk egy konkrét Wikipédia cikkre, amit elolvastunk. Most a nyelvi modell megkeresi a releváns találatokat az összes Wikipédia cikkben és egy szerkesztett – rövidített – változatot ad eredményként, kvázi egy teljesen új Wikipédia cikket.

A mesterséges intelligencia valójában nem gondolkodik, csak úgy tűnik mintha gondolkodna. Működése statisztikai következtetésen alapul. Minden egyes szó után kiszámítja, mi a legvalószínűbb folytatás — vagyis tulajdonképpen jósol. Ahogyan az ember ösztönösen tudja, hogy a „jó reggelt” után gyakran következik a „kívánok”, úgy a nyelvi modell is mintázatok alapján dolgozik. A különbség csupán az, hogy míg az emberi agy kapacitása véges, addig a gép adatfeldolgozó képessége szinte korlátlan. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mindezt az elképesztő mennyiségű adatot mi magunk adtuk a kezébe az elmúlt évek során.

Technikailag kifejezve a nyelvi modell egy statisztikai és neurális rendszer, ami szöveges mintákból tanul és képes nyelvi kimeneteket generálni – lényegében a valószínűségek matematikai térképét készíti el a nyelvről.

Az MI gyakorlati haszna az ingatlaniparban?

Az biztos, hogy a mesterséges intelligencia semmilyen épületet nem fog megépíteni és az is biztos, hogy az esetleges karbantartásokat vagy éppen havaria helyzeteket (pl. duguláselhárítás) sem a mesterséges intelligencia fogja elvégezni.

Prediktív karbantartás az ingatlanüzemeltetés terén

Szenzoradatok és IoT eszközök segítségével az MI például előre jelezheti egy berendezés meghibásodását. Ha kellő számú adat áll rendelkezésére, hogy az adott típusú eszköz fajta esetén milyen típusú beavatkozásokra volt szükség a múltban, akkor ezen (hisztorikus) adatokból és egy adott eszköz jelenlegi állapotából következtetni lehet az esetleges meghibásodásokra. Az okosépület-rendszerekben például ilyen megoldásokat kezdenek el használni. A cél, hogy ne akkor javítsunk, amikor már baj van, hanem amikor az adatokból látszik, hogy baj lesz.

Feladat- és idő-menedzsment új szinten

Képzeljük el, hogy egy nagy ingatlanüzemeltető vállalat mobil karbantartócsapatában dolgozunk. A központból naponta érkeznek a munkák és a helyszínek – mindez természetesen egy digitális platformon vagy mobilapplikáción keresztül. De mi történik, ha mindezt nemcsak egy rendszer, hanem egy mesterséges intelligencia is támogatja, amellyel akár beszélgetni is lehet? Az MI képes valós idejű utasításokat adni, miközben még úton vagyunk a helyszínre. Előre felkészíthet az adott berendezések állapotára, korára és szerviztörténetére, sőt, figyelmeztethet arra is, milyen szerszámokat érdemes magunkkal vinni. Egy ilyen „digitális társ” gyakorlatilag személyi asszisztensként működik: ha diktálunk neki, rögzíti a munkalapokat, feltölti az adatokat a rendszerbe, és segít abban, hogy a karbantartó szakember a tényleges feladatra koncentrálhasson, ne az adminisztrációra. Egy mobiltelefon kijelzőjén karbantartást szervezni, hibát rögzíteni és dokumentálni nem egyszerű. A mesterséges intelligencia azonban képes áthidalni ezt a problémát: hangutasításokkal, kontextusérzékeny válaszokkal és automatizált adatfeldolgozással. Az eredmény: kevesebb papírmunka, gyorsabb reakcióidő és hatékonyabb időmenedzsment – vagyis pontosan az, amitől egy ingatlanüzemeltető versenyelőnyhöz juthat a piacon.

Információbányászat az üzemeltetésben

Maradjunk még az ingatlanüzemeltetés világánál – ahol talán a leglátványosabban érzékelhető, hogyan válik az adat valódi értékké. A legtöbb üzemeltető ma már használ valamilyen CAFM-rendszert (Computer Aided Facility Management), amelyben rögzíti a karbantartásokat, ellenőrzéseket, hibajegyeket és minden egyéb műszaki eseményt. Ezek a rendszerek hatalmas mennyiségű adatot halmoznak fel – de az adat önmagában még nem tudás. Itt lép be a képbe a mesterséges intelligencia. Az MI nem egyszerűen keres az adatbázisban, hanem összefüggéseket lát, mintázatokat azonosít, és képes tanulni a korábbi esetekből. Ha például egy berendezés meghibásodik, az MI pillanatok alatt képes végigpásztázni az archívumot, és összeállítani egy ellenőrzési listát az összes korábbi, hasonló hiba tapasztalatai alapján. Így a karbantartó nem a nulláról indul, hanem az eddigi kollektív tudásra építve dolgozhat – gyorsabban, hatékonyabban, kevesebb tévedéssel. Az információ így válik nyers adathalmazból működő tudássá – és pontosan ez az a folyamat, ami az üzemeltetést a jövőben adatvezérelt iparággá teheti.

Energiagazdálkodás új szinten

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak elemzi, hanem aktívan irányíthatja is az épületek energiafelhasználását. Képes dinamikusan szabályozni a fűtés-hűtés rendszereket a valós használati adatok, az időjárás és akár az aktuális energiaárak alapján. Mindez összetett matematikai algoritmusokra épül, amelyek az IoT-eszközök szenzoradatait és külső környezeti információkat is figyelembe vesznek. A kérdés persze adott: rábízhatjuk-e teljesen a vezérlést a gépre? Egyes esetekben igen – például amikor gyors reakcióra vagy automatizált finomhangolásra van szükség. Máskor viszont bölcsebb, ha az MI csak javaslatokat tesz, figyelmeztetéseket küld, és az utolsó szót továbbra is az ember mondja ki. Ez a kettősség – az automatizálás és az emberi kontroll egyensúlya – határozza meg a jövő energiahatékony épületüzemeltetését.

Ingatlanpiaci értékbecslés, trend-előrejelzés és szerződésmenedzsment

Az ingatlanpiac ma már nem csak a megérzésekről és tapasztalatról szól – az adatok döntik el, mi mennyit ér. A mesterséges intelligencia modellek képesek hatalmas adatbázisok elemzésével valós idejű árazási javaslatokat készíteni, előre jelezni a piaci mozgásokat, és azonosítani azokat a városrészeket, amelyek éppen fel- vagy leértékelődnek. Ezek a nyelvi modellek ráadásul már nemcsak számokat, hanem szövegeket is értelmeznek: képesek bérleti szerződéseket, környezeti tényezőket vagy akár piaci híreket elemezni, és ezek alapján befektetési javaslatokat adni. Így a döntéshozatal nem pusztán gyorsabbá, hanem adatvezéreltté válik – a befektetők és üzemeltetők számára ez pedig valódi versenyelőnyt jelent.

ESG és fenntarthatósági riportálás újragondolva

A mesterséges intelligencia ma már az ESG-jelentések világát is forradalmasítja: képes automatizáltan gyűjteni, ellenőrizni és modellezni az olyan kulcsadatokat, mint az energiafogyasztás, vízhasználat vagy a CO₂-kibocsátás. Az így előállított riportok valós időben tájékoztathatják a befektetőket, és pontosabb képet adhatnak egy vállalat fenntarthatósági teljesítményéről. A kérdés ugyanakkor az, hogy maga az ESG – a jelenlegi formájában – nem válik-e a GDPR-hoz hasonló, túlszabályozott, adminisztratív teherré? Sok vállalat ma inkább a megfelelés kényszeréből gyártja a jelentéseket, mintsem valódi változásokat hajtana végre. Ráadásul a legtöbben kizárólag az „E” betűre, azaz a környezeti tényezőkre koncentrálnak, miközben a társadalmi (S) és irányítási (G) szempontok háttérbe szorulnak. Az MI ebben is segíthet: nemcsak adatot gyűjt, hanem képes összefüggéseket feltárni és valódi, mérhető hatásokat kimutatni – vagyis abban segíti a vállalatokat, hogy az ESG ne adminisztráció, hanem stratégiai eszköz legyen.

Ügyfélélmény és értékesítés a digitális térben

Az ingatlanpiacon ma már nemcsak az számít, mit kínálunk, hanem az is, hogyan kommunikáljuk. Az MI-alapú chatbotok és virtuális asszisztensek forradalmasítják az ügyfélélményt: segítenek a lakáskeresésben, személyre szabott ajánlatokat adnak, és valós időben válaszolnak a vevők kérdéseire. Közben a gépi látás technológiája új szintre emeli a bemutatást. A 3D-s virtuális bejárások nemcsak látványosak, hanem intelligensek is: az MI automatikusan felismeri az ingatlan főbb jellemzőit, és ezeket strukturált adatokként tárolja, hogy később könnyebben lehessen szűrni, összehasonlítani, ajánlani. Egy fejlett chatbot a háttérben folyamatosan elemez, szűr és tanul. Ennek köszönhetően nemcsak gyorsan, hanem valóban célzottan reagál a felhasználó igényeire – vagyis pontosabban, mint bármely korábbi digitális értékesítési eszköz.

A mesterséges intelligencia valójában nem a jövő ígérete, hanem a jelen realitása. Egyre több vállalat használ algoritmusokat az ingatlanfejlesztés, üzemeltetés vagy befektetési döntések támogatására. A technológia lényege, hogy a nagy mennyiségű, strukturált adatot képes emberi agy számára feldolgozhatatlan sebességgel értelmezni – így nemcsak megfigyel, hanem előre jelez.

A valódi előny azonban nem az automatizálásban, hanem a döntésminőség javításában rejlik. Az MI átveszi a repetitív, adatalapú döntések terhét, és a szakemberek számára több időt hagy a stratégiai gondolkodásra – arra, amihez valóban ember kell.

A digitális CFO és az intelligens épület találkozása

A mesterséges intelligencia nemcsak az épületüzemeltetésben, hanem a vállalati pénzügyi döntéshozatalban is forradalmat hoz. A digitális CFO-k ma már nemcsak múltbeli adatokra építenek, hanem prediktív modellekre: az MI segítségével előre láthatóvá válik, hogyan alakulhat a cash-flow, az energiaár vagy éppen a beruházási megtérülés (ROI). Ezáltal a pénzügyi tervezés és az üzemeltetés ugyanabból az adatvalóságból dolgozik, csak eltérő nézőpontból. Az AI-alapú riporting és az okosépület-adatok közötti összekapcsolás a jövő integrált vállalatirányításának kulcsa lehet. Ahogyan az ERP-bevezetések idején sem a szoftver, hanem az egységes gondolkodás hozta meg a sikert, ugyanígy az MI-nek is csak ott van értelme, ahol üzleti célhoz kapcsolódik.

Adatkultúra

A modern épület ma már nem csupán fizikai entitás, hanem adatforrás. Szenzorok, beléptetőrendszerek, karbantartási platformok, energiafelügyeleti megoldások, ERP- és CAFM-rendszerek – mind adatokat termelnek. Ezek az adatok összekapcsolhatók, tisztíthatók és taníthatók, hogy a mesterséges intelligencia mintákat fedezzen fel bennük. A legtöbb vállalatnál nem a technológia a korlát, hanem az adatkultúra. A mesterséges intelligencia csak annyira pontos, amennyire az inputadatok konzisztens és megbízható minőségűek. A jó adat nem informatikai kérdés, hanem vezetői döntés. Azok a szervezetek lesznek sikeresek, amelyek nem csupán adatokat gyűjtenek, hanem adattulajdonossá válnak – vagyis stratégiai értékként kezelik az információt. Ha nem figyelsz oda arra, hogy kollégáid milyen minőségben és részletességgel rögzítik az adatokat – legyen szó egy karbantartásról, egy beérkező számla feldolgozásáról vagy egy kiadható irodaterület adatairól –, akkor ne lepődj meg, ha a versenyben hátrébb kerülsz.

Az adatminőség nem adminisztratív kérdés, hanem versenyelőny: aki pontosabban lát, gyorsabban dönt.

A ChatGPT által generált 3 kép pedig három szinten meséli el a történetet: adat, ember és döntés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images