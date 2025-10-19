Olcsóbb iPhone érdekel? Így juthatsz hozzá!

Hiába ugyanaz a készülék, az iPhone 17 Pro ára országonként drámai különbségeket mutat: míg az Egyesült Államokban 1 099 dollárért kínálják, addig máshol akár a dupláját is elkérik érte. Az eltérés mögött nemcsak az Apple árazási stratégiája, hanem az adók, a vámok, és az árfolyamok is meghúzódnak. Megnéztük, hol mennyibe kerül az új iPhone valójában, miért fizetnek a magyarok közel 50%-kal többet az amerikaiaknál, és hogy honnan érdemes külföldről beszerezni az Apple csúcstelefonját.

Nagy eltérések vannak a világban

Talán nem árulunk egy nagy újdonságot azzal, hogy legolcsóbban az Egyesült Államokban tudunk hozzájutni a 256GB-s iPhone 17 Próhoz, melynek az Apple hivatalos honlapja szerint a listaára jelenleg 1 099 dollár. Ezt az árat fogjuk nominális referenciaértéknek venni, ugyanakkor fontos az elején leszögezni, hogy a különböző országok tényleges fogyasztói áraiban már benne van az áfa, a jövedéki illeték jellegű extra terhek, esetleges importvámok, és az árfolyam-ingadozások okozta többletköltségek.

Disclaimer: Az Egyesült Államokban az Apple által feltüntetett árak jellemzően nettó értékek, az állami és helyi értékesítési adók (sales tax) mértéke pedig államonként változik. Ugyanakkor egyes tagállamokban – például Oregonban vagy Delaware-ben – ilyen adó nem kerül felszámításra, tehát ott valóban 1099 dollárért lehet megvenni 256GB-s iPhone 17 Prót (az egyszerűség kedvéért mi is ezzel számoltunk). A sales tax Texasban például 8,25 százalék, Kaliforniában pedig 9,5 százalék, tehát itt a tényleges fogyasztói ár 1200 dollár környékén mozog.

Első ábránkon azt tüntettük fel, hogy adott országban az iPhone 17 Pro (256GB) listaára a jelenlegi árfolyamon hány dollárnak felel meg. Ehhez az Apple, és az iStyle hivatalos weboldalán lévő árakat vettük figyelembe. Ha az lenne a feladat, hogy a lehető legolcsóbban szerezzük a telefont, akkor az Egyesült Államok mellett elsősorban ázsiai országokban érdemes próbálkoznunk (arra még visszatérünk, hogy mi van akkor, ha haza is akarjuk hozni). Az euróövezetben és európai országokban relatíve stabil az árazás, 1500-1600 dollár között árakat lehet látni,