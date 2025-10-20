Begyorsult a CATL növekedése: megugrott a bevétel és a profit

A kínai, elektromos járművekhez készült akkumulátorokat gyártó CATL a július–szeptemberi időszakban 41,2%-kal, 18,5 milliárd jüanra növelte nettó profitját az előző év azonos időszakához képest, annak ellenére, hogy erősödik a verseny a kisebb riválisok részéről.
A profitnövekedés gyorsult az előző negyedévi 33,7%-ról.
Az árbevétel 12,9%-kal, 104,2 milliárd jüanra nőtt éves alapon, meghaladva a második negyedév 8,3%-os bővülését.
A profitnövekedés megfelelt, a bevétel-növekedés pedig némileg elmaradt a Bloomberg által összeállított konszenzustól.
A CATL továbbra is vezető szereplő az akkumulátorgyártásban, bár piaci részesedése az év első nyolc hónapjában 37,7%-ról 36,8%-ra mérséklődött – közölte az SNE Research. Ezzel párhuzamosan a saját akkumulátorokat gyártó kínai BYD globális részesedése 16,2%-ról 18%-ra emelkedett, amit az európai terjeszkedés is támogatott.
A CATL többek között a Teslát, a Volkswagent és a Xiaomit látja el, és folytatja a nemzetközi terjeszkedést, beleértve a debreceni gyár indulását. A májusban Hongkongban nagy sikerrel lezajlott tőzsdei bevezetésből származó bevételek jelentős részét európai terjeszkedésre fordították, a magyarországi gyár hivatalosan ez év végén vagy 2026 elején indulhat.
Mindeközben Peking új exportkorlátozásokat vezetett be a lítiumakkumulátor-alkatrészekre: novembertől exportengedélyhez kötik a kivitelüket, ami bizonytalanságot kelt a CATL jövőbeli külföldi terjeszkedési tervei körül.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Brüsszel újabb csapást mért a svájci banktitkokra
Nem lehet már elbújni az EU szemei elől.
Brüsszel az európai atomerőművekből is kidobná az oroszokat, Pakson is aggódhatnak
Újabb tervekről vallott az Európai Bizottság.
Milliárdos üzlet a luxusiparban: a L'Oréal felvásárolja a Kering szépségipari üzletágát
Nehéz, de szükséges lépés.
Varga Mihály szerint napirendre kerülhet az euróbevezetés kérdése
Ha a feltételek teljesülnek.
Baljós nyilatkozat hangzott el a budapesti békecsúcs előtt: nagyon úgy tűnik, hogy a Kreml nem kér Trump ajánlatából
Dmitrij Peszkov sejtelmes kijelentése erre enged köveztetni.
Ettől tartottak sokan: erős szél csaphat le az országra 23-án
Legalább meleg lesz.
Eddig bírta a Keleti pályaudvar: meghibásodás miatt akadozik a vonatforgalom
Most újították fel a pályaudvart.
Az építőipar jövője már nem várhat – AI, finanszírozás és hatékonyságnövelés a szakma csúcsrendezvényén
Minden kiderül a szektor legújabb trendjeiről.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!