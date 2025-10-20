Begyorsult a CATL növekedése: megugrott a bevétel és a profit

A CATL a harmadik negyedévben 41,2%-kal, 18,5 milliárd jüanra növelte nettó nyereségét, miközben az árbevétel 12,9%-kal 104,2 milliárd jüanra emelkedett.

A kínai, elektromos járművekhez készült akkumulátorokat gyártó CATL a július–szeptemberi időszakban 41,2%-kal, 18,5 milliárd jüanra növelte nettó profitját az előző év azonos időszakához képest, annak ellenére, hogy erősödik a verseny a kisebb riválisok részéről.

A profitnövekedés gyorsult az előző negyedévi 33,7%-ról.

Az árbevétel 12,9%-kal, 104,2 milliárd jüanra nőtt éves alapon, meghaladva a második negyedév 8,3%-os bővülését.

A profitnövekedés megfelelt, a bevétel-növekedés pedig némileg elmaradt a Bloomberg által összeállított konszenzustól.

A CATL továbbra is vezető szereplő az akkumulátorgyártásban, bár piaci részesedése az év első nyolc hónapjában 37,7%-ról 36,8%-ra mérséklődött – közölte az SNE Research. Ezzel párhuzamosan a saját akkumulátorokat gyártó kínai BYD globális részesedése 16,2%-ról 18%-ra emelkedett, amit az európai terjeszkedés is támogatott.

A CATL többek között a Teslát, a Volkswagent és a Xiaomit látja el, és folytatja a nemzetközi terjeszkedést, beleértve a debreceni gyár indulását. A májusban Hongkongban nagy sikerrel lezajlott tőzsdei bevezetésből származó bevételek jelentős részét európai terjeszkedésre fordították, a magyarországi gyár hivatalosan ez év végén vagy 2026 elején indulhat.

Mindeközben Peking új exportkorlátozásokat vezetett be a lítiumakkumulátor-alkatrészekre: novembertől exportengedélyhez kötik a kivitelüket, ami bizonytalanságot kelt a CATL jövőbeli külföldi terjeszkedési tervei körül.

